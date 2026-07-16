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Забытая купеческая Россия: вдоль берегов Оки обнаружены порталы в прошлые столетия

Туризм

Ока — не просто река, а кровеносная система русской истории. От орловских степей до нижегородских просторов путь вдоль берегов превращается в калейдоскоп из монастырских стен, купеческих усадеб и гастрономических открытий. Здесь время течет иначе, а каждый поворот русла скрывает либо дореволюционный артефакт, либо забытую легенду.

Народный праздник в поле: танцы в русских костюмах и воздушные шары
Фото: Pravda.Ru by Марина Садовская is licensed under Все права защищены
Народный праздник в поле: танцы в русских костюмах и воздушные шары

Болхов: город храмов

Болхов застыл в эстетике XVIII-XIX веков. Город славится плотностью церквей на квадратный километр. Спасо-Преображенский собор с мощной 76-метровой колокольней доминирует над ландшафтом, а "пряничная" Свято-Троицкая церковь превращает исторический центр в декорации к историческому фильму. Путешественники открывают здесь Россию, лишенную налета современности.

"Основная сложность подобных маршрутов — логистика. Лучший вариант — личный транспорт, чтобы не пропустить скрытые сады между регионами", — отметил в беседе с Pravda.Ru Антон Громов.

Таруса и Бёхово: вдохновение в деталях

Таруса официально носит статус природно-архитектурного заповедника. Это место пропитано именами Цветаевой и Паустовского. По левому берегу раскинулись пляжи, а по правому — Поленово. Село Бёхово, где Василий Поленов возвел Троицкую церковь, дает возможность прочувствовать масштаб русского пейзажа.

Белев и Коломна: гастрономический код

Белев — родина знаменитой пастилы и форпост Засечной черты. Здесь агротуризм органично дополняет историю, ведь яблочные сады сопровождают путь до самого Болхова. В Коломне же кремль перестал быть музейным объектом: стены стали частью жилой застройки, а в бывших лавках теперь пекут калачи по допетровским рецептам.

Локация Главная фишка
Касимов Татарские мавзолеи и минареты
Гусь-Железный Троицкий собор в стиле псевдоготики

"Туристы часто переоценивают инфраструктуру глубинки. Всегда держите в уме альтернативные варианты ночлега, не полагаясь только на сетевые отели", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Максим Ланин.

Касимов и Гусь-Железный: промышленный дух

Гусь-Железный — памятник амбициям Баташевых. Чугунное литье этих мест украшало фронтоны Большого театра. Троицкий собор здесь напоминает английские аббатства, а заброшенные усадебные парки хранят масонские символы. Касимов же удивляет симбиозом культур: минареты XV века соседствуют с русскими торговыми рядами.

Павлово: мастерство в металле

В промышленном центре Павлово живут традиции кузнечного дела. В местном музее хранятся замки, которые заставляют по-новому взглянуть на возможности человека. Главная диковинка — рекордный 399-килограммовый замок, установленный прямо в ресторане.

"Безопасность и страхование в автопутешествиях по регионам — это не опция, а необходимость. Дороги могут преподносить сюрпризы весной и осенью", — объяснила в беседе с Pravda.Ru Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о поездке по Оке

Когда лучше всего ехать?

Оптимальный период — с июня по сентябрь. В это время открыт доступ к музейным усадьбам, проходят локальные фестивали, а реки максимально пригодны для круизов.

Как перемещаться между городами?

Идеальный вариант — автомобиль. Это дает свободу заезда в такие места, как Бёхово или Гусь-Железный, где общественный транспорт может ходить редко.

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Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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