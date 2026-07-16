Можно обойтись без переплат: новый маршрут в Мале перекроит бюджеты региональных туристов

Армянская авиакомпания Shirak Avia готовит запуск рейсов в Мале. Старт программы намечен на 14 ноября. Авиакомпания планирует использовать аэропорт Звартноц в качестве пересадочного узла для российских путешественников. Разбираемся, стоит ли игра свеч и кому такой маршрут сэкономит бюджет.
Рейсы из Еревана в Мале будут выполняться раз в неделю на Boeing 737. Технический регламент лайнера такого класса подразумевает обязательную остановку для дозаправки в Маскате. Это увеличивает время в пути, но создает новые возможности для тех, кто ищет транзит через дружественные хабы.
"Направление Мальдив остается крайне востребованным, несмотря на смену логистических векторов. Любая дополнительная стыковка — это страховка от дефицита кресел в высокий сезон", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Билет в обе стороны из Москвы через Ереван обойдется минимум в 90 тыс. рублей, включая багаж. Прямые вылеты "Аэрофлота" стоят от 100 до 140 тыс. рублей. Рынок лихорадит, и цены меняются ежедневно. Если рассматривать альтернативы, то пляжный отдых в других регионах выходит дешевле, но запрос на океанские острова остается специфическим.
|Маршрут
|Ориентир цены (round trip)
|Москва — Мале (прямой)
|от 100 000 руб.
|Москва — Ереван — Мале
|от 90 000 руб.
|Москва — Шарджа — Мале (Air Arabia)
|от 60 000 руб.*
"Рыночная ситуация сейчас нестабильна: перевозчики то возобновляют программы, то сворачивают их. Пассажирам нужно внимательнее изучать условия гибких тарифов", — разъяснила турагент Анастасия Крылова.
Основную выгоду от рейсов Shirak Avia получат жители регионов, имеющих прямое авиасообщение с Ереваном. Пассажиру из Нижнего Новгорода перелет через Звартноц обойдется примерно в 100 тыс. рублей. Тот же маршрут через Москву нацперевозчиком потребует 130 тыс. рублей. Это значительно меняет доступность семейного туризма.
Аналитики подчеркивают, что стабильность этого маршрута вызывает вопросы из-за частоты вылетов. Один раз в неделю — это опция для тех, кто готов подстраивать отпуск под жесткий график, а не для массового туриста.
"Мы наблюдаем тренд на поиск бюджетных узлов. Региональным туристам логичнее использовать хабы соседей, чем переплачивать за плечо до Москвы", — констатировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Да, из-за типа воздушных судов Boeing 737, используемых на этом маршруте, дозаправка в Маскате обязательна.
Авиакомпания часто меняет расписание рейсов, поэтому бронирование стыковочных билетов через них сопряжено с повышенным риском отмены.
Жителям регионов РФ, где есть прямые рейсы в Звартноц и отсутствует удобная или бюджетная альтернатива полетам с пересадкой в Шереметьево.
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