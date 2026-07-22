Не повторяйте эти ошибки во Вьетнаме: что может стоить туристам денег, нервов и всего отпуска

В 2026 году Вьетнам превратился в мощный магнит для российских путешественников, перетягивая потоки из привычных ближневосточных локаций. Страна демонстрирует аномальный рост турпотока: за четыре месяца здесь уже побывали полмиллиона граждан РФ. Рекордные цифры диктуют свои правила игры — от борьбы за тишину на пляжах до хитростей при обмене валюты.
Вьетнам растянут на 1750 километров, поэтому солнечный рай в Нячанге может мгновенно смениться тропическим ливнем в Дананге. Туристы часто игнорируют смену климатических зон, попадая под тайфуны, которые с октября по декабрь хозяйничают на побережье.
"Туристы часто забывают, что популярные направления имеют четкие границы сезонности. Если едете не в сезон, готовьтесь к штормам и закрытым пляжам", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.
Россияне посещают Вьетнам без визы до 45 дней. Для длительных поездок доступна электронная виза на 90 суток. Важный нюанс 2026 года — обязательная цифровая миграционная карта, которую необходимо оформить онлайн до прилета. Без QR-кода процедура контроля затянется на долгие часы.
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Перелет из РФ стал сложнее. Прямые рейсы доступны из ограниченного числа городов, а альтернативой выступают транзитные маршруты через Китай. При этом за попытки вывезти "незаконные сувениры" — например, кораллы или ракушки — туристы сталкиваются со штрафами и задержаниями на таможне.
"Самая частая ошибка — попытка сэкономить на страховке. Медицина в Азии дорогая, а страховые случаи случаются постоянно", — подчеркнула специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.
Семь ночей в Нячанге на двоих при средних запросах стоят от 200 тысяч рублей. Сумма включает перелет, проживание в "четверке" и ежедневные расходы. Отелей формата "все включено" здесь единицы, а пляжи преимущественно общественные.
"Аутентичность в еде — это круто, но будьте осторожны. Куриные лапы и кровяной пудинг — не каждому по желудку", — объяснил эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.
Напрямую — ограничено. Работают QR-платежи через приложения крупных банков и карты UnionPay от не подсанкционных структур.
Район южного порта Ан Вьен предлагает спокойствие, в отличие от шумного туристического центра.
Попытки добиться идеальной гладкости привычными способами часто приводят к обратному эффекту, вынуждая кожу защищаться от чрезмерного механического стресса.