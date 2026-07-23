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Пустыни как в Дюне и теплое море: где провести осень без жары и пакетных туров

Туризм

Осенний отпуск на Ближнем Востоке часто игнорируется из-за стереотипов о невыносимом зное. На практике же в это время агрессивное солнце сменяется мягким теплом, а море сохраняет идеальный баланс температур. Туристические потоки редеют, что позволяет изучать локации без привычной суеты и очередей. Бархатный сезон в арабских странах становится временем для вдумчивых прогулок и качественного сервиса.

Иордания, отель Мовенпик
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Иордания, отель Мовенпик

Оман — территория тишины

Эта страна долгое время оставалась в тени соседей, что позволило сохранить ее аутентичность. Оман предлагает не только пляжи, но и уникальные рельефы полуострова Мусандам с его глубокими фьордами. Осень здесь — лучшее время для посещения горных хребтов и древних глиняных крепостей. Воздух становится суше, а ночная прохлада делает комфортными стоянки в пустыне Вахиба.

"Для визита в Оман россиянам достаточно оформить разрешение через интернет, а сам перелет из столицы займет около шести часов", — рассказала специально для Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

При планировании маршрута стоит обратить внимание на крепость Бахла и ущелье Вади-Шаб, где вода проточила в скалах натуральные бассейны. Такой вариант отдыха подойдет тем, кто ищет уединение и природную эстетику вместо шумных мегаполисов.

Катар — баланс традиций и комфорта

Инфраструктура страны пережила масштабное обновление, предлагая туристам современные районы вроде Вест-Бэй наряду со старинными рынками. Октябрь и ноябрь в Дохе — время культурных событий и фестивалей. Прогулки по набережной Корниш и посещение Музея исламского искусства не омрачаются жарой, которая летом сковывает любую активность на улице.

Страна Главная особенность осенью
Оман Комфортные условия для горных треков и дайвинга
Катар Пик сезона выставок и гастрономических фестивалей
Бахрейн Идеальная погода для изучения фортов и островов

Тот самый секрет осеннего чартера кроется в отсутствии переплат за популярность бренда, как это часто бывает с привычными курортами. Подобное решение позволяет получить люксовый сервис за разумные деньги.

Саудовская Аравия — новые маршруты

Королевство открылось для массового туризма недавно, поэтому здесь можно почувствовать себя первооткрывателем. Древние гробницы Хегры в оазисе Аль-Ула и исторический центр Джидды представляют ценность для любителей истории. Визовая политика стала лояльнее, а уровень безопасности в стране находится на высоком уровне.

"Осенний период позволяет без спешки осмотреть памятники ЮНЕСКО, так как температура способствует долгим экскурсиям под открытым небом", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Бахрейн и Иордания — контрасты пустыни и островов

Бахрейн привлекает компактностью. Здесь можно за один день осмотреть португальский форт и загадочное Дерево Жизни, растущее посреди безводных песков. Иордания же предлагает кинематографические пейзажи пустыни Вади-Рам. Проживание в глэмпингах под звездным небом и прогулка по узким каньонам Мертвого моря запоминаются отсутствием толп, характерных для зимнего пика сезона.

Часто люди ищут покой в отдаленных местах, не осознавая, что качественный отдых доступен и в более близких локациях. Важная деталь — это возможность смены обстановки без резкой акклиматизации, что ценно для здоровья.

"В Иордании и Бахрейне визовые формальности сведены к минимуму, а местные жители всегда готовы помочь с навигацией", — объяснила эксперт Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Выбор восточного направления осенью — это грамотный материал для построения сложного, но глубокого маршрута. Главное — не бояться экспериментировать с новыми точками на карте.

Ответы на популярные вопросы о путешествиях на Восток

Нужна ли виза в Катар и Бахрейн?

Для граждан РФ в Катар действует безвизовый режим. В Бахрейне визу можно получить по прибытии в аэропорт или оформить заранее через официальный портал.

Сложно ли передвигаться по Оману самостоятельно?

Инфраструктура развита хорошо, дороги качественные. Оптимальный способ — аренда автомобиля, так как общественный транспорт между городами развит слабо.

Безопасно ли в Саудовской Аравии?

Страна активно инвестирует в туристическую безопасность. Правила поведения для иностранцев смягчены, однако стоит уважать местные традиции в одежде при посещении религиозных объектов.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, турагент Анастасия Крылова
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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