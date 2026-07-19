Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белоруссии рекомендуют использовать черенкование для сохранения сортовых петуний на зиму
Солнце сжигает технику за часы: неправильный выбор места в квартире оставит без телевизора
Авторынок России 2026 взорвался: китайский люкс покоряет столицы, а регионы выбирают LADA
Археологи обнаружили в Великом Новгороде редкий дорогой амулет из клыка кабана XII–XIII веков
Тверь официально вошла в состав национального туристического маршрута «Золотое кольцо России»
Аксайский район Ростовской области: два ландшафтных пожара произошли на окраинах станицы Мишкинской
Дорога в Крым снова стала лотереей: временный запрет на проезд парализовал трафик в воскресенье
Старый ковер хранит запахи годами: решение из кухни, о котором мало кто знает сегодня
Кино из девяти стран в одном городе: Псков подготовил необычные площадки для киноманов

Забытый рай России: чем Азовское побережье удивляет тех, кто устал от дорогих курортов

Туризм

Азовское побережье стало сильным конкурентом курортам Краснодарского края и зарубежью. Пока одни выбирают раскрученные направления, другие открывают мелкое тёплое море, песчаные косы, доступные цены и спокойный отдых без пафоса — с комфортом для всей семьи.

Битые стекла на пляже
Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Битые стекла на пляже

Гидрофизика тепла: почему Азов прогревается мгновенно

Азовское море работает по принципу гигантского природного термоса. Максимальная глубина едва переваливает за 13 метров. Солнце прошивает эту толщу за считанные дни. Уже в начале лета купальный сезон гремит на полную мощность.

К июлю термометры в воде замирают на отметке +28 градусов. Это идеальный полигон для семейных вылазок: дети забегают в море с разбега, не тратя время на привыкание к ледяному прибою.

"Глубина — главный страх родителей. На Азове береговая линия уходит вдаль плавно. Это безопасный лягушатник, где даже в шторм волна не бьет по ногам с опасной силой", — объяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Берег покрыт смесью песка и мелкой ракушки. Ширина пляжей позволяет соблюдать дистанцию. Здесь не нужно втискиваться между чужими шезлонгами. Пространство дает чувство свободы, которое сложно найти на горных маршрутах Кавказа или переполненных набережных Сочи. Единственный нюанс — острая ракушка. Опытные туристы всегда берут с собой "коралловые" тапочки.

География-2026: от Ейска до Таганрога

Каждая точка на карте Азова имеет свой характер. Ейск — это инфраструктурный хаб. Кафе, рынки со спелыми томатами и упорядоченный транспорт.

Голубицкая привлекает тех, кто не привык просто лежать на песке. Рядом находятся природные локации с лечебной грязью и винодельни, где можно изучить культуру региона через бокал прохладного белого.

Локация Основная фишка
Ейск Развитая городская среда и парки
Кучугуры Тишина и дикие песчаные дюны
Голубицкая Грязевые вулканы и винные маршруты
Таганрог Исторический антураж и уютный частный сектор

Кучугуры и Пересыпь остаются заповедниками спокойствия. Тут нет ночных клубов, рвущих перепонки басами. Зато есть небо, усыпанное звездами, и шум моря. Если же хочется совместить пляж со столичным комфортом, туристы выбирают направления с прямым авиасообщением или железной дорогой до крупных узлов.

"Частный сектор Азова за последние годы сильно подтянулся по уровню сервиса. Это уже не покосившиеся сараи, а современные гостевые дома с кондиционерами и зонами барбекю", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Экономический фактор и сервис

Азовское побережье выигрывает битву за бюджет. Проживание здесь в среднем на 30-40% дешевле, чем на Черном море. Еда в местных столовых и продукты на рынках стоят адекватных денег.

Это позволяет растянуть отпуск на две недели вместо стандартных семи дней в зарубежных гостиничных комплексах. Отсутствие необходимости оформлять визы и страховки также снижает финансовую нагрузку на семью.

"Спрос на Азов растет именно за счет доступности. Люди начали считать деньги и поняли, что загар из Темрюка ничем не отличается от турецкого, а логистика гораздо проще", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы об Азовском море

Когда лучше всего ехать на Азов?

Оптимальное время — с середины июня по конец августа. В сентябре вода остывает быстрее, чем в Черном море.

Правда ли, что море там грязное?

Вода кажется мутной из-за лечебного ила и песка, который поднимается со дна. Это не грязь, а взвесь полезных минералов.

Есть ли на Азовском побережье отели "все включено"?

Таких предложений немного, в основном развит формат гостевых домов и баз отдыха с питанием под заказ.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по семейному туризму Мария Дементьева, управляющий гостиницей Виталий Кузьмин, менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Экономика и бизнес
Доллар, евро и юань пошли вверх: что означает новый виток ослабления рубля для россиян
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Шоу-бизнес
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Отсидел своё на скандальных эфирах: Прохор Шаляпин нашёл счастье с женщиной не из мира шоу-бизнеса
Шоу-бизнес
Отсидел своё на скандальных эфирах: Прохор Шаляпин нашёл счастье с женщиной не из мира шоу-бизнеса
Популярное
Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото

Овощ с нежной мякотью легко теряет форму на сковороде, но один незаметный шаг меняет текстуру и оставляет корочку ровной, сухой и аппетитной.

Кабачок не терпит муку: другая панировка удержала все соки и вывела корочку в золото
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Дешевле Geely и Changan: в Россию поехали "китайские" японцы
Огненный хаос в жилых кварталах: ночной налет на Курск обернулся тяжелыми последствиями для города
Выглядят как из элитного магазина: 4 идеи использования веток в декоре участка
Догнали и сделали лучше: Белоусову рассказали о внедрении систем СВОД и Витрины данных Любовь Степушова
После этой атаки Wildberries уже не будет прежним: всплыли первые оценки ущерба
Похудел на 14 кг и не скрывает: Гарик Харламов назвал продукт, который помог
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Огонь парализовал Ногинск: из-за пожара на нефтебазе перекрыли ключевые дороги
Последние материалы
Дорога в Крым снова стала лотереей: временный запрет на проезд парализовал трафик в воскресенье
Кино из девяти стран в одном городе: Псков подготовил необычные площадки для киноманов
Миллионы в Китае делают это утром: восьмиминутный ритуал избавит от застоев и болей в спине
Пассажиры в шоке от новых маршрутов: станция Керчь-Южная Новый Парк стала финальным рубежом
Ступни постоянно потеют: копеечный состав из аптеки избавит от влаги и запаха на весь день
Пять человек пострадали при детонации БПЛА в поселке Разумном Белгородской области
Кошельки немцев опустели вмиг: опасная игра Вашингтона на Востоке ударила по АЗС в Германии
Детекторы ИИ выдают желаемое за действительное: раскрыт главный обман технологий
Ростовская область: в Каменске-Шахтинском, Морозовске, Волгодонске и Таганроге отключат ТВ и радио
Тишина в салоне и ярость на трассе: новый Range Rover Sport изменил подход к динамике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.