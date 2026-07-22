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Санкции добили кубинские отели: крупные турсети оставляют остров местному менеджменту

Туризм

Испанская Iberostar свернула управление последними шестью отелями на Кубе. С 20 июля компания полностью прекратила деятельность. Лишь отель Havana Parque Central перешел под контроль владельца — кубинской группы Cubanacan. Испанцы открыто говорят: работать в республике стало невозможно из-за экономических тисков.

Куба
Фото: flickr.com by Rômulo Ferreira, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Куба

Титаны покидают остров

Следом уходит Meliá. Португальская "дочка" Ilha Bela Gestao e Turismo официально оповестила инвесторов о прекращении маркетинговых и управленческих услуг. Сеть сворачивает активность на фоне общего исхода брендов.

"Уход таких гигантов — это не просто смена вывесок. Мы теряем отработанные десятилетиями стандарты сервиса, технологические карты кухни и корпоративную культуру подготовки персонала", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Санкционная петля и финансовый коллапс

Ситуация стала критической летом 2026 года. США расширили санкции на Министерство туризма Кубы (Mintur). Под удар попали главные гостиничные группы: Cubanacan, Gran Caribe и Islazul. Любой зарубежный партнер, имеющий дело с этими активами, автоматически рискует попасть под вторичные ограничения.

Параметр Ситуация до санкций Текущие реалии
Платежные системы Visa, Mastercard UnionPay, "Мир"
Управление сетями Международные стандарты Местный менеджмент

Финансовая блокада стала тотальной. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard на острове не работают. Туристы вынуждены везти наличные или использовать карты "Мир" и китайскую UnionPay.

"Санкции против Минтуризма фактически отрезали отрасль от глобального рынка капитала. Риски для операторов стали запретительными, поэтому массовый исход был лишь вопросом времени", — прокомментировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Уровень сервиса без международных брендов

Туристы привыкли к сервису Iberostar и Meliá, где предсказуемость — главный актив. Теперь объекты переходят к местным структурам в условиях дефицита всего: от топлива до качественных продуктов питания. Отрасль столкнулась с разрывом цепочек поставок, которые ранее поддерживались европейскими менеджерами.

Куда смещается турпоток

Российские туроператоры предупреждают: найти альтернативу Кубе трудно, но предсказуемость пляжного отдыха падает. Путешественникам стоит оценить риски перед бронированием туров. Для тех, кто ищет спокойный отдых без подобных инцидентов, рынок предлагает проверенные российские направления. Если же хочется чистой воды и экзотики, стоит рассмотреть внутренние маршруты. Поездка в соседнюю Беларусь также становится все более популярной альтернативой дальнему зарубежью.

Ответы на популярные вопросы о туризме на Кубе

Можно ли сейчас расплачиваться картами Visa на Кубе?

Нет, из-за финансовой блокады терминалы не принимают карты международных систем. Работают карты "Мир" и UnionPay.

Вернутся ли отельные сети обратно?

Прогнозы делать сложно. Возвращение возможно только при полной отмене санкций США в отношении кубинского Минтуризма.

Стоит ли ожидать резкого ухудшения сервиса?

Отельный продукт на Кубе меняется, становясь менее предсказуемым. Уход мировых брендов лишает отели выверенной системы контроля качества.

Кто управляет бывшими отелями Iberostar?

Объекты перешли под управление местных государственных туристических групп или иных компаний, готовых работать в условиях санкций.

"Куба остается уникальной точкой на карте, но для туристов это сейчас экстрим. Без поддержки международных менеджеров отели быстро теряют в дисциплине обслуживания. Советую внимательно изучать отзывы за последние две недели перед бронированием", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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