Глэмпинги посыпались один за одним: загородный отдых в России не вынес новых правил

Рынок глэмпингов в России переживает масштабную коррекцию. В июле 2026 года на популярных досках объявлений появилось свыше 150 лотов о продаже загородных объектов. Это почти треть от общего числа работающих проектов в стране. Инвесторы, вложившиеся в "модное" направление, массово выходят из бизнеса, сталкиваясь с жесткой реальностью строительного права и операционной маржинальностью.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under publik domain Глэмпинг

Массовый исход: почему бизнес на природе перестал быть золотой жилой

Бум 2021-2024 годов сменился стагнацией спроса на фоне перенасыщения предложения. Владельцы объектов, которые раньше могли позволить себе планирование трат в путешествии практически по любой модели, сегодня вынуждены бороться за выживание. Рост себестоимости материалов на 30-40% и кадровый голод удлинили срок окупаемости с трех до шести лет. В аналогичных условиях оказался и классический туризм в Сочи, где рост цен вынуждает отдыхающих искать альтернативы.

"Инвесторы, которые заходили в глэмпинги на волне хайпа, часто игнорировали финансовую модель, надеясь на быстрый кэш. Сейчас рынок заставляет их либо уходить, либо радикально повышать качество сервиса до уровня отелей, что по силам не каждому", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Правовая ловушка: СНТ и земли сельхозназначения

Около 60% глэмпингов построены с критическими нарушениями. Собственники разместили объекты на землях сельхозназначения или участках СНТ, где коммерческая эксплуатация под запретом. Такой "бизнес" автоматически лишается доступа к субсидиям, технологическому присоединению к сетям и государственным грантам, объем которых в 2026 году превысил 10 млрд рублей.

Характеристика Последствия Нарушение ВРИ участка Риск судебного сноса и отсутствие легального статуса Отсутствие классификации Запрет на рекламное продвижение и официальные брони

Подобные кейсы напоминают проблемы, с которыми сталкиваются путешественники, когда их запрет на выезд из России застает в аэропорту из-за юридических недоработок, о которых они даже не подозревали.

"Объект без легального статуса — это мина замедленного действия. Мы видим огромное количество запросов от владельцев, которые не могут продать участок, так как надзорные органы уже инициировали проверки. Приведение документов в порядок стоит огромных денег, иногда сопоставимых с ценой самого проекта", — разъяснил управляющий гостиницей Виталий Кузьмин.

Мнение экспертов о будущем индустрии

С 1 июня 2026 года вступил в силу жесткий ГОСТ, требующий обязательной классификации. Это стало "ситом", которое отсеивает непрофессиональных игроков. Тем, кто мечтает об отдыхе, стоит помнить, что даже бюджетный отдых в Таиланде потребует проверки отеля через легальных агрегаторов, а не через сомнительных посредников.

"Сегодняшняя ситуация — это оздоровление, а не крах. Профессионалы, прошедшие все круги согласований, получат преимущество в виде пустых ниш. Новичкам я советую трижды сверять кадастровые карты перед покупкой земли под глэмпинг", — предупредил туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о глэмпингах

Можно ли сегодня легализовать глэмпинг на землях сельхозназначения?

Это требует перевода участка в категорию земель рекреации, что возможно далеко не везде и является дорогостоящим процессом.

Почему инвесторы продолжают выставлять объекты на продажу?

Рост операционных расходов и введение обязательной классификации сделали бизнес нерентабельным для тех, кто не уделил внимания правовой основе изначально.

Как проверить объект перед покупкой?

Необходимо заказать выписку из ЕГРН, проверить назначение земли и наличие в реестре классифицированных средств размещения.

Где сейчас концентрация предложений на продажу?

Основные объемы сосредоточены в Краснодарском крае, Крыму, Подмосковье и Ленинградской области.

Читайте также