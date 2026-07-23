Многие привыкли считать, что качественный морской отдых обязательно требует кипы документов и многомесячного ожидания в очередях визовых центров. На деле ситуация выглядит иначе. Сейчас для полноценного отпуска с чистыми пляжами и теплым морем открыто почти сто направлений, где достаточно просто забронировать билет и собрать чемодан. Планирование поездки становится вопросом выбора между мягким африканским бризом и влажной экзотикой тропиков.
Если изнуряющая жара кажется сомнительным удовольствием, стоит присмотреться к северному побережью Африки. Здесь воздух прогревается до комфортных тридцати градусов, а вода остается освежающей. Песчаный берег и понятный сервис делают это решение универсальным для любого типа отдыха. Находиться в стране без визы можно до трех месяцев, что позволяет не торопиться и прочувствовать местный ритм жизни.
"Тунис сейчас выигрывает за счет баланса между ценой и качеством. Прямое авиасообщение из крупных городов России снимает проблему сложных пересадок, а мягкий климат подходит даже тем, кто плохо переносит субтропики", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Китайский остров Хайнань часто сравнивают с Гавайями из-за схожей широты и буйной растительности. Это место для тех, кому важна современная инфраструктура в сочетании с экзотикой. Море здесь теплое, а в бухтах Саньи можно найти как уединенные уголки, так и зоны для активных развлечений. Для въезда на срок до месяца визовый штамп не требуется, что существенно упрощает процесс подготовки к пути.
|Направление
|Безвизовый срок (дней)
|Тунис
|до 90
|Хайнань (Китай)
|до 30
|Вьетнам
|до 45
|Турция
|до 60
|ОАЭ
|до 90
Тот самый секрет популярности Вьетнама кроется в его гостеприимстве и демократичности. На курортах вроде Нячанга или Фукока можно организовать полноценный отпуск, не выходя за рамки скромного бюджета. Процесс въезда максимально упрощен: без визы разрешено гостить полтора месяца. В глаза бросается обилие свежих морепродуктов на рынках, которые часто становятся главным гастрономическим впечатлением поездки.
"Во Вьетнаме важно соблюдать элементарную осторожность с едой на улице, особенно если это незнакомые деликатесы. Экзотика требует аккуратности, чтобы отдых не превратился в поход по врачам", — отметил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.
Турция остается лидером по доступности и простоте организации отдыха. Два месяца безвизового пребывания и огромный выбор курортов от Кемера до Сиде позволяют найти вариант под любые запросы. В Эмиратах же акцент смещен в сторону высокого сервиса и технологичности. Штамп в паспорт ставят бесплатно прямо в аэропорту. Главное — помнить, что местное солнце очень активно, поэтому дневные часы на открытом воздухе лучше сократить.
На практике видно, что отсутствие визовых барьеров делает путешествие более спонтанным и легким. Если смотреть на вещи проще, то современный турист ограничен не границами, а только собственной фантазией. С этим стоит быть аккуратнее, ведь обилие вариантов заставляет тщательно взвешивать каждую деталь будущего маршрута.
"При выборе страны для безвизового вояжа в летний сезон стоит учитывать не только море, но и влажность. В ОАЭ в это время очень жарко, тогда как в Тунисе или Турции дышится гораздо легче", — добавила в разговоре с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.
Официально для безвизового въезда страховой полис требуют не везде, но на деле он необходим. Оплата медицинских услуг за границей обойдется в десятки раз дороже, чем стоимость самой страховки.
В большинстве случаев для этого нужно либо заранее оформить соответствующую визу, либо совершить виза-ран — выезд в соседнюю страну и возвращение назад для обновления срока штампа.
Для перечисленных стран подходит любой действующий загранпаспорт, главное, чтобы срок его действия не истекал в ближайшие 6 месяцев с даты въезда.
Вашингтон внес резкие коррективы в график финансирования Украины, что ставит под вопрос реализацию устоявшихся планов по долгосрочному снабжению союзников.