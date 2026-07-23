Куда пустят без визы в 2026 году: 5 стран, где пляжи шире, а сервис лучше турецкого

Многие привыкли считать, что качественный морской отдых обязательно требует кипы документов и многомесячного ожидания в очередях визовых центров. На деле ситуация выглядит иначе. Сейчас для полноценного отпуска с чистыми пляжами и теплым морем открыто почти сто направлений, где достаточно просто забронировать билет и собрать чемодан. Планирование поездки становится вопросом выбора между мягким африканским бризом и влажной экзотикой тропиков.

Фото: Pravda.ru by Анастасия Крылова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Путешествие к морю

Тунис — африканское спокойствие

Если изнуряющая жара кажется сомнительным удовольствием, стоит присмотреться к северному побережью Африки. Здесь воздух прогревается до комфортных тридцати градусов, а вода остается освежающей. Песчаный берег и понятный сервис делают это решение универсальным для любого типа отдыха. Находиться в стране без визы можно до трех месяцев, что позволяет не торопиться и прочувствовать местный ритм жизни.

"Тунис сейчас выигрывает за счет баланса между ценой и качеством. Прямое авиасообщение из крупных городов России снимает проблему сложных пересадок, а мягкий климат подходит даже тем, кто плохо переносит субтропики", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Хайнань — китайские тропики

Китайский остров Хайнань часто сравнивают с Гавайями из-за схожей широты и буйной растительности. Это место для тех, кому важна современная инфраструктура в сочетании с экзотикой. Море здесь теплое, а в бухтах Саньи можно найти как уединенные уголки, так и зоны для активных развлечений. Для въезда на срок до месяца визовый штамп не требуется, что существенно упрощает процесс подготовки к пути.

Направление Безвизовый срок (дней) Тунис до 90 Хайнань (Китай) до 30 Вьетнам до 45 Турция до 60 ОАЭ до 90

Вьетнам — доступная Азия

Тот самый секрет популярности Вьетнама кроется в его гостеприимстве и демократичности. На курортах вроде Нячанга или Фукока можно организовать полноценный отпуск, не выходя за рамки скромного бюджета. Процесс въезда максимально упрощен: без визы разрешено гостить полтора месяца. В глаза бросается обилие свежих морепродуктов на рынках, которые часто становятся главным гастрономическим впечатлением поездки.

"Во Вьетнаме важно соблюдать элементарную осторожность с едой на улице, особенно если это незнакомые деликатесы. Экзотика требует аккуратности, чтобы отдых не превратился в поход по врачам", — отметил эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Турция и ОАЭ — проверенная классика

Турция остается лидером по доступности и простоте организации отдыха. Два месяца безвизового пребывания и огромный выбор курортов от Кемера до Сиде позволяют найти вариант под любые запросы. В Эмиратах же акцент смещен в сторону высокого сервиса и технологичности. Штамп в паспорт ставят бесплатно прямо в аэропорту. Главное — помнить, что местное солнце очень активно, поэтому дневные часы на открытом воздухе лучше сократить.

На практике видно, что отсутствие визовых барьеров делает путешествие более спонтанным и легким. Если смотреть на вещи проще, то современный турист ограничен не границами, а только собственной фантазией. С этим стоит быть аккуратнее, ведь обилие вариантов заставляет тщательно взвешивать каждую деталь будущего маршрута.

"При выборе страны для безвизового вояжа в летний сезон стоит учитывать не только море, но и влажность. В ОАЭ в это время очень жарко, тогда как в Тунисе или Турции дышится гораздо легче", — добавила в разговоре с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о безвизовом отдыхе

Нужна ли страховка для въезда в эти страны?

Официально для безвизового въезда страховой полис требуют не везде, но на деле он необходим. Оплата медицинских услуг за границей обойдется в десятки раз дороже, чем стоимость самой страховки.

Как продлить срок пребывания сверх разрешенного?

В большинстве случаев для этого нужно либо заранее оформить соответствующую визу, либо совершить виза-ран — выезд в соседнюю страну и возвращение назад для обновления срока штампа.

Нужен ли загранпаспорт нового образца?

Для перечисленных стран подходит любой действующий загранпаспорт, главное, чтобы срок его действия не истекал в ближайшие 6 месяцев с даты въезда.

Читайте также: