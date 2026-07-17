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Везти в Аргентину пачки денег больше не надо: ВТБ запустил QR-платежи для российских туристов

Туризм

Аргентинское танго теперь оплачивается в один клик. ВТБ запустил сервис QR-платежей в далекой латиноамериканской республике. Российские туристы окончательно распрощались с эпохой, когда приходилось везти пачки наличных долларов или искать редкие "рабочие" карты. Сейчас оплата проходит напрямую с рублевого счета: вы сканируете код — система проводит конвертацию в песо.

Буэнос-Айрес
Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository
Буэнос-Айрес

Технология оплат в Южной Америке

Аргентина — лидер по турпотоку в регионе. Интерес к местному колориту подогрел даже футбол. Сервис ВТБ интегрировали так, чтобы он "понимал" практически все локальные форматы QR-кодов. Процедура проста: открыл мобильное приложение, навел камеру на терминал, подтвердил списание. Банк берет на себя всю "кухню" по обмену валют — никакой головной боли с поиском обменников.

"Расширение географии QR-платежей — это единственный способ сохранить привычный комфорт в условиях, когда классические методы трансграничных переводов осложнены. Автоматическая конвертация валют минимизирует риски потери на курсовой разнице, что делает такой инструмент финансово оправданным", — отметила в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Миллиарды на QR: статистика транзакций

Цифры говорят громче слов. С начала текущего года путешественники совершили более полумиллиона транзакций. Общая сумма превысила 1,6 млрд рублей. Это не просто рост — это взрывной скачок по сравнению с прошлым годом. Люди привыкли расплачиваться "по коду" в крупных сетях: от супермаркетов до бутиков электроники. Альтернатива заблокированным картам стала новым стандартом туристического быта.

"Подобные инструменты создают бесшовную среду для перемещения капитала внутри отпуска. Для туриста важно отсутствие ограничений. Мы видим, что даже в странах дальнего зарубежья доверие к российским цифровым технологиям растет", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Параметр Характеристика
Объем операций Более 1,6 млрд рублей
Число транзакций 524 000+ операций

Сейчас гонка идет не за количество стран, а за их доступность. ВТБ заявляет о планах покрыть 10 направлений до конца года. Взор банков направлен на Латинскую Америку. Для туристов это возможность поехать в недорогой отпуск, не опасаясь остаться без средств в самый неподходящий момент.

"Туристы часто совершают финансовые ошибки, пытаясь обменять валюту на месте. Использование QR-оплат через проверенные каналы в разы снижает вероятность стать жертвой мошенников или столкнуться с нечестным курсом", — резюмировала в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о QR-оплатах

Нужна ли специальная валютная карта?

Нет, транзакция списывается с рублевого счета. Система автоматически пересчитывает сумму в валюту страны пребывания.

Безопасно ли сканировать коды в незнакомых местах?

ВТБ использует защищенные протоколы. Однако всегда проверяйте, чтобы QR-код был на официальном терминале продавца.

Работает ли сервис во всех точках Аргентины?

Технология охватывает большинство торговых точек, использующих стандартную систему приема QR-платежей в стране.

Ограничена ли сумма одной покупки?

Ограничения зависят от лимитов вашего мобильного банка и требований местного законодательства Аргентины.

Испытание для туриста: даже с QR-кодами не забывайте о наличии минимального "аварийного" запаса наличных. Техника может подвести в самый экзотический момент, когда вы окажетесь на дальнем пляже или в горах.

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Экспертная проверка: эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова, аналитик туристического рынка Илья Роденко, турагент Анастасия Крылова 
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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