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Турагентства против маркетплейсов: как простому туристу сориентироваться на меняющемся рынке

Туризм

Крупные онлайн-площадки примеряют роль турагентов. Идея продавать путевки через пункты выдачи заказов вызвала резкую реакцию профессионального сообщества. Отраслевые игроки называют попытку "подвинуть" профильных специалистов опасным экспериментом с качеством отдыха.

туроператор
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
туроператор

Маркетплейсы против экспертов

Президент Союза турагентств Сергей Голов назвал экспансию маркетплейсов в туризм "нонсенсом". По его словам, заманчивые предложения со скидкой в 7%, которые транслируют площадки, являются не более чем перераспределением стандартной агентской комиссии.

"Нельзя в одночасье переквалифицироваться в турагента. Когда клиенту обещают скидку, он не осознает, что именно эти проценты составляют заработок профильного эксперта, который несет ответственность за организацию поездки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Масштабные планы по внедрению продаж туров в каждом пункте выдачи товаров эксперт считает ошибкой. Опыт работы с финансовым планированием путешествий требует специфических компетенций, которыми не обладают сотрудники складов и точек выдачи.

Почему сервис важнее скидок

Организация поездки — это не просто оформление чека. Это риск столкнуться с ситуацией, когда граница для туриста закрылась из-за юридических пробелов, или когда пляжи популярных курортов превратились в зону выживания. Профессионалы рынка уверены: алгоритм маркетплейса не заменит живого специалиста, который знает нюансы страховки, правила въезда и особенности отелей.

"Настоящим операторам рынка нечего бояться маркетплейсов. Поток клиентов всегда идет на личный бренд и накопленный опыт агента, который точно понимает, как сэкономить на туре и не испортить отпуск своим клиентам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Критерий Профессиональное турагентство Маркетплейс
Ответственность Юридическая и персональная Ограничена правилами площадки
Экспертиза Узкая специализация по странам Отсутствует

Новая волна независимых агентов

Пока гиганты электронной коммерции пытаются захватить рынок, сами турагенты массово уходят из найма. Они предпочитают бронировать туры удаленно, забирая до 85% комиссии туроператора. Это позволяет экспертам самостоятельно контролировать стоимость и варианты отдыха, избегая бюрократии и работы с претензиями через посредников.

"Опытные специалисты уходят в свободное плавание, чтобы избавиться от жестких рамок офисного найма. Это прямой путь к повышению качества услуг, так как агент отвечает за результат перед клиентом напрямую, а не как безликая витрина в приложении", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Ответы на популярные вопросы о бронировании

Где лучше искать тур — у агента или на агрегаторе?

Агрегатор хорош для сравнения цен, но за организацией поездки — от виз до трансфера — лучше обращаться к профильному агенту.

Может ли маркетплейс гарантировать безопасность?

Площадки выступают витриной и часто не имеют полноценного штата экспертов для решения экстренных ситуаций в чужой стране.

Почему услуги турагента стоят денег?

Вы платите не за бронирование, а за экспертность: подбор отеля, знание тонкостей въезда в страну и помощь при отмене рейсов.

Выгодно ли бронировать туры самостоятельно?

Это выгодно, если у вас достаточно опыта и свободного времени для решения юридических и организационных рисков.

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Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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