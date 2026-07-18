Не Сочи и не Турция: 8 экоферм Подмосковья, куда хочется сбежать уже в ближайшие выходные

Забудьте о пластиковом глянце пятизвездочных отелей. Настоящий отдых — на подмосковных экофермах: свежий воздух, аромат скошенной травы, альпаки за забором, натуральные продукты и тишина. Здесь время течет медленнее, а впечатления остаются надолго.

Фото: https://www.mos.ru/news by Фото: пресс-служба ВДНХ альпака

Что такое экоферма и зачем туда ехать

Экоферма — это частная территория, где сельская жизнь встречается с гостеприимством. В отличие от зоопарков, здесь нет решеток, а животные социализированы и живут в условиях, максимально близких к воле.

Хозяева таких локаций делают ставку на гастрономический туризм: прямо на месте можно купить яйца, творог и редкие виды ремесленных сыров. Гостей не запрягают в работу, но с удовольствием показывают изнанку фермерского быта через экскурсии и мастер-классы.

"Интерес к агротуризму растет, потому что люди устали от виртуальности. Им хочется потрогать жизнь руками: подоить корову, покормить ламу, увидеть, как рождается продукт на сыроварне", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Такой формат идеален для тех, кому приелся стандартный внутренний туризм. На ферму можно заскочить на пару часов ради эффектных фото или остаться на уикенд. Важно помнить: ферма — это не парк аттракционов. Нужно брать с собой удобную обувь, которую не жалко испачкать, и заранее записываться на визиты, так как количество гостей обычно ограничено.

Топ-8 экоферм Подмосковья: от альпак до северных оленей

Дмитровский район диктует моду на экзотику. В "Российских Альпаках" прописалось более 30 пушистых обитателей, включая лам и шотландских коров. Тут не просто смотрят на животных — с ними гуляют и устраивают пикники.

А для тех, кто хочет полного погружения, работают глэмпинги. Если же тянет на север, в Орехово-Зуевском районе олени с Кольского полуострова готовы есть ягель прямо из ваших рук.

Локация Главная фишка "Российские Альпаки" Контактные альпаки и глэмпинг на поляне. "Экоранчо Алексеевка" Дома на деревьях, сыроварня и сплавы по реке. "Коза Ностра" 300 коз и дегустация сыров в золе и с трюфелем. "Русский страус" Африканские страусы и пасхальные квесты с поиском яиц.

Для фанатов гастрономии обязателен визит в "Былинкино". Здесь делают сыры из буйволиного молока, а местная коза Даринка официально признана самой красивой в стране.

Если же бюджет ограничен и вы ищете дешевые авиабилеты, чтобы улететь подальше, сначала загляните в "Бунин ручей" под Серпуховом — там можно покататься на тракторе и покормить пятнистых оленей за сущие копейки.

"Качество продуктов на таких фермах — это их репутация. Здесь нельзя имитировать натуральность, вкус молока или сыра сразу выдает мастерство хозяина", — отметил эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

В "А-Ферме" акцент сделан на эстетику: треугольные А-домики в лесу выглядят как картинка из соцсетей. Каждый вечер здесь превращается в шоу: гости ходят в хлев смотреть на дойку. Это отличная альтернатива тому, как меняется премиум туризм - люди все чаще выбирают честный деревенский уют вместо стерильной роскоши.

"При планировании семейного отдыха на ферме важно проверять правила: многие хозяйства запрещают привозить своих собак, чтобы не пугать обитателей, особенно альпак", — подчеркнула эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о фермерском отдыхе

Можно ли кормить животных своей едой?

Обычно это запрещено. Желудки альпак или оленей очень чувствительны. Корм либо продают на месте, либо администрация разрешает привезти строго нарезанную морковь или яблоки, но это нужно уточнять заранее.

Чего стоит опасаться на ферме?

Козы очень любопытны и могут начать жевать ваши пуговицы, шнурки или сумки. Следите за вещами. Также помните, что ферма — это насекомые, трава и иногда специфические запахи. Аллергикам стоит взять с собой необходимые лекарства.

Нужно ли бронировать визит заранее?

Да, почти везде действует система предварительной записи. Это делается для того, чтобы животные не уставали от потока людей, а экскурсии были качественными.

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