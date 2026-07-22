Туристы получили громкий сигнал: Мальдивы меняют отдых для россиян с ноября 2026

Ланкийская сеть Cinnamon Hotels & Resorts устроила в Москве громкий анонс. Топ-менеджеры компании презентовали обновленную концепцию "все включено" для четырех своих курортов на Мальдивах. Правила игры меняются с ноября 2026 года.

Фото: commons.wikimedia.org by Nevit Dilmen, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Мальдивы

Новый стандарт отдыха на Мальдивах

Раньше гостям приходилось разбираться в дебрях пакетов — стандартный All Inclusive против Premium. Теперь бюрократия уходит в прошлое. Сеть вводит единый стандарт, который снимает головную боль при выборе тура.

"Единая концепция делает наш продукт прозрачным. Турист сразу понимает, за что платит. Это мощный рычаг для роста спроса на российском рынке", — отметил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

В список включенных опций теперь входят ужины Dine Around, бесплатная экипировка для снорклинга, премиальный алкоголь и групповая экскурсия в подарок. Это прямое попадание в запросы российских путешественников, привыкших искать выгодные перелёты и понятный сервис.

Опция Детали Питание Dine Around (буфет + рестораны à la carte) Активности Снорклинг-экипировка и спорт без доплат

Характер курортов Cinnamon

Несмотря на общие стандарты, каждый отель сохраняет уникальность. Cinnamon Velifushi 5* ориентирован на любителей подводного мира с его акулами-няньками. Обновленный Cinnamon Hakuraa Huraa 5* теперь работает в формате "только для взрослых" (18+), что идеально для спокойного отдыха.

"Сегментация курортов по интересам — это тренд 2026 года. Гости ищут не просто отель, а сообщество единомышленников, будь то дайверы или пары на медовом месяце", — разъяснила турагент Анастасия Крылова.

Для молодежи и семей остается Cinnamon Dhonveli 4* с серф-спотами, а для фанатов глубокого погружения — Ellaidhoo Maldives by Cinnamon 4* с его рифом-стеной. Важно помнить, что даже в тропиках порой случаются неприятности, поэтому безопасность питания остается главным приоритетом в любой поездке.

Почему российские туристы выбирают Cinnamon

Статистика говорит сама за себя: с момента появления качественного представительства продажи сети в России выросли двукратно. Россияне ценят предсказуемость, схожую с опытом семейного туризма в Беларуси, где сервис часто бьет ожидания.

"Доступность люксовой составляющей по цене среднего сегмента — ключ к успеху. Когда риф с акулами доступен так же легко, как прогулка по парку, это меняет восприятие отдыха", — подчеркнула эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о поездках на Мальдивы

Когда вступят в силу новые правила AI?

Обновления начнут действовать с ноября 2026 года во всех четырех отелях сети.

Нужно ли доплачивать за рестораны а-ля карт?

Нет, в рамках новой концепции Dine Around посещение возможно по предварительной брони без лишних трат.

С какого возраста пускают в Cinnamon Hakuraa Huraa?

Отель стал объектом 18+, принимая только взрослых гостей для создания атмосферы уединения.

Можно ли сэкономить на проживании?

В летний период отели часто предоставляют скидки, что делает стоимость туров более лояльной для планирующих отпуск заранее.

Читайте также