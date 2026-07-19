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Кабардино-Балкария содрогнулась от череды трагедий: горы забирают жизни из-за одной оплошности

Туризм » Регионы » Россия

Трагический случай в Кабардино-Балкарии в очередной раз напомнил о смертельной опасности горных прогулок без должной страховки и предельной концентрации. В урочище Джилы-Су, одном из самых популярных туристических направлений региона, погибла женщина, сорвавшись с обрыва во время осмотра природных достопримечательностей. Эксперты предупреждают: фотосессии у водопадов и поиск удачного ракурса на краю скал часто становятся причиной необратимых последствий, когда одна секундная неосторожность превращает отдых в катастрофу.

Урочище Джилы-Су
Фото: commons.wikimedia.org by AlixSaz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Урочище Джилы-Су

Детали происшествия в урочище Джилы-Су

Инцидент произошел днем 19 июля в Зольском районе республики. Туристка из Свердловской области находилась возле водопада Султан — знаковой точки маршрута в урочище Джилы-Су. По предварительной информации ГУ МЧС по КБР, женщина оступилась на краю обрыва и сорвалась вниз. К моменту прибытия оперативных служб пострадавшая уже не подавала признаков жизни; травмы, полученные при падении с большой высоты, оказались несовместимыми с жизнью.

"Главная проблема популярных смотровых площадок — иллюзия безопасности. Туристы часто забывают, что на скалах под ногами может оказаться 'живой' камень или скользкая трава, особенно вблизи водопадов из-за водяной взвеси", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху (походы, кемпинг) Алексей Трусов.

Следственные органы уже инициировали доследственную проверку. Специалистам предстоит установить, была ли площадка оборудована защитными ограждениями и соблюдала ли погибшая установленные правила пребывания на объекте. Джилы-Су славится своими крутыми подъемами, и даже опытные путешественники отмечают коварство местного рельефа.

Череда трагедий в горах: статистика июля

Текущий месяц стал аномально сложным для спасательных служб Кавказа и Дальнего Востока. Синхронно с гибелью свердловчанки пришла новость из Приэльбрусья: в тот же день при срыве на склоне погиб альпинист. Неделей ранее, 10 июля, аналогичная трагедия произошла при восхождении на пик Виа-тау в той же Кабардино-Балкарии. География происшествий не ограничивается югом — 14 июля на курильском острове Итуруп турист разбился, упав с Чертовой скалы.

"Всплеск инцидентов напрямую связан с ростом популярности дикого туризма. Люди выходят на самые красивые лесные маршруты без сопровождения профессионалов, игнорируя элементарные правила экипировки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Как избежать падения на труднопроходных маршрутах

Основной риск при осмотре водопадов и обрывов заключается в специфике грунта. Высокая влажность делает камни скользкими, а резкие порывы ветра в ущельях могут дезориентировать человека, стоящего на краю. Спасатели настаивают на использовании треккинговой обуви с глубоким протектором даже на коротких экскурсионных вылазках.

"При планировании поездки в горы важно осознавать риски. Даже если вы едете не с палатками, а в комфортный отель, прогулка к водопаду — это уже экстремальный фактор, требующий внимания к деталям", — отметил в беседе с Pravda. Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Опасная привычка / Ошибка Совет / Решение
Селфи на самом краю обрыва спиной к пропасти Соблюдать дистанцию от края не менее 1.5-2 метров
Использование городской обуви (кеды, шлепанцы) Только кроссовки с агрессивным протектором или ботинки
Игнорирование погодных условий (туман, мелкий дождь) Отказ от посещения смотровых при плохой видимости
Выход на маршрут в одиночку без уведомления МЧС Регистрация группы или информирование близких о локации

Ответы на популярные вопросы о безопасности в КБР

Нужно ли регистрироваться в МЧС при обычном посещении Джилы-Су?
Если вы планируете однодневную поездку по оборудованным тропам, регистрация не обязательна, но крайне рекомендуется сообщить о своем маршруте и времени возвращения близким или администрации отеля.

Какая обувь считается безопасной для горных экскурсий?
Необходимы треккинговые кроссовки или ботинки с жесткой подошвой и фиксацией голеностопа. Обычные прогулочные кеды не обеспечивают сцепления со скользким камнем.

Как вести себя у водопада Султан и других обрывов?
Никогда не подходите к кромке обрыва, особенно если почва влажная. Используйте только оборудованные смотровые площадки и не перелезайте через ограждения ради эффектных кадров.

Что делать, если погода в горах резко испортилась?
Следует немедленно прекратить подъем или осмотр достопримечательностей и начать спуск. Туман и дождь делают тропы в урочищах опасными за считанные минуты.

Экспертная проверка: эксперт по активному отдыху Алексей Трусов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, менеджер по внутреннему туризму Антон Громов
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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