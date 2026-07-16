Главный туристический секрет Кубани раскрыт: куда едут вместо переполненных морских курортов

Кубань — уже не только пляжи. Пока побережье перегружено туристами, в предгорьях и степях растет агротуризм: улиточные фермы, альпаки и страусы. Сельские туры стали драйвовым детоксом от города и способом по-новому открыть край.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Казачий курень и сад

Зоо-хаос: страусы, улитки и альпаки

Кубань больше не предлагает пассивное потребление — здесь заставляют вкалывать и пробовать жизнь на вкус. В Сочи работает более 20 агрообъектов, где гостям вместо стандартного "всё включено" предлагают оседлать лошадь или испечь хачапури.

В Хостинском районе туристы меняют накрахмаленные простыни отелей на общение с козами и кроликами. Это не просто отдых, а мощный образовательный процесс: дети наконец понимают, что сыр берется не из холодильника, а из молока, которое нужно добыть.

"Интерес к фермам за последние пару лет вырос вдвое. Люди устали от пластикового мира и хотят трогать, нюхать, пробовать. Агротуризм дает ту самую искренность, которой нет в сетевых гостиницах", — отметил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Особая фишка региона — улиточные фермы. Под Анапой и Новороссийском моллюсков выращивают как деликатес, который ценится мировыми шеф-поварами.

Гостям предлагают не только дегустацию эскарго, но и "улиточную терапию": муцин — секрет виноградного моллюска — отлично омолаживает кожу. А для любителей экзотики покрупнее в Тбилисском и Северском районах работают страусиные ранчо. Там можно не только увидеть потомков динозавров, но и заказать яичницу на десять персон из одного яйца.

Винный терруар: от Версаля до футуризма

Виноделие на Кубани — это 2500 лет истории, упакованные в современную обертку. Активный туризм в Краснодарском крае теперь включает в себя не только сплавы по рекам, но и марш-броски по "Винным дорогам".

Регион предлагает более 35 виноделен, чей дизайн варьируется от строгой классики до киберпанка. В Геленджике комплекс в версальском стиле поражает золотой лепниной, а вино в подвалах созревает под аккомпанемент классической музыки.

Локация Главная фишка Абрау-Дюрсо Шампанская школа и исторические тоннели Анапа (Гравитационная винодельня) Производство в скале и телескоп для астросъемки Геленджик (Винный город) Музей Голицына и 28 локаций для отдыха

Для тех, кто ищет что-то более камерное, в Крымском районе создали уголок Прованса с антикварной черепицей и фруктовыми садами. В Анапе же делают ставку на технологии: гравитационные винодельни позволяют перемещать сырье под действием силы тяжести, не повреждая ягоду насосами. Это искусство, которое можно не только увидеть, но и выпить.

"Винный туризм стал локомотивом для всей отрасли. Люди едут за эстетикой и качественным локальным продуктом. Это уже не просто дегустация, а полноценное погружение в культуру региона", — подчеркнул в разговоре с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Инфраструктура региона стремительно меняется. Если раньше пляжный отдых на Черном море был пределом мечтаний, то сейчас турист требует зрелищ и участия. Мастер-классы по рисованию вином, изготовление свечей из вощины или прогулки с капибарами в Горячем Ключе — вот что создает поток в миллион посетителей ежегодно. Отели Кубани и фермерские усадьбы все чаще объединяются в маршруты, предлагая комплексные впечатления.

"На Кубани научились делать шоу из сельского хозяйства. Это огромный плюс для экономики края и спасение для усталого городского жителя", — объяснил в интервью Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы об агротуризме

Когда лучше всего ехать на агрофермы Кубани?

Агротуризм в регионе работает круглый год. Весна — время цветения лаванды и садов, лето — сезон сбора урожая и пляжной активности, осень идеальна для винных туров и дегустаций.

Безопасно ли кормить животных на фермах?

На большинстве легальных объектов животные проходят регулярный ветеринарный контроль. Однако строго следуйте правилам: используйте только выданный на месте корм и не пугайте обитателей.

Есть ли на винодельнях развлечения для тех, кто не пьет алкоголь?

Современные комплексы предлагают йогу на виноградниках, архитектурные экскурсии, музеи, кулинарные мастер-классы и дегустации безалкогольных продуктов: мармелада, сладостей и соков прямого отжима.

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