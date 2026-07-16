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Россию убирают из туристических витрин Европы: главный расчет ЕС споткнулся о самый упрямый поток

Туризм

Россия сохранит поток европейских путешественников из-за крепких личных связей, несмотря на информационную блокаду и отсутствие прямой рекламы, заявила профессор Института управления РАНХиГС Галина Дехтярь. В беседе с Pravda.Ru эксперт пояснила, что текущие ограничения практически не влияют на тех, кто уже знаком с российскими реалиями.

Туристы в Москве
Фото: www.flickr.com by Michał Huniewicz, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Туристы в Москве

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе ввели официальный запрет на продажу туристических путевок в Россию и продвижение страны как направления для отдыха. Португальский аналитик Алешандри Геррейру в беседе с РИА Новости отметил, что под санкции попали даже рекламные плакаты, а туристическим сайтам запрещено предлагать любые коммерческие услуги, связанные с РФ. На этом фоне визовая политика ЕС также стала источником финансовых рисков для путешественников из-за участившихся отказов.

Дехтярь подчеркнула, что европейцы продолжают посещать страну, используя транзитные маршруты. Основной костяк этого потока составляют люди, имеющие долгосрочные связи, друзей или родственников в России. Несмотря на то что логистика стала сложнее, интерес к гостевым поездкам не угасает. В то же время внутренний туризм продолжает адаптироваться к новым условиям, переключаясь на другие ниши развития.

"Большое количество туристов едет в Россию, потому что здесь есть многолетние связи — друзья, родственники и так далее. Это так называемые "туры в гости". Они в большом количестве встречаются среди европейцев, которые добираются к нам на перекладных, в том числе через Турцию, Азербайджан и Армению — страны, имеющие с нами прямое авиасообщение", — отметила она.

По мнению специалиста, главным негативным фактором является создание вакуума информации для потенциальных новых туристов. Отсутствие рекламы и агрессивная антипропаганда формируют ложный образ России как небезопасного региона. Тем не менее современные технологии позволяют иностранцам получать объективные данные. Развитие авиасообщения с другими странами также играет важную роль. Например, недавно запущенные прямые рейсы упростили стыковки для тех, кто летит через популярные авиахабы.

"В этой ситуации это просто создание очередного негативного облика. Продвижение информации о том, что Россия является небезопасной для туризма страной, формирует определенный имидж. Туристы могут согласиться с этим, а могут и нет. Однако интернет позволяет найти любую информацию и понять реальную ситуацию. А ситуация абсолютно спокойная", — пояснила профессор.

Дехтярь добавила, что иностранцы, обращаясь напрямую к своим знакомым в России, получают подтверждение стабильной обстановки. Пока западные медиа рисуют мрачную картину, крупные города живут в обычном ритме. При этом туристическая сфера страны находит новые точки роста. В частности, посещаемость Заполярья демонстрирует значительный рост, привлекая тех, кто ищет необычные форматы отдыха. 

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Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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