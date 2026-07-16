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Дары моря запомнятся надолго: сувениры из Вьетнама обернулись крупными штрафами в Барнауле

Туризм

В аэропорту Барнаула закончили проверку багажа пассажиров, прилетевших из вьетнамских Дананга и Камрани. Вместо стандартных магнитов туристы везли в чемоданах части морской экосистемы. Таможенники изъяли у путешественников кораллы и раковину редкого моллюска, которые теперь станут вещдоками в административном деле, сообщает ФТС.

Коралл и раковина
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Коралл и раковина

Случайные контрабандисты: цена сувенира

Пятидесятичетырехлетний турист надеялся привезти из Вьетнама частицу океана. В его сумке сканер таможни высветил фрагмент коралла и раковину тридакны весом более 220 граммов. Еще более предприимчивым оказался житель Томска: в его багаже обнаружили сразу шесть коралловых фрагментов. Оба туриста уверяли, что просто подобрали "красивые камни" на берегу во время прогулки.

Сейчас все трофеи отправлены на экспертизу. Результаты туризм в россии подтверждают: эти находки охраняются международными соглашениями. Свободный вывоз такой "природной красоты" запрещен.

"Туристы часто путают сувенирные лавки с береговой линией. Сбор объектов дикой флоры и фауны — это прямое нарушение конвенции CITES. Незнание правил не освобождает от конфискации и штрафа, даже если вы просто подняли ракушку с песка", — разъяснила специалист по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Почему нельзя забирать море с собой

Под охрану подпали шестилучевые кораллы Мадрепорового отряда и раковина тридакны максимальной. Эти виды включены в списки CITES — организации, контролирующей отпуск в россии 2024 через защиту вымирающих организмов. Для вывоза подобных объектов требуется оформление специальных сертификатов, которые выдают только при легальной покупке у сертифицированных продавцов.

Тип находки Статус перемещения
Фрагмент коралла Запрет без сертификата CITES
Раковина тридакны Требует разрешения на экспорт

В отношении обоих нарушителей возбудили по два дела. Первое — за семейный туризм и недекларирование, второе — за игнорирование запретов при ввозе товаров. Путешественникам грозят крупные штрафы. Все изъятое имущество подлежит утилизации или передаче в профильные научные центры, но вернуть его владельцам уже нельзя.

"Таможенные правила — это не формальность. Если вы везете сувенир, который попадает под защиту экологов, вы несете ответственность как импортер редкого сырья. Советую проверять списки запрещенных к вывозу предметов до поездки на Абрау-Дюрсо отдых 2024 или зарубежные курорты", — подчеркнул эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о вывозе сувениров

Можно ли везти ракушки, купленные в магазине?

Можно, при наличии сертификата из магазина, который подтверждает, что товар не изъят из дикой природы незаконно.

Почему кораллы считаются контрабандой?

Кораллы рифообразующих видов крайне уязвимы, их изъятие из океана угрожает экосистеме, поэтому они защищены международными законами.

Что делать, если таможенник при досмотре указывает на сувенир?

Не препятствовать изъятию, честно пояснить происхождение предмета и предоставить документы, если вы их оформляли заранее.

Влияет ли масса сувенира на тяжесть нарушения?

Вес не важен — значение имеет вид животного или растения, который попадает под действие конвенций по отдых на Русском Севере.

"Риск столкнуться с неприятностями на границе кратно возрастает при попытке привезти вещи из экзотических стран. Внимательно читайте таможенные декларации перед тем, как планировать поездки", — резюмировала турагент Анастасия Крылова.

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Экспертная проверка: специалист по зарубежному туризму  Ирина Соколова, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, турагент Анастасия Крылова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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