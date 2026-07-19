Секретные бухты Приморья, куда едут вместо Египта: прозрачная вода, дикая природа и минимум туристов

Приморье меняет представление о пляжном отдыхе. Пока одни выбирают Египет, другие находят бирюзовую воду и белый песок всего в паре часов от Владивостока. Хасанский район и окрестности Находки — это прозрачное море, живописные бухты и дикая природа с реликтовыми соснами.

Фото: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены Группа бегущих людей на пляже на фоне закатного неба и городского силуэта

Бухта Астафьева: заповедный глянец

Полуостров Гамова прячет главный козырь региона — бухту Астафьева. Вода здесь имеет специфический лазурный оттенок из-за светлого дна и идеальной чистоты. Это территория Морского заповедника, поэтому здесь нет привычного пляжного хаоса: никаких гидроциклов и мангалов у кромки воды.

Путь от Владивостока займет около трех-четырех часов, а последний отрезок потребует от машины высокого клиренса. Но вид на акваторию ломает стереотипы о суровой дальневосточной природе.

"В Приморье едут за контрастом: утром ты в современном городе, а через три часа — в бухте с песком как на островах. Важно помнить, что заповедные зоны требуют особого уважения к правилам — штрафы за их нарушение здесь вполне реальные", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для тех, кто ищет менее строгий режим, подойдет соседняя бухта Бойсмана. Здесь цивилизация наступает увереннее: работают базы отдыха, есть оборудованные парковки и душевые. Это компромисс между "диким" туризмом и желанием поспать на нормальной кровати после купания в открытом море.

Триозерье и Петрова: битва за эстетику

Бухта Триозерье — это широкая песчаная коса, зажатая между отвесными скалами и лесом. Мелкий белый песок создает эффект студийной съемки. Однако у этого рая есть нюанс — температура воды.

Течения здесь коварны, и даже в июле море может обжечь холодом. Инфраструктура минимальна, поэтому опытные путешественники забивают багажники провизией заранее, как при поездке в глухие лесные маршруты.

Локация Главная фишка Бухта Петрова Вид на магический остров с тисовой рощей Ливадия Развитый сервис и доступность на любом авто Коса Назимова Узкая полоса песка между двух акваторий

Бухта Петрова привлекает не только пляжем, но и одноименным островом. Попасть туда можно только с экскурсией, так как это часть Лазовского заповедника. Вода прогревается только к августу, зато прозрачность позволяет разглядывать морское дно на глубине до десяти метров. Пока одни ищут бюджетный Тунис, другие выбирают эстетику русского севера с тропическим лицом.

"Бронировать домики в популярных бухтах вроде Ливадии или Петрова нужно за два-три месяца. Спрос колоссальный, и дефицит мест — норма для августа", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Дикие точки: от Ежовой до Теляковского

Бухта Ежовая — это японское море в миниатюре. Зеленые кекуры (скалы), бирюзовая гладь и тишина. Сюда едут с палатками. Подобная автономность требует подготовки, ведь магазинов за углом нет.

Для фанатов необычных явлений целью номер один становится бухта Теляковского. Здесь на острове Томящегося Сердца огромный валун в природной чаше при ударах волн издает глухой звук — ритмичный стук сердца.

Если море надоело, путь лежит на озеро Ханка. Это крупнейший пресный водоем Дальнего Востока с прогретой водой и песчаным мелководьем. Это отличная альтернатива для семей с детьми, которым морской прибой кажется слишком агрессивным. Логистика здесь проще, чем на пути в Сочи через Сухум, а просторы позволяют найти уединенное место даже в пик сезона.

"Приморские бухты часто лишены сервиса, к которому привыкли в пятизвездочных отелях. Здесь главная ценность — природа. Выбирайте август, если хотите комфортного купания, и заправляйте полный бак перед выездом из Находки", — объяснил эксперт по курортному отдыху Дмитрий Лаврентьев.

Финальный аккорд — Коса Назимова у границы с Китаем. Это узкая песчаная стрела длиной несколько километров. Здесь всегда дует ветер, что делает место раем для кайтсерферов. Маяк, ржавые остовы старых судов и бескрайний горизонт создают ощущение края земли, где заканчивается привычная цивилизация.

Ответы на популярные вопросы о пляжах Приморья

Когда вода в Приморье самая теплая?

Пик прогрева акватории приходится на середину августа и длится до начала сентября. В июле вода может быть бодрящей, особенно в открытых бухтах вроде Триозерья.

Нужен ли внедорожник для поездки?

В Ливадию или на Косу Назимова можно доехать на седане. Для посещения бухт Астафьева или Теляковского крайне желателен автомобиль с высоким клиренсом и полным приводом из-за разбитых грунтовок.

Нужно ли разрешение для входа в заповедные бухты?

Да, для посещения бухты Астафьева или острова Петрова необходимо оформить пропуск в администрации заповедника или купить билет на месте, если предусмотрен организованный вход.

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