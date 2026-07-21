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Праздник вкуса превратился в борьбу за жизнь: Паттайя удивила опасной стороной еды

Туризм

Обычный ужин на Walking Street в тайской Паттайе едва не обернулся трагедией для туриста из Москвы. Употребление популярных острых крылышек-гриль спровоцировало стремительное развитие тяжелой инфекции, которая привела к клинической смерти и длительной реанимации. Случай Дмитрия в очередной раз доказывает: даже привычный Street Food в тропиках несет в себе скрытые риски, способные навсегда изменить жизнь путешественника и поставить под угрозу его профессиональную карьеру.

Паттайя, Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Radek Kucharski, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Паттайя, Таиланд

Фатальный ужин: как развивались события в Паттайе

Дмитрий, приехал в Таиланд вместе с супругой. Во время прогулки по главной туристической артерии города — улице Walking street — пара решила перекусить уличной едой. Выбор пал на классические острые куриные крылья. Спустя несколько часов мужчине стало плохо: классические симптомы отравления в виде тошноты и диареи дополнились болезненными судорогами.

"При первых признаках недомогания туристы часто совершают ошибку, пытаясь купировать симптомы препаратами из домашней аптечки. В тропическом климате бактерии размножаются молниеносно, и самолечение лишь усугубляет интоксикацию, маскируя критическое состояние", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

В течение нескольких дней Дмитрий пытался справиться с болезнью самостоятельно, используя стандартный набор медикаментов, однако состояние продолжало ухудшаться. Когда туриста доставили в госпиталь Thai International Hospital, ситуация была уже критической.

Реанимация и последствия для здоровья

В стенах клиники у мужчины произошла остановка сердца. Тайским медикам потребовался целый час интенсивных реанимационных мероприятий, чтобы вернуть пациента к жизни. После этого последовал период комы и подключение к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Хотя МРТ не выявило необратимых поражений коры головного мозга, Дмитрий столкнулся с провалами в краткосрочной памяти.

Транспортировка и страховые нюансы

На данный момент москвич пришел в сознание и уже дышит самостоятельно. Однако о возвращении на родину регулярным рейсом на общих основаниях речи не идет. По правилам авиационной медицины и требованиям безопасности, такой пациент может лететь только в сопровождении квалифицированной медицинской бригады и со специальным оборудованием. Сейчас страховая компания решает логистические задачи по организации сложного перелета.

Опасная привычка туриста Рекомендуемый лайфхак/Результат
Покупка готовой еды на рынках в пик жары Выбирать только те блюда, которые готовятся при вас на огне
Самолечение сорбентами более 24 часов Обращение по страховке при первых признаках судорог или бреда
Использование льда в напитках из лотков Использовать только бутилированную воду и напитки в заводской таре

Массовые отравления в Таиланде: тревожная статистика

Случай с Дмитрием — не единственный в текущем сезоне. Ранее была зафиксирована вспышка инфекции вMBC Condotel, где пострадали 13 россиян. У гостей выявили не только кишечные расстройства, но и конъюнктивит, что указывает на общее нарушение санитарных норм в туристических локациях. Нередко Роспотребнадзор требует объяснений от зарубежных коллег после подобных инцидентов в элитном секторе.

"При массовых отравлениях крайне важно фиксировать факт обращения к врачу в первый день. Это необходимо для последующего получения компенсаций от отеля или туроператора, особенно если отдых был безнадежно испорчен", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о безопасности питания

Как отличить опасное блюдо наWalking Street?

Визуально продукты могут выглядеть свежими из-за обилия специй. Главный риск — соусы, которые стоят в тепле часами. Безопаснее всего есть то, что обжарено во фритюре или на гриле непосредственно перед подачей и не имело контакта с сырым мясом.

Что делать, если страховая отказывает в госпитализации?

Необходимо требовать письменный отказ и самостоятельно вызывать скорую помощь при угрозе жизни. Все чеки и медицинские отчеты нужно сохранять для последующего регрессного иска к страховой компании.

Можно ли лететь самолетом после остановки сердца?

Только после стабилизации состояния и получения разрешения от лечащего врача. В большинстве случаев требуется сопровождение медика, так как перепад давления в кабине может спровоцировать повторный приступ или гипоксию.

Как обезопасить себя от инфекций в тайских отелях?

Важно обращать внимание на чистоту бассейнов и общих зон питания. Нередко инфекция распространяется через кондиционеры или грязную воду в системах фильтрации. При малейших подозрениях лучше сменить место размещения.

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Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, турагент Анастасия Крылова
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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