Можно обойтись без переплат: новый маршрут в Мале перекроит бюджеты региональных туристов

Армянская авиакомпания Shirak Avia готовит запуск рейсов в Мале. Старт программы намечен на 14 ноября. Авиакомпания планирует использовать аэропорт Звартноц в качестве пересадочного узла для российских путешественников. Разбираемся, стоит ли игра свеч и кому такой маршрут сэкономит бюджет.

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Логистика нового маршрута

Рейсы из Еревана в Мале будут выполняться раз в неделю на Boeing 737. Технический регламент лайнера такого класса подразумевает обязательную остановку для дозаправки в Маскате. Это увеличивает время в пути, но создает новые возможности для тех, кто ищет транзит через дружественные хабы.

"Направление Мальдив остается крайне востребованным, несмотря на смену логистических векторов. Любая дополнительная стыковка — это страховка от дефицита кресел в высокий сезон", — отметил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Сравнение стоимости перелета

Билет в обе стороны из Москвы через Ереван обойдется минимум в 90 тыс. рублей, включая багаж. Прямые вылеты "Аэрофлота" стоят от 100 до 140 тыс. рублей. Рынок лихорадит, и цены меняются ежедневно. Если рассматривать альтернативы, то пляжный отдых в других регионах выходит дешевле, но запрос на океанские острова остается специфическим.

Маршрут Ориентир цены (round trip) Москва — Мале (прямой) от 100 000 руб. Москва — Ереван — Мале от 90 000 руб. Москва — Шарджа — Мале (Air Arabia) от 60 000 руб.*

"Рыночная ситуация сейчас нестабильна: перевозчики то возобновляют программы, то сворачивают их. Пассажирам нужно внимательнее изучать условия гибких тарифов", — разъяснила турагент Анастасия Крылова.

Преимущества для регионов

Основную выгоду от рейсов Shirak Avia получат жители регионов, имеющих прямое авиасообщение с Ереваном. Пассажиру из Нижнего Новгорода перелет через Звартноц обойдется примерно в 100 тыс. рублей. Тот же маршрут через Москву нацперевозчиком потребует 130 тыс. рублей. Это значительно меняет доступность семейного туризма.

Мнение профессионалов рынка

Аналитики подчеркивают, что стабильность этого маршрута вызывает вопросы из-за частоты вылетов. Один раз в неделю — это опция для тех, кто готов подстраивать отпуск под жесткий график, а не для массового туриста.

"Мы наблюдаем тренд на поиск бюджетных узлов. Региональным туристам логичнее использовать хабы соседей, чем переплачивать за плечо до Москвы", — констатировал аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ответы на популярные вопросы о поездках на Мальдивы

Все ли рейсы через Ереван требуют технической остановки?

Да, из-за типа воздушных судов Boeing 737, используемых на этом маршруте, дозаправка в Маскате обязательна.

Стоит ли доверять Air Arabia?

Авиакомпания часто меняет расписание рейсов, поэтому бронирование стыковочных билетов через них сопряжено с повышенным риском отмены.

Кому выгоднее лететь через Ереван?

Жителям регионов РФ, где есть прямые рейсы в Звартноц и отсутствует удобная или бюджетная альтернатива полетам с пересадкой в Шереметьево.

Как изменилась конкуренция на данном направлении?

К зимнему сезону список перевозчиков расширится за счет вылетов S7 из Новосибирска, что усилит борьбу за кошелек пассажира.

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