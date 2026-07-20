Москва и Баку достигли соглашения о восстановлении прямого авиасообщения между странами, которое прервалось в декабре 2024 года. Об этом стало известно по итогам переговоров глав МИД Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. Глава Азербайджана Ильхам Алиев подтвердил, что межгосударственные отношения сейчас вышли на стадию полной нормализации. Стороны намерены предметно обсудить графики полетов и технические детали на уровне вице-премьеров осенью 2026 года.
Возобновление рейсов затронет сразу десять крупных российских городов. В список вошли ключевые транспортные узлы юга России: Владикавказ, Волгоград, Грозный, Махачкала, Минеральные Воды и Сочи. Также самолеты начнут летать в Баку из Поволжья, связав столицу Азербайджана с Нижним Новгородом, Самарой, Саратовом и Уфой. Стоит напомнить, что во время действия ограничений авиакомпания AZAL не прекращала работу на ряде туристических направлений, включая рейсы в Москву, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
"Восстановление полноценной авиасети существенно упростит логистику для бизнеса и укрепит связи между регионами, которые исторически ориентированы на сотрудничество с Баку", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru политолог Сергей Миронов.
Как сообщает издание "Акценты", основной объем подготовительных работ ляжет на профильные ведомства, которым предстоит согласовать частоту вылетов. Специалисты подчеркивают, что возвращение самолетов на южные и приволжские маршруты станет важным этапом в укреплении экономического партнерства. При этом рейсы в Новосибирск, Казань и Астрахань останутся в текущем расписании, так как они сохранялись в штатном режиме даже в период временных трудностей.
Эксперты ожидают, что перезапуск авиалиний приведет к росту пассажиропотока на 20-30% уже в первый год работы. Развитие региональной сети позволит жителям Поволжья и Северного Кавказа добираться до Азербайджана без пересадок в столице, что сэкономит время и бюджет. Дипломатические ведомства обеих стран отмечают, что текущее потепление отношений создало необходимую базу для глубокой интеграции в транспортной сфере. Полное восстановление полетных программ ожидается после завершения всех консультаций в сентябре 2026 года.
Точные даты старта рейсов будут объявлены после встречи вице-премьеров двух стран в сентябре 2026 года.
Помимо национального перевозчика AZAL, ожидается выход на линии крупнейших российских авиакомпаний.
Между Россией и Азербайджаном действует безвизовый режим для туристов на срок до 90 дней.
Прямое авиасообщение из регионов обычно снижает среднюю стоимость поездки за счет отсутствия пересадок в Москве.
Удары по крупным распределительным центрам в центральных регионах спровоцировали критический дефицит площадей и вынудили компанию искать огромные суммы средств.