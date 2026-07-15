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Отдых на Ближнем Востоке стал опаснее: МИД России предупредил о рисках после новой эскалации

Туризм

Российским туристам настоятельно рекомендовано исключить посещение зон вблизи военных баз и стратегических объектов на Ближнем Востоке из-за резкого обострения конфликта между США и Ираном. Напряженность в Персидском заливе достигла критической отметки после обмена ракетными ударами, что создает прямую угрозу безопасности гражданских лиц. МИД России призывает соотечественников проявлять предельную бдительность при планировании поездок в этот регион и заранее изучить алгоритм действий при возникновении чрезвычайных ситуаций, включая угрозы атак с применением беспилотников.

Доха, Катар
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Доха, Катар

Эскалация конфликта в Ормузском проливе

Ситуация в макрорегионе обострилась 8 июля, когда Центральное командование ВС США нанесло серию ударов по иранским территориям. Американская сторона мотивировала агрессию защитой коммерческого судоходства в Ормузском проливе. Ответ Тегерана не заставил себя ждать: иранские силы атаковали военные базы США, расположенные в соседних странах. Вашингтон уже подтвердил завершение третьей волны ударов, а Дональд Трамп официально заявил о прекращении перемирия.

"Ситуация на Ближнем Востоке меняется ежечасно, и туристам важно понимать, что любые военные объекты становятся законными целями в условиях вооруженного противостояния. Даже если вы находитесь в популярной курортной зоне соседней страны, близость к критической инфраструктуре повышает риски кратно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

К конфликту готов присоединиться и Израиль, что расширяет географию потенциальных угроз. Командование вооруженных сил США продолжает наращивать присутствие в регионе, что делает гражданское авиасообщение и нахождение в прибрежных зонах Персидского залива небезопасным.

Меры предосторожности и рекомендации дипломатов

Российское дипломатическое ведомство выпустило экстренное предупреждение, в котором призывает граждан незамедлительно укрываться в безопасных местах при первых признаках ракетных пусков или появления БПЛА. Путешественникам советуют не только избегать "горячих точек", но и минимизировать нахождение рядом с портами и аэропортами двойного назначения. Если поездка уже совершена, стоит внимательно следить за информацией о бронировании и иметь при себе запас наличных средств.

"В условиях эскалации страховые компании могут классифицировать происходящее как форс-мажор или военные действия. Это означает, что стандартный полис может не покрыть расходы на лечение или эвакуацию. Тщательно проверяйте условия договора перед вылетом", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Безопасные альтернативы для отдыха

На фоне нестабильности в Персидском заливе многие туристы пересматривают свои планы, выбирая более спокойные регионы. Вместо рискованных перелетов в сторону ОАЭ или Омана, путешественники обращают внимание на внутренние направления. Комфортный отдых на природе в пределах России становится надежной альтернативой, исключающей риски внезапного закрытия воздушного пространства.

"Спрос на бюджетные туры внутри страны растет пропорционально росту напряженности за рубежом. Сегодня можно найти варианты до 100 тысяч рублей, которые обеспечат достойный сервис без необходимости следить за военными сводками в новостях", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ошибочное поведение Рекомендация / Совет
Посещение экскурсий рядом с военными портами Выбирайте удаленные от инфраструктуры удаленные локации
Игнорирование сигналов воздушной тревоги Заранее уточните расположение ближайших бомбоубежищ
Отсутствие связи с консульством России Встаньте на консульский учет через портал Госуслуг
Хранение всех средств на банковских картах Держите резерв наличной валюты на случай блокировки связи

Ответы на популярные вопросы о безопасности на Ближнем Востоке

Какие именно страны Персидского залива считаются опасными?
В первую очередь речь идет о прибрежных зонах Ирана, а также территориях вблизи американских баз в Ираке, Кувейте и Катаре. Рекомендация избегать военных объектов касается всего макрорегиона.

Что делать, если тур уже куплен, но ситуация ухудшилась?
Свяжитесь с туроператором для уточнения возможности переноса дат или смены направления. Официальное предупреждение МИД может стать основанием для расторжения договора с минимальными потерями.

Как узнать, где находятся военные объекты, чтобы к ним не приближаться?
Обычно такие зоны отмечены на картах как закрытые территории. Избегайте крупных морских портов, правительственных кварталов и аэродромов, которые активно используются транспортной авиацией.

Безопасно ли сейчас летать через этот регион транзитом?
Гражданская авиация старается обходить зоны активных действий, однако задержки и изменения маршрутов неизбежны. Рекомендуется выбирать рейсы через альтернативные хабы вне Персидского залива.

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Экспертная проверка: эксперт по туристической безопасности Роман Ларин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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