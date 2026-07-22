Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огород после дождя может превратиться в болото: ошибки, которые лишают дачников всего урожая
Пьедестал сменил хозяина: названы 10 самых популярных кроссоверов и внедорожников России
Потолок выдаёт возраст ремонта: натяжным полотнам всё чаще находят более стильную замену
Столичные дороги стали золотыми: активность в Москве и Петербурге ударила по бюджету
Бюджет семьи больше не пострадает: в Туве разрешили направить выплаты на водительский курс
Рубль ослаб ко всем главным валютам: что скрывается за новой методикой расчета Центробанка
Простой вопрос выживания в Арктике: поддержка президента изменила подход к снабжению Якутии
Магия пасмурного дня: как добавить изюминку в серые будни с помощью эффектного дождевика
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску

Пять дней в Беларуси изменили всё: почему Минск и Брест стали главным открытием для семейного отдыха

Туризм

Беларусь встречает ароматом свежего хлеба, ухоженными улицами и спокойной атмосферой. Здесь советская архитектура соседствует с современными пространствами, а маршрут Минск — Брест за пять дней сочетает гастрономические открытия, насыщенную историю и комфортный семейный отдых.

Замок Несвиж, Беларусь
Фото: Pravda.Ru by Виктор Коваленко is licensed under All Rights Reserved
Замок Несвиж, Беларусь

Минск: пешком по истории

Минск — город широких плеч. Проспекты здесь такие, что кажется, по ним может проехать танковая дивизия, не задев зеркала припаркованных авто. Но стоит свернуть в Верхний город или Троицкое предместье, и масштаб меняется на уютный, камерный.

Здесь нужно просто выключить навигатор и идти на звук уличных музыкантов. Беларусь без туристической мишуры раскрывается именно в таких деталях: в тишине парка Горького или в безумном блеске глаз детей в музее занимательных наук.

"Белорусская столица подкупает своей логистикой. Если сравнивать с тем, как отдых в России иногда требует преодоления огромных расстояний между объектами, то в Минске всё сгруппировано максимально плотно. Это критически важно при поездке с детьми", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для фанатов истории обязательный пункт — Музей Великой Отечественной войны. Это не просто склад пыльных экспонатов, а мощная мультимедийная машина, которая пробивает на эмоции даже самых заядлых скептиков. После такой встряски отличным антидотом станет музей кошек — идеальное место, чтобы "заземлиться" и погладить пушистых администраторов.

Драники и бюджет

Белорусская кухня — это тяжелая артиллерия. Если вы думали, что знаете вкус картошки, то забудьте. В местных ресторанах её возвели в культ. Главный лайфхак для семейных обедов — сеть "Лидо". Это быстро, вкусно и не бьет по кошельку.

Ужин на четверых (двое взрослых и двое детей) обычно укладывается в 2000 российских рублей. Это дешевле, чем зайти в приличный фуд-корт в Москве. Однако, выбирая стрит-фуд на бегу, помните, что даже в цивилизованном Минске стоит быть начеку, ведь иногда праздник вкуса может закончиться поиском аптеки.

Категория трат Примерная сумма (руб.)
Проживание (5 дней) 17 000
Питание (семья) 25 000
Развлечения 10 000

"Белорусский общепит держит планку. Но туристам стоит помнить о сезонности продуктов и плотности блюд. Для детей лучше выбирать проверенные места с региональной специализацией, где соблюдаются санитарные нормы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Брест: фонари и крепость

Брест — это совсем другая энергия. Здесь чувствуется влияние границы, дыхание Европы и старина. Главный аттракцион улицы Советской — фонарщик. Настоящий, в мундире, с лестницей.

Он зажигает керосиновые лампы вручную, и в этот момент город замирает. Но главная цель большинства — Брестская крепость. Огромная, суровая, она впечатывается в память навсегда. Для контраста после мемориала стоит сходить в железнодорожный музей: десятки старых паровозов, в которые можно залезть — лучший способ занять детей на пару часов.

Переезд между городами — отдельное удовольствие. Железная дорога работает как часы. Выбор вагона в белорусских поездах важен, но даже стандартное купе здесь обычно выглядит очень опрятно. Дорога занимает около трех-четырех часов, пролетающих за созерцанием бесконечных аистов в гнездах вдоль путей.

"Многие пренебрегают международными перелетами, хотя новое расписание перевозчиков позволяет добраться до Минска из регионов напрямую, минуя Москву. Это существенно экономит силы семьи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница Анна Волкова.

Смета путешествия

Если считать "под ключ", то поездка на четверых вытягивает примерно на 92 тысячи рублей. Львиная доля уходит на транспорт — за билеты из Москвы в Минск и обратно придется отдать около 40 тысяч. Остальное распределяется между арендой квартир (жилье в Беларуси стоит вполне вменяемых денег) и культурной программой.

По уровню сервиса и комфорта это сопоставимо с тем, как если бы вы выбрали роскошный отдых в Подмосковье, но с гораздо более широким кругозором. К тому же, здесь нет проблем с топливом, которые могут встретиться, если ваш путь к южному побережью лежит через степные регионы.

Нужен ли загранпаспорт в Беларусь?

Нет, достаточно обычного внутреннего паспорта гражданина РФ. Для детей — свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве.

Работают ли российские карты "Мир"?

Да, карты платежной системы "Мир" принимаются практически везде — от крупных супермаркетов до касс в музеях. Курс конвертации обычно автоматический.

Как лучше передвигаться между Минском и Брестом?

Скоростные поезда "Штадлер" — самый комфортный вариант. Билеты лучше брать заранее онлайн на сайте БЖД.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков, бортпроводница Анна Волкова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Экономика и бизнес
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Экономика и бизнес
Овощной бунт у границы: армянские фермеры перекрыли трассу после провала рынка сбыта
Популярное
Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать

Разрушить связи с Россией можно за месяцы, а заменить — часто невозможно годами. Это в полной мере относится и к Армении.

Обещания завели фермеров и рыбоводов Армении в ловушку. Кто бы мог подумать
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Граница захлопнулась за один день: Россия ввела жесткие ограничения против экспортеров Узбекистана
Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном
Старая форма, новое нутро: АвтоВАЗ запустил Ниву с крупнейшим обновлением за полвека
Разгильдяйство или системный крах: почему базы США превратились в легкие цели Андрей Николаев Ночное совещание у Нетаньяху предопределило финал противостояния с Ираном Любовь Степушова
Чудовищный износ инфраструктуры в Новосибирске: власти экстренно перешли на радикальные решения
Забываем про пилки и тазики: новая салонная фишка делает стопы мягкими за пару минут
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Тольятти переходит на новый стандарт: производство оптики определило облик LADA Azimut
Последние материалы
Столичные дороги стали золотыми: активность в Москве и Петербурге ударила по бюджету
Бюджет семьи больше не пострадает: в Туве разрешили направить выплаты на водительский курс
Рубль ослаб ко всем главным валютам: что скрывается за новой методикой расчета Центробанка
Простой вопрос выживания в Арктике: поддержка президента изменила подход к снабжению Якутии
Магия пасмурного дня: как добавить изюминку в серые будни с помощью эффектного дождевика
Кабачки по-гречески Огонь и лед: одна деталь превращает обычный овощ в ресторанную закуску
Пищевые отходы стали золотом: бананы и апельсины предопределили финал засухи
Один стакан — и ветки гнутся до земли: чем отпаивать ягодные кусты после сбора
Компот из вишни как из бабушкиного погреба: закрываем быстро без стерилизации
Космос оказался куда грязнее: данные телескопа Уэбба пересмотрели историю рождения первых планет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.