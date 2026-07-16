Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Миф о ранних подъемах рухнул: подражание привычкам богатых привело к массовому выгоранию
Кожа вместо анализов: как не пропустить сигналы, которые выдают диабет раньше всего
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Живот станет плоским без бега: это упражнение заставит глубокие мышцы кора гореть
Коварные рубцы на молодых побегах: виноградник уничтожает скрытый вредитель с горбом
Природа против технологий: пугающее открытие биологов изменило взгляд на основы эволюции
Секрет "растительной" силы: как гориллы наращивают мышцы без грамма мяса
Ищем лучший арбуз: почему одно яркое пятно на корке важнее всех других примет спелости
Американская улыбка больше не работает: мировое доверие к Вашингтону рухнуло в большинстве стран

Здесь не ловит интернет, зато находится то, за чем люди готовы ехать через всю страну

Туризм » Регионы » Россия

Вместо переполненных пляжей и шумных мегаполисов путешественники все чаще ищут уединения там, где сохранился подлинный уклад жизни. Поездка на Русский Север в Архангельскую область позволяет за 23 600 рублей не только увидеть древние памятники зодчества, но и полностью перезагрузиться, отказавшись от гаджетов в пользу тишины заповедных лесов. Это направление идеально подходит тем, кто хочет сэкономить без потери качества отдыха, выбрав маршрут с уникальной историей и нетронутой природой.

Соборная площадь в городе Каргополь Архангельской области
Фото: commons.wikimedia.org by Шелковников Евгений Анатольевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Соборная площадь в городе Каргополь Архангельской области

Каргополь: город мастеров с восьмивековой историей

Каргополь готовится отметить свое 880-летие в 2026 году. Этот небольшой город в Архангельской области сумел сохранить статус одного из главных культурных центров Севера. Его значимость признана на мировом уровне: Каргополь — единственный российский город, вошедший в Сеть творческих городов ЮНЕСКО благодаря сохранению традиционных ремесел.

"Выбирая подобные направления, туристы все чаще строят маршрут не вокруг стандартных достопримечательностей, а ориентируясь на самобытность. Сегодня гастротуризм заставляет ходить по кругу, возвращая людей в регионы ради местных вкусов — таких как северные ягоды и пироги", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Что посмотреть: от соборов до глиняных игрушек

Архитектура города и его окрестностей — это учебник истории под открытым небом. Христорождественский собор XVI века поражает своим величием, а с городской колокольни открывается круговая панорама на северные ландшафты. Для тех, кто готов проехать 50 км от города, открывается Ошевенская волость с ансамблем погоста и древним монастырем XV века.

Особого внимания заслуживает деревня Саунино, где стоит церковь Иоанна Златоуста (1665 год). В самом Каргополе стоит заглянуть в центр "Берегиня": здесь обучают лепке знаменитой каргопольской игрушки. Это живое ремесло, которое передается из поколения в поколение.

"При планировании поездки в малые города России важно учитывать, что сервис здесь отличается от столицы. Однако именно здесь можно найти аутентичное размещение в избах, что гораздо ценнее стандартных номеров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Кенозерье — заповедный край озер и "небес"

В 90 км от Каргополя начинается Кенозерский национальный парк. Это место, где природа и архитектура слились воедино. Главная особенность местных деревянных храмов — "небеса". Это уникальная роспись потолков в виде граней, которые встречаются только на Русском Севере.

В парке можно поселиться в отреставрированной деревенской избе на берегу озера. Досуг здесь максимально экологичен: прогулки по тропам, русская баня, посещение ЭКОмузея. Здесь нет места спешке, а отсутствие стабильного интернета превращает отдых в настоящий цифровой детокс.

"Безопасность в таких поездках — приоритет. Природные территории требуют правильной экипировки и понимания маршрута, чтобы не оказаться в ситуации, когда туман стер дорогу или погодные условия заблокировали путь", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Логистика и бюджет: как добраться и сколько стоит

Путь на север начинается с поезда до станции Няндома. Сюда ходят составы из Москвы и Санкт-Петербурга. Далее предстоит часовой трансфер на автобусе или такси до Каргополя. Альтернативный вариант — перелет до Архангельска с последующей поездкой на автобусе (около 5 часов), что позволяет совместить посещение областного центра с поездкой в глубинку.

Привычный подход туриста Совет для Кенозерья
Ожидание привычного сервиса и Wi-Fi Настройтесь на цифровой детокс и простую, но качественную еду
Летняя одежда в багаже Обязательно берите теплые вещи: вечера у воды холодные даже в июле
Посещение только центральных улиц Выезжайте в Ошевенск и Саунино за настоящим "деревянным зодчеством"

Ответы на популярные вопросы о поездке на Север

Какое время лучше выбрать для поездки?

Идеальный период — с июня по август для прогулок по озерам или сентябрь, когда природа окрашивается в золотые тона. Зимой едут за рождественской атмосферой в заснеженном лесу.

Сколько денег нужно на базовые расходы в день?

Проживание в Каргополе обойдется от 1500 рублей, на питание в среднем уйдет около 700 рублей. Трехдневный комплексный тур стоит от 23 600 рублей.

Подойдет ли такой отдых для детей?

Да, Кенозерье отлично подходит для семейного отдыха. В парке есть интерактивные классы и музейные программы, адаптированные для детей любого возраста.

Нужна ли специальная подготовка для экотроп?

Тропы в парке оборудованы, но требуют удобной закрытой обуви. Большинство маршрутов доступны туристам со средним уровнем физической подготовки.

Читайте также

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, специалист по региональной кухне России Мария Костина, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Тверская область
Тайна из могилы потрясла Тверскую область: в вещах советского бойца нашли послание из Кореи
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Садоводство, цветоводство
Коза сыта, и капуста цела: садоводы применяют это неожиданное средство для защиты овощей от гусениц
Цветок с ароматом вишневого пирога: создаем непрерывный цветочный праздник на клумбе
Садоводство, цветоводство
Цветок с ароматом вишневого пирога: создаем непрерывный цветочный праздник на клумбе
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Последние материалы
Кожа вместо анализов: как не пропустить сигналы, которые выдают диабет раньше всего
Эпоха школьного хаоса завершена: учителей обязали действовать по жесткому сценарию
Живот станет плоским без бега: это упражнение заставит глубокие мышцы кора гореть
Коварные рубцы на молодых побегах: виноградник уничтожает скрытый вредитель с горбом
Природа против технологий: пугающее открытие биологов изменило взгляд на основы эволюции
Секрет "растительной" силы: как гориллы наращивают мышцы без грамма мяса
Ищем лучший арбуз: почему одно яркое пятно на корке важнее всех других примет спелости
Здесь не ловит интернет, зато находится то, за чем люди готовы ехать через всю страну
Американская улыбка больше не работает: мировое доверие к Вашингтону рухнуло в большинстве стран
Минус на весах за сутки: как устроить правильную разгрузку без чувства сильного голода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.