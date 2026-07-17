Турагентства против маркетплейсов: как простому туристу сориентироваться на меняющемся рынке

Крупные онлайн-площадки примеряют роль турагентов. Идея продавать путевки через пункты выдачи заказов вызвала резкую реакцию профессионального сообщества. Отраслевые игроки называют попытку "подвинуть" профильных специалистов опасным экспериментом с качеством отдыха.
Президент Союза турагентств Сергей Голов назвал экспансию маркетплейсов в туризм "нонсенсом". По его словам, заманчивые предложения со скидкой в 7%, которые транслируют площадки, являются не более чем перераспределением стандартной агентской комиссии.
"Нельзя в одночасье переквалифицироваться в турагента. Когда клиенту обещают скидку, он не осознает, что именно эти проценты составляют заработок профильного эксперта, который несет ответственность за организацию поездки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Масштабные планы по внедрению продаж туров в каждом пункте выдачи товаров эксперт считает ошибкой. Опыт работы с финансовым планированием путешествий требует специфических компетенций, которыми не обладают сотрудники складов и точек выдачи.
Организация поездки — это не просто оформление чека. Это риск столкнуться с ситуацией, когда граница для туриста закрылась из-за юридических пробелов, или когда пляжи популярных курортов превратились в зону выживания. Профессионалы рынка уверены: алгоритм маркетплейса не заменит живого специалиста, который знает нюансы страховки, правила въезда и особенности отелей.
"Настоящим операторам рынка нечего бояться маркетплейсов. Поток клиентов всегда идет на личный бренд и накопленный опыт агента, который точно понимает, как сэкономить на туре и не испортить отпуск своим клиентам", — констатировал в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.
|Критерий
|Профессиональное турагентство
|Маркетплейс
|Ответственность
|Юридическая и персональная
|Ограничена правилами площадки
|Экспертиза
|Узкая специализация по странам
|Отсутствует
Пока гиганты электронной коммерции пытаются захватить рынок, сами турагенты массово уходят из найма. Они предпочитают бронировать туры удаленно, забирая до 85% комиссии туроператора. Это позволяет экспертам самостоятельно контролировать стоимость и варианты отдыха, избегая бюрократии и работы с претензиями через посредников.
"Опытные специалисты уходят в свободное плавание, чтобы избавиться от жестких рамок офисного найма. Это прямой путь к повышению качества услуг, так как агент отвечает за результат перед клиентом напрямую, а не как безликая витрина в приложении", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.
Агрегатор хорош для сравнения цен, но за организацией поездки — от виз до трансфера — лучше обращаться к профильному агенту.
Площадки выступают витриной и часто не имеют полноценного штата экспертов для решения экстренных ситуаций в чужой стране.
Вы платите не за бронирование, а за экспертность: подбор отеля, знание тонкостей въезда в страну и помощь при отмене рейсов.
Это выгодно, если у вас достаточно опыта и свободного времени для решения юридических и организационных рисков.
Поставщики косточковых культур из Турции столкнулись с серьезным препятствием при попытке доставить свои товары на российский рынок.