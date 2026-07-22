Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ценники больше не спрячутся за кулисами: в России меняют правила контроля за продуктами
Город превратится в нечто иное: масштабный план для Ярославля предопределил облик улиц до 2047 года
Шерсть кошки выглядит безобидно, пока не попадает в желудок: когда ножницы действительно спасают
Омская область зафиксировала стоимость минимальной продуктовой корзины за июль 2026 года
Стихия объявила охоту на туристов: побережье Кубани замерло в ожидании разрушительных воронок
Импортозамещение добралась до серверов: бизнес готовит сложный переход на российское ПО
Большой автомобиль из Поднебесной удивил всех: новая версия получила мощность спорткара
Репутация сгорает за секунду: список должников по алиментам в Орле лишит многих карьеры и кредитов
Пять дней без остановки: новый Geely добился результата, который войдет в историю

Отели Сочи пустеют на глазах: путешественники массово аннулируют бронирования ради другой страны

Туризм

Российские путешественники начали массово отказываться от поездок в Сочи в разгар летнего сезона, пересматривая планы в пользу зарубежных курортов. Основными триггерами сокращения спроса стали завышенные ценники на отели и серьезные логистические трудности, которые делают путь к Черному морю утомительным и дорогим. В то время как турецкий сектор гостеприимства рапортует о росте бронирований, отечественный курорт рискует столкнуться с недозагрузкой даже в традиционно "высокий" бархатный сезон.

Газиантеп
Фото: commons.wikimedia.org by nami yildirim, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Газиантеп

Ценовой перекос: почему Сочи теряет позиции

Несмотря на прогнозы о рекордном турпотоке, реальность оказалась иной: бронирования на конец лета и осень демонстрируют показатели существенно ниже плановых. Главной проблемой эксперты называют неоправданно высокую стоимость размещения. В условиях, когда бюджет на семейный отдых в Краснодарском крае начинает превышать стоимость туров в пятизвездочные резорты Средиземноморья, туристы выбирают экономическую целесообразность.

"Сегодня мы видим, что даже лояльные к внутреннему туризму путешественники начинают считать деньги. Если за те же средства можно получить сервис "все включено" за границей, выбор становится очевидным", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Дополнительным негативным фактором выступает транспортная доступность. Ограничения в работе аэропортов юга России и дефицит билетов на поезда превращают дорогу в Сочи в сложный квест. В таких условиях многие предпочитают вернуться к проверенным азиатским направлениям или выбрать страны с более понятной логистикой.

Турецкий гамбит: радость конкурентов и скрытые риски

Турецкие отельеры не скрывают удовлетворения от сложившейся ситуации. Пока в Сочи борются с падением спроса, турецкое побережье фиксирует приток россиян, которые ранее выбирали отечественные пляжи. Местные пятизвездочные комплексы зачастую выигрывают ценовую конкуренцию у сочинских аналогов, предлагая более предсказуемый уровень сервиса.

Однако и в Турции не все гладко. На престижном Эгейском побережье фиксируются перебои с водоснабжением и веерные отключения электричества. Тем не менее, это не останавливает поток отдыхающих, которые стремятся успеть до пиковой загрузки августа. Для тех, кто ищет более спокойные локации, эксперты советуют обратить внимание на нераскрученные курорты с чистым морем, где цены остаются стабильными.

"Для многих Турция остается базовым вариантом из-за выстроенных полетных программ. Однако туристам стоит внимательно проверять статус отеля перед бронированием, особенно в регионах с высокой нагрузкой на сети", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Куда уходят бронирования: альтернативные маршруты

Часть туристов, разочарованных ценовой политикой Сочи, переориентируется на форматы отдыха, сочетающие оздоровление и качественный сервис. Популярность набирают железнодорожные круизы к минеральным источникам, которые позволяют избежать очередей в аэропортах и получить комплекс процедур прямо в пути.

Типичная ошибка туриста Рекомендация эксперта / Результат
Бронирование Сочи в последний момент Цены на остатки мест в пик сезона завышены в 1.5-2 раза; лучше рассмотреть бархатный сезон
Игнорирование логистических рисков Заранее проверяйте доступность билетов на поезд; автопутешествие может затянуться из-за пробок
Выбор отеля только по фото Изучайте свежие отзывы о перебоях с водой и светом, особенно в Турции и на побережье Кавказа
Ставка только на "пляжное" направление Рассмотрите комбинированные туры или лечебный отдых в санаториях, где сервис стабильнее

Ответы на популярные вопросы о планировании отпуска

1. Стоит ли ждать горящих туров в Сочи в августе?
В текущем сезоне это маловероятно. Отельеры скорее будут держать высокие цены при меньшей загрузке, чем радикально снижать стоимость. Экономия возможна только при переносе дат на вторую половину сентября.

2. Чем Турция выигрывает у российских курортов сейчас?
Прежде всего — соотношением цены и набора услуг. Система "все включено" в Турции зачастую обходится дешевле, чем проживание в сочинском отеле 4-5 звезд с учетом питания в ресторанах и дополнительных расходов на логистику.

3. Какие есть риски при поездке на зарубежные курорты?
Основной риск — инфраструктурные проблемы локального масштаба (отключения воды и света) из-за предельной нагрузки на сети. Также стоит учитывать волатильность валют, которая влияет на стоимость допэкскурсий.

4. Есть ли смысл менять пляжный отдых на другие форматы?
Да, это тренд сезона. Туристы все чаще выбирают экскурсионные поездки, круизы на поездах или отдых в санаториях, где прайс-лист более прозрачен, а сервис не так сильно зависит от сезонного ажиотажа.

Читайте также:

Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Аграрный сектор
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Экономика и бизнес
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
США и Канада. Новости и аналитика
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Обычный кабачок превращается в деликатес: результат превзойдет все кулинарные ожидания
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Концепция контроля над Чёрным морем поменяла расстановку сил вокруг Одессы Любовь Степушова Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Последние материалы
Аграрии Брянской области приступили к жатве 170 тысяч гектаров зерновых культур
Планировали отпуск в Турции: цены в Пензенской области обрушили мечты многих туристов
Куда исчезли миллионы из Курска: демонтаж путей привел к неожиданным выводам в бюджете
Мурат Кумпилов обязал поликлиники Адыгеи работать по вечерам и в выходные дни
Новые правила для пенсионеров уже близко: кому добавят деньги, а кому откажут в льготах
Калининградская область зафиксировала пятикратный рост числа апартаментов для туристов
В Нижнем Новгороде бесплатно предоставили в собственность более 4,5 тысяч земельных участков
Врачи доберутся до самых отдаленных точек: обновление транспортной сети определило новый стандарт
Туластат зафиксировал рост числа официально трудоустроенных жителей Тульской области в апреле 2026 года
В Новосибирске за неделю с присасыванием клещей к врачам обратились 277 человек
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.