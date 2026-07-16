Йога смеха, огненные фонтаны и призрак Голицына: что скрывает самый необычный курорт Кубани

Абрау-Дюрсо — природный амфитеатр Краснодарского края, где горы окружают изумрудные воды крупнейшего пресноводного озера региона. Воздух наполнен ароматом хвои и виноградников, а летом здесь ждут вейкбординг, прогулки и отдых, который заменяет любой цифровой детокс.

Фото: creativecommons.org by Nikolay Sizonenko, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Вид сверху на Абрау-Дюрсо - panoramio (2)

Йога смеха и карнавальный хаос

Экофестиваль йоги в Абрау в этом году развернулся на 15 площадках. Главный хит — шатер йоги смеха. Психологи утверждают: 15 минут качественного хохота сжигают калории не хуже часа на гребном тренажере. Люди приходят за эмоциональной разрядкой, а уходят с эффектом "светящихся глаз", который держится неделями.

"Смех — это легальный допинг для психики. На таких фестивалях гастротуризм и физические практики смывают стресс мегаполиса за пару дней", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Для фанатов экзотики организовали арт-экокарнавал. Это шумное этнопопурри, где участники в костюмах из подручных материалов шествуют до набережной. Никакого официоза — только чистый креатив и танцы под звездами. Пока кто-то крутит асаны на САП-бордах посреди озера, другие дегустируют вегетарианские шедевры в тематических шатрах, разбитых по системе чакр.

Экология vs Пластик: как крутить педали с пользой

Приставка "эко" здесь — не маркетинговая уловка. На территории работает волонтерский десант, приучающий туристов к раздельному сбору мусора. Самый драйвовый гаджет — эковелосипед. Крутишь педали — запускаешь шредер, который превращает пластиковые крышки в стружку. Позже из этого вторсырья делают значки и даже парковую мебель.

Активность Результат Эковелосипед Переработка пластика в сувениры Йога на воде Баланс и координация на САП-борде Сортировка отходов Пригласительные билеты на следующий год

Туристический поток в сезон кратно превышает численность местного населения. Без жесткого контроля экобаланса озеро рискует превратиться в болото. Поэтому вовлечение отдыхающих в утилизацию пластика — вопрос выживания курорта. Те, кто сдал больше всех вторсырья, получают не просто значки, а билеты на будущие ивенты.

"Экологическая сознательность — это база для современного путешественника. Семейный туризм на юге России должен транслировать эти ценности детям через игру", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Призраки Голицына и пастух-Утесов

Набережная Абрау — это микс истории и арт-объектов. Здесь стоит памятник Леониду Утесову в образе пастушка. Мало кто знает, что фильм "Веселые ребята" изначально планировали снимать именно здесь под названием "Пастух из Абрау". Рядом — дерево желаний, спасающее живую флору от паломничества любителей вешать ленточки на ветки.

Винные традиции подчеркивают фонтаны. Один выполнен в виде гигантской бутылки шампанского из 1954 настоящих стеклянных емкостей. Другой — "Обезьянка" — воссоздан по архивным фото. По легенде, у князя Льва Голицына был ручной примат, умело откупоривавший напитки для гостей. Сегодня бронзовый зверек снова "оседлал" бутылку, из которой бьет водяной столб.

"Внутренний туризм активно растет за счет подобных точек притяжения. Направления и маршруты по России теперь конкурируют с мировыми столицами за счет качества сервиса", — рассказал в интервью Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для тех, кто ищет духовности, на обрывистом берегу стоит храм Ксении Петербуржской. Вид отсюда открывается на слоистые горы, поднявшиеся со дна древнего океана миллионы лет назад. Современный бюджетный отдых здесь легко совмещается с глубоким погружением в историю региона.

Танцы воды и огня: вечернее шоу

Главный магнит вечера — шоу фонтанов. Днем это просто мощный столб воды высотой с 12-этажный дом (копия швейцарской достопримечательности с Женевского озера), а в 21:00 начинается лазерная феерия. Струи воды танцуют под музыку, перемежаясь с вспышками реального пламени.

Шоу рассказывает историю виноделия разных стран, завершаясь масштабным финалом, где капли воды имитируют игру пузырьков в бокале. Лучший обзор — с воды. В этот момент озеро заполняется флотилией из гребных лодок, катамаранов и САП-бордов. Это зрелище напоминает природные аномалии своей неестественной красотой и размахом.

Ответы на популярные вопросы об Абрау

Сколько длится шоу фонтанов?

Представление идет ровно 27 минут. Оно полностью бесплатно для зрителей на набережной. Сезон длится с середины мая до начала ноября.

Можно ли купаться в озере?

Озеро пресноводное, но для активного плавания лучше использовать сертифицированные пляжные зоны или арендовать плавсредства (лодки, катамараны).

Какие легенды связаны с происхождением озера?

Официальная версия — землетрясение, перегородившее реку. Народная — аул, провалившийся под землю из-за жадности жителей, решивших вымостить дорогу к морю золотыми монетами.

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