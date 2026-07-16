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Цифровизация в Хургаде и Каире: Египет внедряет систему, которая навсегда изменит въезд в страну

Туризм

Египет запускает систему электронных виз. Власти страны подтвердили постепенный отказ от бумажных марок. Процесс стартует 1 августа в хабе Каира, затем охватит популярные курорты — Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Цена услуги останется прежней — 36 долларов для туриста. Индустрия международного туризма активно переходит на подобные рельсы для упрощения логистики.

Александрия
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Александрия

Египет переводит въезд в цифровой формат

Министерство туризма и древностей страны направило директиву в Палату туристических компаний. Суть проста: переход от пластиковых марок к цифровому коду. Внедрение технологии позволит оцифровать поток прибывающих. Инициатива призвана исключить бюрократические барьеры, знакомые многим путешественникам, которые когда-то выбирали дикие моря России вместо зарубежных курортов.

"Цифровизация визового контроля — логичный шаг, который избавляет от хаоса при прохождении пограничных формальностей. Это снижает нагрузку на сотрудников аэропортов в пиковые часы", — отметила менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Как теперь получить разрешение на въезд

Туристы получат два пути. Первый: онлайн-оформление через официальный портал или приложение. Заполнили анкету, привязали карту — получили QR-код. Для пакетных туров этот функционал возьмут на себя агентства. Второй вариант для самостоятельных путешественников — использование киосков самообслуживания прямо в аэропорту прилета. Оплата картой — и марка в паспорте становится пережитком прошлого.

Способ получения Преимущество для туриста
Онлайн-заявка (заранее) Проход через терминал без остановок
Киоск в аэропорту Оформление без заполнения бумаг

Для фанатов активного отдыха, привыкших исследовать тайные тропы или края без интернета, важно заранее позаботиться о транзакциях и документах.

Прощание с очередями в аэропортах

Ситуация в Хургаде часто превращается в испытание: чартеры приземляются одновременно, коридоры забиты людьми с ручками, заполняющими миграционные карты. 

"Сокращение времени ожидания в аэропорту напрямую влияет на уровень удовлетворенности поездкой. Когда формальности сведены к сканированию уже готового QR-кода, отдых начинается без стресса", — резюмировала турагент Анастасия Крылова.

Почему "синайский штамп" остается прежним

Правила въезда на Южный Синай не меняются. Если летите в Шарм-эль-Шейх и не покидаете полуостров (до 15 дней) — вы по-прежнему получаете бесплатный штамп в паспорт. Цифровой формат здесь не работает. Тем, кто планирует необычный отдых за пределами региона или задерживается дольше, потребуется именно туристическая виза.

"Важно понимать грань: цифровая виза — коммерческий продукт, а синайский штамп — преференция для локального туризма. Смешивать их нельзя, это разные юридические статусы", — пояснила специалист по визовым вопросам Юлия Морозова.

Ответы на популярные вопросы о визе

Когда внедрение завершится повсеместно?

Система стартует в Каире 1 августа и постепенно охватит все крупные хабы, включая Хургаду и Шарм-эль-Шейх.

Нужно ли платить комиссию при онлайн-оплате?

Стоимость визового сбора остается на уровне 36 долларов, включая все необходимые платежи.

Может ли QR-код не сработать в аэропорту?

Система подразумевает сканирование документа. Рекомендуется иметь при себе электронную версию в телефоне и распечатку.

Что делать, если я лечу в Шарм-эль-Шейх на месяц?

При планировании поездки дольше 15 дней или при выезде с территории Южного Синая необходимо оформить обычную туристическую визу заранее через портал.

Исходя из динамики агротуризма и развития инфраструктуры, стоит ли ожидать подобных цифровых упрощений на внутреннем рынке России в ближайшем будущем при посещении закрытых фермерских территорий?

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, турагент Анастасия Крылова, специалист по визовым вопросам Юлия Морозова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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