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Москва и Баку снимают взаимные ограничения: масштабные перемены затронут авиасообщение в регионах

Туризм

Москва и Баку достигли соглашения о восстановлении прямого авиасообщения между странами, которое прервалось в декабре 2024 года. Об этом стало известно по итогам переговоров глав МИД Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Глава Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что межгосударственные отношения сейчас вышли на стадию полной нормализации. Стороны намерены предметно обсудить графики полетов и технические детали на уровне вице-премьеров осенью 2026 года.

собака в самолете
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
собака в самолете

География расширения полетов и новые маршруты

Возобновление рейсов затронет сразу десять крупных российских городов. В список вошли ключевые транспортные узлы юга России: Владикавказ, Волгоград, Грозный, Махачкала, Минеральные Воды и Сочи. Также самолеты начнут летать в Баку из Поволжья, связав столицу Азербайджана с Нижним Новгородом, Самарой, Саратовом и Уфой. Стоит напомнить, что во время действия ограничений авиакомпания AZAL не прекращала работу на ряде туристических направлений, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.

"Восстановление полноценной авиасети существенно упростит логистику для бизнеса и укрепит связи между регионами, которые исторически ориентированы на сотрудничество с Баку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.

Как сообщает издание "Акценты", основной объем подготовительных работ ляжет на профильные ведомства, которым предстоит согласовать частоту вылетов. Специалисты подчеркивают, что возвращение самолетов на южные и приволжские маршруты станет важным этапом в укреплении экономического партнерства. При этом рейсы в Новосибирск, Казань и Астрахань останутся в текущем расписании, так как они сохранялись в штатном режиме даже в период временных трудностей.

Перспективы авиационного сообщения

Эксперты ожидают, что перезапуск авиалиний приведет к росту пассажиропотока на 20-30% уже в первый год работы. Развитие региональной сети позволит жителям Поволжья и Северного Кавказа добираться до Азербайджана без пересадок в столице, что сэкономит время и бюджет. Дипломатические ведомства обеих стран отмечают, что текущее потепление отношений создало необходимую базу для глубокой интеграции в транспортной сфере. Полное восстановление полетных программ ожидается после завершения всех консультаций в сентябре 2026 года.

Ответы на популярные вопросы о рейсах в Азербайджан

Когда начнутся первые полеты по новым направлениям?

Точные даты старта рейсов будут объявлены после встречи вице-премьеров двух стран в сентябре 2026 года.

Какие авиакомпании будут обслуживать маршруты?

Помимо национального перевозчика AZAL, ожидается выход на линии крупнейших российских авиакомпаний.

Нужна ли виза россиянам для полета в Баку?

Между Россией и Азербайджаном действует безвизовый режим для туристов на срок до 90 дней.

Изменится ли стоимость билетов после расширения сети?

Прямое авиасообщение из регионов обычно снижает среднюю стоимость поездки за счет отсутствия пересадок в Москве.

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Автор Владимир Успенский
Журналист и выпускающий редактор Pravda.Ru
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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