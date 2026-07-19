1300 километров пляжей и отдых без визы: почему туристы массово меняют Анталью на Тунис

Тунис перехватывает туристов у Антальи и Шарм-эль-Шейха: пока цены там растут, здесь — прямые рейсы и честное "всё включено". 1300 км песчаных пляжей, мягкий климат, римские памятники, талассо-центры и отдых без визовой волокиты.

Фото: commons.wikimedia.org by Habib M'henni, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Табарка

География и климат: когда лететь

Жару здесь переносить проще, чем в Эмиратах: спасает постоянный морской бриз. Купаться начинают в апреле, а последние шезлонги убирают только в ноябре.

Зимой африканское солнце прогревает воздух до +17 °C — идеальное время для тех, кто приехал за историей, а не за загаром. Безвизовый отдых в Африке становится реальной альтернативой перегретому турецкому рынку.

"Тунис сейчас агрессивно демпингует. Это классический вариант для тех, кто хочет море и сервис, но не готов переплачивать за бренд курорта", — объяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Курорты: от тусовок до тишины

Весь берег поделен на зоны влияния под разные запросы. Сусс — это шум, дискотеки и бесконечный драйв. Хаммамет — золотая середина с его отелями-садами и променадом. Если нужен полный дзен и пальмы до горизонта, стоит смотреть в сторону острова Джерба. Хаммамет и Махдия предлагают лучшие пляжи с мелким белым песком, напоминающим муку.

Курорт Кому подойдет Хаммамет Любителям СПА и спокойных прогулок Сусс Молодежи и охотникам за ночной жизнью Махдия / Монастир Семьям с маленькими детьми Джерба Ценителям уединения и рыбалки

"Направление Махдии часто недооценивают, а там самый пологий вход в воду и тишина, которую в Суссе не найти днем с огнем", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

История и оздоровление: Сахара и талассо

Тунис — это не только "олл-инклюзив". Развалины Карфагена, музей Бардо с гигантскими мозаиками и амфитеатр в Эль-Джеме, который сохранился лучше римского Колизея, — обязательная программа.

Для экстремалов работают маршруты в Сахару на джипах. После песков пустыни туристов ждут центры талассотерапии, где цены на процедуры остаются одними из самых доступных в мире при высоком медицинском стандарте.

Местные медины — это хаос цветов и звуков. Здесь нужно торговаться до хрипоты, выбивая скидку на ковры, кожу или специи. Это часть игры, без которой поездка на восток будет неполной. Прямые рейсы в Тунис позволяют добраться до этого колорита за несколько часов.

Важные нюансы и документы

Механика въезда проста: россиянам виза не нужна, если срок поездки не превышает 90 дней. Цены на туры в Тунис часто включают все сборы, но стоит помнить о туристическом налоге, который оплачивается в отеле. Для пересечения границы хватит загранпаспорта, действующего три месяца с момента возвращения.

"Проверяйте сроки паспорта заранее. Тунис лоялен, но пограничники строго следят за датами истечения документов, особенно если летите с детьми", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы

Нужна ли страховка для поездки в Тунис?

Юридически — нет, но медицинские услуги для иностранцев в стране дорогие. Лучше оформить полис, чтобы избежать непредвиденных трат при акклиматизации.

Какую валюту брать с собой?

Везти лучше доллары или евро, их легко обменять на тунисские динары в любом банке или на ресепшн отеля. Карты российских банков работают нестабильно, поэтому наличные в приоритете.

Безопасно ли выходить за территорию отеля?

В туристических зонах абсолютно безопасно. Местные жители дружелюбны, но навязчивы в торговле. Достаточно вежливого отказа, чтобы от вас отстали.

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