Здесь не ловит интернет, зато находится то, за чем люди готовы ехать через всю страну

Вместо переполненных пляжей и шумных мегаполисов путешественники все чаще ищут уединения там, где сохранился подлинный уклад жизни. Поездка на Русский Север в Архангельскую область позволяет за 23 600 рублей не только увидеть древние памятники зодчества, но и полностью перезагрузиться, отказавшись от гаджетов в пользу тишины заповедных лесов. Это направление идеально подходит тем, кто хочет сэкономить без потери качества отдыха, выбрав маршрут с уникальной историей и нетронутой природой.

Фото: commons.wikimedia.org by Шелковников Евгений Анатольевич, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Соборная площадь в городе Каргополь Архангельской области

Каргополь: город мастеров с восьмивековой историей

Каргополь готовится отметить свое 880-летие в 2026 году. Этот небольшой город в Архангельской области сумел сохранить статус одного из главных культурных центров Севера. Его значимость признана на мировом уровне: Каргополь — единственный российский город, вошедший в Сеть творческих городов ЮНЕСКО благодаря сохранению традиционных ремесел.

"Выбирая подобные направления, туристы все чаще строят маршрут не вокруг стандартных достопримечательностей, а ориентируясь на самобытность. Сегодня гастротуризм заставляет ходить по кругу, возвращая людей в регионы ради местных вкусов — таких как северные ягоды и пироги", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Что посмотреть: от соборов до глиняных игрушек

Архитектура города и его окрестностей — это учебник истории под открытым небом. Христорождественский собор XVI века поражает своим величием, а с городской колокольни открывается круговая панорама на северные ландшафты. Для тех, кто готов проехать 50 км от города, открывается Ошевенская волость с ансамблем погоста и древним монастырем XV века.

Особого внимания заслуживает деревня Саунино, где стоит церковь Иоанна Златоуста (1665 год). В самом Каргополе стоит заглянуть в центр "Берегиня": здесь обучают лепке знаменитой каргопольской игрушки. Это живое ремесло, которое передается из поколения в поколение.

"При планировании поездки в малые города России важно учитывать, что сервис здесь отличается от столицы. Однако именно здесь можно найти аутентичное размещение в избах, что гораздо ценнее стандартных номеров", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Кенозерье — заповедный край озер и "небес"

В 90 км от Каргополя начинается Кенозерский национальный парк. Это место, где природа и архитектура слились воедино. Главная особенность местных деревянных храмов — "небеса". Это уникальная роспись потолков в виде граней, которые встречаются только на Русском Севере.

В парке можно поселиться в отреставрированной деревенской избе на берегу озера. Досуг здесь максимально экологичен: прогулки по тропам, русская баня, посещение ЭКОмузея. Здесь нет места спешке, а отсутствие стабильного интернета превращает отдых в настоящий цифровой детокс.

"Безопасность в таких поездках — приоритет. Природные территории требуют правильной экипировки и понимания маршрута, чтобы не оказаться в ситуации, когда туман стер дорогу или погодные условия заблокировали путь", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Логистика и бюджет: как добраться и сколько стоит

Путь на север начинается с поезда до станции Няндома. Сюда ходят составы из Москвы и Санкт-Петербурга. Далее предстоит часовой трансфер на автобусе или такси до Каргополя. Альтернативный вариант — перелет до Архангельска с последующей поездкой на автобусе (около 5 часов), что позволяет совместить посещение областного центра с поездкой в глубинку.

Привычный подход туриста Совет для Кенозерья Ожидание привычного сервиса и Wi-Fi Настройтесь на цифровой детокс и простую, но качественную еду Летняя одежда в багаже Обязательно берите теплые вещи: вечера у воды холодные даже в июле Посещение только центральных улиц Выезжайте в Ошевенск и Саунино за настоящим "деревянным зодчеством"

Ответы на популярные вопросы о поездке на Север

Какое время лучше выбрать для поездки? Идеальный период — с июня по август для прогулок по озерам или сентябрь, когда природа окрашивается в золотые тона. Зимой едут за рождественской атмосферой в заснеженном лесу. Сколько денег нужно на базовые расходы в день? Проживание в Каргополе обойдется от 1500 рублей, на питание в среднем уйдет около 700 рублей. Трехдневный комплексный тур стоит от 23 600 рублей. Подойдет ли такой отдых для детей? Да, Кенозерье отлично подходит для семейного отдыха. В парке есть интерактивные классы и музейные программы, адаптированные для детей любого возраста. Нужна ли специальная подготовка для экотроп? Тропы в парке оборудованы, но требуют удобной закрытой обуви. Большинство маршрутов доступны туристам со средним уровнем физической подготовки.

Читайте также