Испанская Iberostar свернула управление последними шестью отелями на Кубе. С 20 июля компания полностью прекратила деятельность. Лишь отель Havana Parque Central перешел под контроль владельца — кубинской группы Cubanacan. Испанцы открыто говорят: работать в республике стало невозможно из-за экономических тисков.
Следом уходит Meliá. Португальская "дочка" Ilha Bela Gestao e Turismo официально оповестила инвесторов о прекращении маркетинговых и управленческих услуг. Сеть сворачивает активность на фоне общего исхода брендов.
"Уход таких гигантов — это не просто смена вывесок. Мы теряем отработанные десятилетиями стандарты сервиса, технологические карты кухни и корпоративную культуру подготовки персонала", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.
Ситуация стала критической летом 2026 года. США расширили санкции на Министерство туризма Кубы (Mintur). Под удар попали главные гостиничные группы: Cubanacan, Gran Caribe и Islazul. Любой зарубежный партнер, имеющий дело с этими активами, автоматически рискует попасть под вторичные ограничения.
|Параметр
|Ситуация до санкций
|Текущие реалии
|Платежные системы
|Visa, Mastercard
|UnionPay, "Мир"
|Управление сетями
|Международные стандарты
|Местный менеджмент
Финансовая блокада стала тотальной. Карты международных платежных систем Visa и Mastercard на острове не работают. Туристы вынуждены везти наличные или использовать карты "Мир" и китайскую UnionPay.
"Санкции против Минтуризма фактически отрезали отрасль от глобального рынка капитала. Риски для операторов стали запретительными, поэтому массовый исход был лишь вопросом времени", — прокомментировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Туристы привыкли к сервису Iberostar и Meliá, где предсказуемость — главный актив. Теперь объекты переходят к местным структурам в условиях дефицита всего: от топлива до качественных продуктов питания. Отрасль столкнулась с разрывом цепочек поставок, которые ранее поддерживались европейскими менеджерами.
Российские туроператоры предупреждают: найти альтернативу Кубе трудно, но предсказуемость пляжного отдыха падает. Путешественникам стоит оценить риски перед бронированием туров. Для тех, кто ищет спокойный отдых без подобных инцидентов, рынок предлагает проверенные российские направления. Если же хочется чистой воды и экзотики, стоит рассмотреть внутренние маршруты. Поездка в соседнюю Беларусь также становится все более популярной альтернативой дальнему зарубежью.
Нет, из-за финансовой блокады терминалы не принимают карты международных систем. Работают карты "Мир" и UnionPay.
Прогнозы делать сложно. Возвращение возможно только при полной отмене санкций США в отношении кубинского Минтуризма.
Отельный продукт на Кубе меняется, становясь менее предсказуемым. Уход мировых брендов лишает отели выверенной системы контроля качества.
Объекты перешли под управление местных государственных туристических групп или иных компаний, готовых работать в условиях санкций.
"Куба остается уникальной точкой на карте, но для туристов это сейчас экстрим. Без поддержки международных менеджеров отели быстро теряют в дисциплине обслуживания. Советую внимательно изучать отзывы за последние две недели перед бронированием", — подчеркнула менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.