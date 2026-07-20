Не только Голубицкая: 7 лучших пляжей Азовского моря, где чисто, тихо и почти нет людей

Азовское побережье — это не только Голубицкая. Пока черноморские курорты переполнены, здесь ждут теплое море, широкие песчаные пляжи и тишина. Но сервис зависит от места: где-то развитая инфраструктура, где-то лишь степь и море. Разбираем 7 лучших локаций.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Соколова is licensed under Free for commercial use Азовское море

Кучугуры и Ильич: территория тишины

Кучугуры — это антидот против Сочи. Здесь нет навязчивых зазывал, зато есть километры мелкого песка. Поселок держит марку "семейного портал": вход в воду пологий, а дно чистое. Инфраструктуру завезли точечно — шезлонгов и кафе хватает, но без излишеств. Азовское море в этой точке часто штормит, превращая лазурь в кофейную взвесь из-за поднятого со дна лечебного ила.

"Главная проблема Кучугур — логистика. Без личного авто здесь делать нечего. Зато это одно из немногих мест, где альтернативные курорты реально выигрывают у раскрученных за счет экологии", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Поселок Ильич — выбор фанатов палаточного отдыха. Пляж тут полудикий. Никаких плиточных дорожек, только обрывистый берег и море до горизонта. Если шторм нагоняет водоросли, чистить их некому. Это цена за право провожать закат без соседей по полотенцу.

Три лица Пересыпи: от цивилизации до диких скал

Район Пересыпи работает как конструктор. Нужен сервис — идите к поселку За Родину. Там стоят навесы, работают душевые, а берег регулярно ровняют. Курорты Краснодарского края в этой локации показывают зубы только в августе, когда приходят медузы-корнероты. В остальное время — стерильный штиль.

У Ахтанизовского лимана вода считается самой прозрачной на побережье. Дно здесь плотное, ракушечное. Минимум взвеси даже при волнении. В районе горы Восполиточино пейзаж становится суровее — высокие берега, сложный спуск, но абсолютный вакуум в плане людей. Идеально для тех, кто ищет бюджетные курорты России с эффектной картинкой для соцсетей.

"На Азове важно смотреть на розу ветров. Южный ветер делает море зеркальным, северный — превращает в суп из водорослей. В Пересыпи этот контраст виден ярче всего", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Тамань и Сенной: где искать комфорт

Тамань — это уже городские стандарты. Центральная набережная упакована по полной: детские городки, цивилизованные туалеты и освещение. Здесь не нужно пробираться через бурьян к воде.

Но за порядок приходится платить дефицитом парковок и очередями за чебуреками. Это точка притяжения для тех, кто опасается опасностей Черного моря вроде тягунов, предпочитая предсказуемое мелководье.

Локация Главная фишка Кучугуры Мелкий песок и пологий вход Тамань Современная набережная и сервис Сенной Самая теплая вода для детей

Сенной — это гигантский "лягушатник". Чтобы найти глубину, придется идти метров пятьдесят. Из-за такой конфигурации залив прогревается до состояния парного молока уже в июне. Грязевые ванны неподалеку добавляют локации баллов в глазах любителей оздоровления.

Голубицкая: почему здесь не стоит задерживаться

Центральный пляж Голубицкой — это концентрат всего, от чего бегут опытные туристы. Плотность людей на квадратный метр зашкаливает. Мусор после штормов не всегда убирают вовремя, а грохот музыки из кафе перекрывает шум прибоя.

Температура воды на Азове здесь отличная, но комфорт заканчивается там, где начинаются попытки найти место для полотенца. Голубицкая хороша для разового выезда в аквапарк, но для жизни лучше выбрать тихий Сенной или Ильич.

"Семейный туризм требует тишины. В Голубицкой ее нет. Мы советуем клиентам рассматривать этот поселок только как базу для вылазок к грязевым озерам, а купаться уезжать в сторону Пересыпи", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы об Азове

Когда на Азовском море появляются медузы?

Массовое нашествие корнеротов обычно начинается во второй половине июля и длится до середины августа. В это время лучше выбирать пляжи с установленными противомедузными сетками.

Почему вода в море часто кажется мутной?

Это не грязь, а особенность дна. Азовское море мелководное, и любой ветер поднимает взвесь песка и лечебного ила. Это безопасно, но визуально проигрывает прозрачному Крыму.

Есть ли на этих пляжах нормальные туалеты и души?

В Тамани и на центральных пляжах Пересыпи — да. В Ильиче и у горы Восполиточино — нет, это зоны для дикого отдыха.

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