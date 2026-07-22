Авиабилеты в Хургаду за копейки: где и как искать перелёт туда и обратно за 27 тысяч

Поездка на море часто ассоциируется с внушительными тратами, однако реальная стоимость перелета порой падает до уровня цен на продукты в супермаркете. Ситуация, когда билет на популярный курорт обходится в несколько тысяч рублей, — не чудо, а результат точного расчета перевозчиков. Пустые кресла в самолете перед самым вылетом приносят убытки, поэтому компании открывают доступ к тарифам, которые позволяют добраться до побережья по минимальной цене.

Фото: commons.wikimedia.org by Rabax63, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Египетский отель, Хургада

Разница в цене между Хургадой и Шарм-эль-Шейхом

На практике видно, что дорога в Хургаду сейчас обходится дешевле. Если собирать маршрут из Москвы, общая сумма за перелет туда и обратно может составить около 27,5 тысячи рублей. Для сравнения, одно направление в Шарм-эль-Шейх иногда оценивается в 17 тысяч, но обратный путь через неделю резко бьет по карману, поднимая общие расходы до 51 тысячи. Такая разница заставляет внимательнее изучать каждый доступный вариант перед оплатой.

"Чаще всего экстремально низкие цены — до 4–5 тысяч рублей — встречаются на чартерных рейсах. Это происходит, когда туроператоры не успевают продать места в составе полных пакетов и выбрасывают их в свободную продажу, чтобы судно не летело порожняком", — объяснил специально для Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Тот самый секрет заключается в комбинировании разных авиалиний. Не обязательно лететь одной компанией в обе стороны. Нередко дорога к морю на одном борту, а возвращение на другом — например, через Шереметьево или другие крупные узлы — экономит до половины бюджета. При этом важно сразу проверять нормы провоза вещей, чтобы дешевое место в салоне не обросло скрытыми доплатами.

Способы поиска выгодных предложений

Главное — заметить предложение вовремя. Тарифы с низким ценником живут в системе бронирования от нескольких часов до нескольких минут. Если в глаза бросается цена в 15 тысяч рублей за перелет в одну сторону, нужно мгновенно проверять стоимость возвращения. Бывает так, что выгодный полет к пальмам компенсируется завышенной стоимостью билета домой, что делает всю затею бессмысленной.

Направление Примерная стоимость (туда-обратно) Хургада (сборный маршрут) ~ 27 500 рублей Шарм-эль-Шейх (регулярный рейс) ~ 51 000 рублей

Особое внимание стоит уделять времени вылета и сопутствующим услугам. Иногда самый бюджетный маршрут предполагает отсутствие питания или строгие ограничения по весу сумки. С этим стоит быть аккуратнее, так как докупка багажа на стойке регистрации может удвоить цену билета прямо в аэропорту.

"Для тех, кто готов сорваться с места за пару дней, Египет остается самым бюджетным пляжным направлением. Главное правило — не смотреть на одно конкретное число, а проверять весь диапазон дат в текущем месяце", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Выбор между путевкой и самостоятельным бронированием

На деле же выходит, что индивидуальный полет не всегда выгоднее готового тура. Комплексное предложение включает в себя не только кресло в самолете, но и гостиницу, транспорт до отеля и страховку. При самостоятельном планировании каждая такая деталь ложится на плечи туриста и оплачивается отдельно.

Если смотреть на вещи проще, горящий билет — это инструмент для тех, кому не нужно жилье в отеле или кто нашел экстремально дешевое размещение. В остальных случаях стоит сравнить итоговую сумму всех бронирований с ценой стандартного пакета от оператора. Нередко разница оказывается минимальной, но пакетный тур дает больше гарантий при переносе рейса.

"Экономия в десять тысяч рублей может обернуться проблемами, если человек не учел стоимость такси от аэропорта или не оформил медицинскую страховку. Любое отклонение от плана в чужой стране — это прямой риск для кошелька", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин специально для Pravda.Ru.

При поиске подобных предложений полезна любая оплошность в заполнении данных при бронировании может привести к аннуляции билета. Нужно тщательно проверять фамилию и номер паспорта, так как на дешевых тарифах исправление ошибок часто стоит дороже самого перелета.

Ответы на популярные вопросы о перелетах в Египет

За сколько дней до вылета появляются самые дешевые билеты?

Обычно наиболее низкие цены устанавливаются за 1–3 дня до отправления рейса. В это время авиакомпании стремятся заполнить оставшиеся свободные места в самолете.

Входит ли багаж в стоимость горящих билетов за 12–15 тысяч рублей?

В большинстве случаев такие тарифы являются безбагажными. За сумку весом свыше 5–10 кг придется доплатить отдельно в системе бронирования или в аэропорту.

Безопасно ли покупать билеты разных авиакомпаний для одного путешествия?

Это безопасно, но стоит учитывать риски задержек. Если первый рейс опоздает, и вы не успеете на второй, ответственность полностью ляжет на пассажира, так как это два отдельных договора перевозки.

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