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Конец эпохи Мальдив: почему миллионеры покидают райские острова и ищут новые места

Туризм

Мальдивы больше не символ недосягаемой роскоши. То, что было курортом для избранных, стало массовым направлением: бюджетные перелеты, гестхаусы и толпы туристов. Пока блогеры снимают одни и те же кадры, ценители приватности выбирают новые, по-настоящему эксклюзивные места.

Девушка на море
Фото: Pravda.ru by Илья Роденко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка на море

Конец мальдивской сказки: почему глянец поблек

Мальдивский архипелаг потерял статус "недосягаемого рая". Главная причина — агрессивная демократизация. Экономика островов перестроилась: теперь здесь ждут не одного богача, а сотню туристов среднего класса.

На локальных островах выросли бетонные коробки отелей за $40, а небо расчертили лоукостеры. Экономия на перелетах сделала свое дело: билет до Мале порой стоит как ужин в хорошем ресторане Москвы.

"Мальдивы превратились в конвейер. Когда на соседнем пляже вместо тишины ты слышишь крики сотен людей, люкс заканчивается. Богатый клиент платит за отсутствие людей в кадре, а на Мальдивах это стало дефицитом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Раньше за эксклюзив отвечал формат "один остров — один курорт". Сегодня границы размыты. Туристы кочуют между атоллами, разрушая приватность. Пока европейский речной флот борется с мелководьем, Мальдивы задыхаются от избытка людей. Глянец пошел трещинами: роскошь не терпит очередей за омлетом.

Маврикий и Африка: где искать новый люкс

Искушенная публика бежит туда, где есть драйв. Маврикий — это не про лежание тюленем. Это вертолетные прогулки над подводными каньонами, профессиональный гольф и глубоководная рыбалка. Здесь локальная кухня смешивается с сервисом высочайшей пробы. Это место для тех, кому мало одного лишь океана.

Направление В чем профит для профи?
Маврикий Активности: вертолеты, гольф, трекинг в джунглях.
Южная Африка Сафари-виллы и личный контакт с дикой природой.
Оман Арабская аутентика и тотальная тишина в горах.

Африка и вовсе выкатила тяжелую артиллерию. Ультра-премиум сегодня — это сафари-лоджи в Намибии или Ботсване. Ты пьешь вино на террасе, а в десяти метрах слоны идут на водопой. Это первобытно, дико и стоит баснословных денег. Это высшая форма эскапизма.

"Сегодняшний VIP-турист ищет не золотой унитаз, а уникальный опыт. Ужин в саванне при свечах или наблюдение за львами из бронированного авто — вот новая валюта престижа", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Оман и Саудовская Аравия: тишина вместо пафоса

Ближний Восток переигрывает Мальдивы на поле сервиса и конфиденциальности. Пока Дубай строит бетонные джунгли, Саудовская Аравия возводит эко-курорты на закрытых островах Красного моря.

Никаких толп, только футуристичная архитектура и пустые пляжи. Оман привлекает тех, кто устал от пластикового мира: горы, древние крепости и спа-центры, спрятанные в каньонах.

Русский Север и Алтай: вертолеты вместо лежаков

Внутри России премиум-сегмент тоже мутировал. Теперь статус — это не Сочи, а вертолетная экспедиция. Богатые люди улетают на Камчатку к гейзерам или забираются на плато Путорана, куда нет дорог. Розовые озера Алтая и рафтинг по ледяным рекам котируются выше, чем All Inclusive.

"Инвестиции в дикую природу растут. Несмотря на то что некоторые глэмпинги закрываются из-за юридических сложностей, топовые объекты со звездными поварами в тайге расписаны на сезон вперед", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Роскошь сегодня — это детокс от цивилизации. Когда твой телефон не ловит сеть, а личный гид жарит на костре хариуса, выловленного пять минут назад, ты понимаешь: Мальдивы с их толпами остались где-то в прошлом веке.

Ответы на популярные вопросы о премиум-отдыхе

Почему Мальдивы стали дешевле?

Острова разрешили строительство гестхаусов на обитаемых землях, что сбило ценник и уничтожило атмосферу закрытости. Также выросла конкуренция среди авиаперевозчиков.

Где сейчас самый дорогой отдых?

Лидеры — частные острова в Сейшелах, элитные сафари-кемпы в Африке и экспедиционные круизы в Антарктиду.

Стоит ли ехать на Маврикий ради пляжей?

Пляжи там отличные, но Маврикий проигрывает Мальдивам в чистоте воды у берега. Туда едут ради инфраструктуры, гольфа и природы внутри острова.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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