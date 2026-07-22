Цифровизация туризма: ИИ ускорил сборку туров, но сложные маршруты остались за человеком

Мир внутреннего туризма и зарубежных поездок захлестнула волна алгоритмов. Компании массово внедряют ИИ, пытаясь автоматизировать всё: от HR-подбора до формирования сложных туров. Возник странный эффект: чем больше задач берет на себя "цифра", тем острее рынок ощущает дефицит профессионалов.

Фото: unsplash.com by Igor Omilaev is licensed under Free to use under the Unsplash License Робот и человек

Цифровой парадокс: почему человек стал важнее кода

Сегодня успех зависит не от мощности софта, а от таланта человека, который умеет грамотно задать задачу машине. Алгоритмы превратились в инструмент, но настройка этого "дирижера" требует глубокого понимания специфики отрасли.

"Рынок столкнулся с нехваткой кадров, способных грамотно интегрировать новые системы в реальные бизнес-процессы. Мы видим, как автоматизация рутины требует ещё более высокого уровня погружения в тему, чем раньше", — констатировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Кто такой "человек-оркестратор" в туризме

Более 90% бронирований проходят через онлайн-системы, чат-ботов и мессенджеры. Но за каждым успешным кликом стоят люди — "оркестраторы". Они контролируют работу кода, корректируют ошибки и решают нестандартные кейсы, которые ИИ пока не "переваривает".

Технология "вайб-кодинга" позволяет человеку формулировать запросы естественным языком. Знание языков программирования отходит на второй план. На первый выходит экспертиза: чтобы машина собрала идеальный маршрут, оператор должен знать индустрию "до костей".

Ловушка автоматизации: когда технологии не окупаются

Компании часто внедряют сервисы ради следования трендам. Итог закономерен: бюджеты тратятся, а результата нет. Экономический эффект возможен только при наличии четко измеримой цели.

Показатель Эффективная цифровизация Целеполагание Решение конкретной узкой задачи Стимул Реальный рост скорости работы

Крупные корпорации с вертикальной структурой зачастую проигрывают среднему бизнесу. В первых фокус смещается на освоение бюджетов, в то время как малые компании борются за каждый пункт маржинальности.

"Цифровые решения — это не волшебная палочка. Без понимания специфики рынка авиабилетов и отельного сервиса любые инвестиции быстро превращаются в убытки", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Разница в скорости: робот против эксперта

Автоматизация показывает лучшие результаты в стандартизированных процессах. Ответ на запрос в CRM раньше занимал 10 минут, робот справляется за секунды. Сборка сложных индивидуальных поездок (FIT-расчеты) ускорилась с целого дня до 10 минут.

Однако сложный тур, нестандартные жалобы или изменения в рейсах — зона ответственности человека. Алгоритмы не чувствуют контекста. Опасность в поездках или сбои в логистике требуют живого участия. Мы учимся пользоваться инструментом, который делает экспертизу не лишней, а драгоценной.

"Алгоритм никогда не заменит профессионала в стрессовой ситуации, когда нужно оперативно перебронировать билеты на поезд или решить проблему с заселением", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru проводница Татьяна Ковалева.

Ответы на популярные вопросы о цифровизации туризма

Почему ИИ не может заменить турагента полностью?

Машины не понимают контекст и не умеют решать нестандартные проблемы, требующие индивидуального подхода к запросу клиента.

Дает ли цифровизация мгновенную окупаемость?

Нет, только если четко определена цель: сокращение нагрузки или ускорение конкретного бизнес-процесса.

Становится ли труд эксперта легче?

Да, из него убирают рутинные операции, что позволяет сосредоточиться на сложных аналитических задачах.

Нужно ли учить программирование сотруднику турфирмы?

Нет, важнее развивать компетенции в предметной области, чтобы правильно управлять ИИ-инструментами.

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