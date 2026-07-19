Южный сезон перевернулся с ног на голову: туристы нашли "тайную дверь" в Сочи

Российские туристы нашли оригинальный способ обойти логистические сложности и высокие цены на южных курортах: аэропорт Сухума превратился в полноценный транспортный хаб для тех, кто планирует отдых в Сочи. Пока спрос на классические черноморские направления падает, путешественники осваивают комбинированные маршруты через Абхазию, что позволяет сократить расходы и избежать пробок. Смена туристических приоритетов в 2026 году привела к тому, что Анапа стала единственным городом Краснодарского края, показавшим взрывной рост популярности, в то время как другие курорты теряют аудиторию из-за дефицита топлива и дороговизны.

Фото: commons.wikimedia.org by Hons084, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сухум

Логистический маневр: зачем лететь в Сухум ради Сочи

В текущем сезоне зафиксировано падение интереса к Сочи на 12%. Спад затронул не только прибрежную зону, но и горный кластер. Основной причиной эксперты называют перегрев рынка и поиск туристами более гибких решений. Одним из таких решений стал круглосуточный аэропорт Сухума. Количество рейсов в столицу Абхазии этим летом увеличилось втрое, что сделало его удобной альтернативой перегруженному сочинскому авиаузлу.

"Использование абхазского аэропорта как транзитной точки — это рациональный ответ на дефицит доступных билетов в Сочи. Пассажиры прилетают в Сухум, а затем добираются до российских курортов наземным транспортом, что в ряде случаев выходит быстрее и дешевле", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Анапский феномен: почему растет только один курорт

На фоне общего снижения показателей Анапа продемонстрировала аномальный рост — число бронирований подскочило на 40%. Город успешно конкурирует за семейную аудиторию, предлагая более лояльные цены по сравнению с Сочи и Геленджиком. Кроме того, многие туристы рассматривают этот регион как более стабильный в плане транспортной доступности для автомобилистов. Чтобы поездка не ударила по карману, путешественники активно используют программы лояльности и раннее бронирование.

"Анапа сегодня выигрывает за счет ориентации на формат "все включено" и песчаные пляжи, которые остаются приоритетом для отдыха с детьми. Это единственный крупный кубанский курорт, который смог конвертировать проблемы соседей в собственный успех", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Кризис на Азовском побережье и в Геленджике

Геленджик и курорты Азовского моря (Ейск, Кучугуры, Должанская) потеряли около 15% турпотока. Помимо общего снижения покупательской способности, по Азовскому направлению ударили локальные проблемы. Одной из главных причин стали перебои с автомобильным топливом на местных заправках, что отпугнуло автотуристов, составлявших основу потока в этих точках. Для тех, кто разочаровался в южном сервисе, привлекательной альтернативой становятся подмосковные экофермы или поездки в северные регионы.

"Логистическая связность — критический фактор для Азовского побережья. Когда возникают проблемы с бензином, турист просто разворачивается в сторону других регионов, например, выбирает отдых на Алтае или Волге, где инфраструктура более предсказуема", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Проблема / Ошибка туриста Совет / Лайфхак Дорогие авиабилеты напрямую в Сочи Использовать прилет в аэропорт Сухума с последующим трансфером Дефицит топлива на АЗС Азовского моря Заправляться до полного бака в крупных узловых городах перед заездом на косы Переплата за отдых в Геленджике Рассмотреть Анапу, где рост конкуренции сдерживает цены на отели Пробки на границе и основных трассах Выбирать ночные переезды или альтернативные ж/д маршруты

Ответы на популярные вопросы о планировании поездки

1. Насколько безопасно и удобно ехать в Сочи через аэропорт Сухума?

Это рабочий вариант, если вы хотите сэкономить. Аэропорт Сухума работает круглосуточно, рейсов стало в три раза больше. Однако учитывайте время на прохождение границы и поиск трансфера до Сочи.

2. Почему Анапа стала популярнее Сочи в 2026 году?

Главный фактор — цена и ориентация на семейный отдых. Пока Сочи повышает ценник, Анапа предлагает стабильные условия и активно развивает инфраструктуру, что обеспечило ей прирост бронирований на 40%.

3. С чем связаны сложности отдыха на Азовском море?

В этом сезоне туристы столкнулись с перебоями в поставках топлива на АЗС в районе Ейска и Кучугур. Это создало риски для тех, кто путешествует на личном автомобиле.

4. Какая альтернатива есть у тех, кто не хочет переплачивать за южные курорты?

Туристы все чаще выбирают направления внутри страны с развитым сервисом. Это могут быть как старинные города Подмосковья, так и экспедиционные туры, которые заменяют привычный пляжный отдых.

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