Пока все переплачивают за Пхукет, эти тайские курорты дарят райский отдых в три раза дешевле

Таиланд перестал быть синонимом дешевого рая, превратившись в конвейер по перекачке денег из кошельков туристов в кассы сетевых отелей. Паттайя гудит как сломанный трансформатор, а цены на Пхукете пробивают стратосферу. Однако за пределами глянцевых путеводителей все еще пульсирует живой Сиам — с копеечной уличной едой, пустыми пляжами и сервисом, который не пытается обворовать гостя при каждом взгляде на меню.

Фото: commons.wikimedia.org by Endrjuch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Коралловый остров, Пхукет, Таиланд

Остров Самет: глоток чистого воздуха

Если Бангкок — это бетонные джунгли, то Самет — их ближайшая "зеленая комната". Остров находится в паре часов езды от столицы, но по ощущениям это другая планета. Здесь нет высоток и безумного трафика, зато хватает мелкого, как мука, песка. Курорт идеально подходит для тех, кто хочет сбежать от толпы, не тратя горящие туры на дорогую логистику до южных провинций.

Вода здесь держит стабильные +30 °C, обжигая ноги только на мелководье. Пляжи Ао Прао и Сай Кео предлагают прозрачность, которую в центре Паттайи не встретишь и в штиль. Жилье на второй линии стоит втрое дешевле, чем бунгало у кромки воды, а инфраструктура позволяет не чувствовать себя Робинзоном.

"Островной Таиланд часто пугает ценником, но Самет — исключение. Это база для тех, кто ищет баланс между дикой природой и комфортом, не переплачивая за бренд раскрученных островов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Чантабури: гастрономический треш и уют

Провинция Чантабури — это территория без прикрас. Здесь нет засилья западных франшиз, зато есть лучшие фруктовые рынки в стране. Дуриан, мангостин и рамбутан здесь стоят столько, сколько в туристических зонах просят за нарезку из супермаркета. Это необычные локации для тех, кому важен вкус страны, а не количество русскоязычных вывесок.

Ландшафт Чантабури — это микс из гор, водопадов и аутентичных старых кварталов. Цены в местных кафе заставляют сомневаться в их адекватности — настолько они низкие. Но будьте осторожны: отсутствие массового туризма означает и отсутствие стерильности, так что гигиена остается на совести путешественника. Ведь любой экзотический отпуск может обернуться редкой инфекцией, если забыть о бдительности.

Локация Главная фишка Остров Самет Белоснежные пляжи рядом с Бангкоком Чантабури Дешевые фрукты и отсутствие иностранцев Джомтьен Дешевые апартаменты и долгие прогулки

"В Чантабури едут не за морем в классическом понимании, а за атмосферой настоящего, не пластикового Таиланда. Это рай для гурманов, готовых к экспериментам", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Джомтьен: Паттайя здорового человека

Для тех, кто не готов отказаться от цивилизации, но ненавидит шум Волкин-стрит, существует Джомтьен. Это длинная прибрежная полоса, где жизнь течет медленно. Здесь предпочитают селиться экспаты и "зимовщики", что превращает район в огромный спальный хаб с доступным жильем. Сейчас на рынке идет глобальный передел азиатского турсектора, и такие локации становятся спасением от овертуризма.

Апартаменты в кондоминиумах Джомтьена стоят дешевле аналогичных номеров в Малайзии или на Занзибаре. Море тут чище, чем в центре Паттайи, а транспортная доступность позволяет в любой момент уехать в горы или к храмам. Экономия достигается за счет аренды жилья с кухней и покупок на местных рынках, где торгуют "для своих".

"Джомтьен — это выбор прагматиков. Если вам нужен бассейн, интернет и дешевое манго под боком без криков дискотек под окном, то альтернативу найти сложно", — объяснила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Ответы на популярные вопросы о бюджетном Таиланде

Где самый дешевый стрит-фуд?

Ищите "ночные рынки" (Night Markets), где едят сами тайцы. В Чантабури и на окраинах Паттайи цены на порцию лапши или супа начинаются от 40-50 бат.

Когда лучше ехать для экономии?

Май и июнь — время низких цен. Да, возможны дожди, но отели скидывают до 50% стоимости, а фруктов становится в разы больше.

Как передвигаться дешево?

Используйте сонгтео (пикапы со скамейками) или арендуйте байк. Такси через приложения стоит дороже, но безопаснее для новичков.

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