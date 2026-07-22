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Не повторяйте эти ошибки во Вьетнаме: что может стоить туристам денег, нервов и всего отпуска

Туризм

В 2026 году Вьетнам превратился в мощный магнит для российских путешественников, перетягивая потоки из привычных ближневосточных локаций. Страна демонстрирует аномальный рост турпотока: за четыре месяца здесь уже побывали полмиллиона граждан РФ. Рекордные цифры диктуют свои правила игры — от борьбы за тишину на пляжах до хитростей при обмене валюты.

Уличный повар Вьетнама
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Уличный повар Вьетнама

География сезонов и отдых

Вьетнам растянут на 1750 километров, поэтому солнечный рай в Нячанге может мгновенно смениться тропическим ливнем в Дананге. Туристы часто игнорируют смену климатических зон, попадая под тайфуны, которые с октября по декабрь хозяйничают на побережье.

"Туристы часто забывают, что популярные направления имеют четкие границы сезонности. Если едете не в сезон, готовьтесь к штормам и закрытым пляжам", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Правила въезда и логистика

Россияне посещают Вьетнам без визы до 45 дней. Для длительных поездок доступна электронная виза на 90 суток. Важный нюанс 2026 года — обязательная цифровая миграционная карта, которую необходимо оформить онлайн до прилета. Без QR-кода процедура контроля затянется на долгие часы.

Регион Лучшее время
Нячанг Февраль — Апрель
Муйне Ноябрь — Апрель

Перелет из РФ стал сложнее. Прямые рейсы доступны из ограниченного числа городов, а альтернативой выступают транзитные маршруты через Китай. При этом за попытки вывезти "незаконные сувениры" — например, кораллы или ракушки — туристы сталкиваются со штрафами и задержаниями на таможне.

"Самая частая ошибка — попытка сэкономить на страховке. Медицина в Азии дорогая, а страховые случаи случаются постоянно", — подчеркнула специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Бюджет поездки

Семь ночей в Нячанге на двоих при средних запросах стоят от 200 тысяч рублей. Сумма включает перелет, проживание в "четверке" и ежедневные расходы. Отелей формата "все включено" здесь единицы, а пляжи преимущественно общественные.

Лайфхаки для экономии

  • Доллары меняйте в ювелирных лавках у рынков — там курс выше банковского.
  • Для поездок по городу используйте приложения Grab или Xanh SM.
  • Не покупайте магнитики и "благотворительность" у навязчивых продавцов возле пагод.

"Аутентичность в еде — это круто, но будьте осторожны. Куриные лапы и кровяной пудинг — не каждому по желудку", — объяснил эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о Вьетнаме

Можно ли пользоваться картами РФ?

Напрямую — ограничено. Работают QR-платежи через приложения крупных банков и карты UnionPay от не подсанкционных структур.

Где искать тишину в Нячанге?

Район южного порта Ан Вьен предлагает спокойствие, в отличие от шумного туристического центра.

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Экспертная проверка: эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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