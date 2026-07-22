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Сосны, чистая вода и черные пески: 7 нераскрученных курортов Грузии с самым чистым морем

Туризм

Летом популярные берега превращаются в шумный муравейник, где вместо звуков прибоя слышны крики зазывал. Многие привыкли считать, что за тишиной и прозрачной водой нужно лететь на край света, отдавая за это целые состояния. На деле же соседняя Грузия скрывает локации, которые по качеству отдыха не уступают европейским побережьям. Чтобы не разочароваться в отпуске, важно понимать специфику каждого поселка, ведь разница между черным песком и белой галькой здесь измеряется всего парой десятков километров.

Тбилиси
Фото: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тбилиси

Когда ехать за мягким климатом

Ждать идеального штиля можно с конца мая, но по-настоящему морская вода прогревается к середине лета. В июле и августе термометр в море показывает уверенные +26 градусов. Это время подходит тем, кто легко переносит влажную жару и любит вечернюю суету на набережных.

"Наплыв гостей в топовых локациях неизбежен, поэтому опытные путешественники все чаще смотрят в сторону пригородов. Это позволяет сохранить бюджет и избежать лишней суеты в очередях за билетами или в кафе", — пояснил аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Для ценителей уединения больше подойдет сентябрь. Воздух становится суше, солнце уже не обжигает, а море все еще держит тепло. В этот период цены на жилье начинают снижаться, а на рынках появляется первый урожай инжира и винограда. Важно учитывать, что такая деталь, как погода в горах, может влиять на частоту дождей у побережья.

Лучшие точки на карте побережья

Батуми остается центром притяжения для тех, кому нужны огни большого города и сервис. Здесь галька крупная, а глубина начинается довольно резко. Если же в приоритете стоит здоровье, стоит двигаться в Уреки или Шекветили. Эти места известны своими магнитными песками. Ходить по такому пляжу полезно, а пологий вход в воду делает отдых безопасным даже для самых маленьких.

Курорт Главная особенность
Уреки Черный магнитный песок и мелководье
Квариати Прозрачная вода и скалистое дно для дайвинга
Кобулети Сосновый лес вдоль бесконечного пляжа
Гонио Чистейшее море и древнеримская крепость

Тот самый секрет чистоты моря кроется в направлении течений. Чем ближе к границе с Турцией, тем меньше взвеси в воде. Поселки Гонио и Квариати считаются эталоном прозрачности. Здесь нет крупных портов, а горы подступают вплотную к берегу, создавая особый микроклимат. Любой выбранный вариант в этой зоне гарантирует отсутствие мути даже после небольшого волнения.

"В Квариати дно уходит вниз быстро, что создает идеальные условия для изучения подводного мира. Видимость в воде здесь часто превышает десять метров, что редкость для Черного моря", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Практическая сторона вопроса

Для поездки достаточно заграничного паспорта. Виза на срок до года не требуется, что делает направление доступным для спонтанных поездок. Внутри страны удобно перемещаться на маршрутках или такси, связь между городами налажена хорошо. При расчетах лучше ориентироваться на национальную валюту, хотя в крупных отелях принимают карты иностранных банков. Любое решение о поездке стоит подкреплять бронированием жилья заранее, так как лучшие гостевые дома в тихих поселках разлетаются быстро.

"Грузинское побережье неоднородно. Если хочется тишины и запаха хвои, нужно ехать в сторону Чакви или Кобулети. Там сосны подступают к самой кромке воды, создавая естественную тень", — объяснил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

На практике видно, что сервис в небольших поселках может быть проще, чем в Батуми. Однако это компенсируется гостеприимством и более низкими ценами в местных кафе. Правильный выбор локации определяет весь сценарий отдыха: от активных ночных прогулок до полного слияния с природой под шум прибоя.

Ответы на популярные вопросы о Грузии

Где самое чистое море?

Традиционно лидерами по качеству воды считаются Квариати, Сарпи и Гонио. Это связано с удаленностью от городов и особенностями течений.

Какие пляжи лучше для детей?

Лучшим выбором станут Уреки и Шекветили. Мелкий черный песок и очень плавный набор глубины создают комфортные условия для купания малышей.

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Экспертная проверка: аналитик туристического рынка Илья Роденко, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, менеджер по внутреннему туризму Антон Громов
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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