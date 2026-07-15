Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Просто стоял в очереди на заправку: водителей Кировской области спасут от несправедливых штрафов
Футбол убивает мозг? Суд назвал официальную причину смерти легендарного Нобби Стайлза
Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески
Забытые плиты отправятся на реставрацию: мемориал Жидилов Бор в Псковском округе ждет новый облик
На Байконуре прогремел мощный старт: орбитальный форпост принял новую группу исследователей
Космический гость пробил крышу дома: находка в Нью-Джерси открыла путь к древним тайнам
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка

Гастротуризм заставляет ходить по кругу: россияне возвращаются в любимые локации ради кухни

Туризм

Российские путешественники охотятся за новыми ощущениями через рецепторы. По данным исследования СДЭК и OneTwoTrip, почти 60% туристов возвращаются в полюбившиеся локации только ради повторной встречи с местным колоритом в тарелке. Еда перестала быть топливом — теперь это сердце маршрута.

Еда в Шри-Ланке
Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Еда в Шри-Ланке

Вкус как главный магнит для поездок

92% опрошенных обязательно дегустируют региональные специалитеты. Национальная кухня лидирует в списках ожидания у 93% респондентов.

"Гастрономический туризм стал самостоятельным драйвером спроса. Люди готовы менять маршруты ради конкретного ресторана или локального продукта, превращая обычный отпуск в поиск уникальных впечатлений", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Гастрономическая карта России

Внутренний туризм активно подстраивается под запросы гурманов. Лидером предпочтений стала Казань, собравшая 54% голосов. Популярные направления продолжают удерживать лидерство за счет развития инфраструктуры.

Город Доля голосов
Казань 54%
Санкт-Петербург 52%
Владивосток 49%
Калининград 47%
Махачкала 45%

Сила гастрономического притяжения

Путешественники меняют привычки, ориентируясь на сладости (45%), экзотику (39%) и морепродукты (37%). Зарубежные вояжи также подчинены вкусу: Италия занимает первое место (64%), за ней следуют Грузия (55%) и Россия (51%). Узнать больше о том, как выбрать направление для отдыха, можно в экспертных обзорах текущего сезона.

"Рост интереса к региональной кухне прямо пропорционален качеству сервиса. Туристический рынок подчеркнул аналитик Максим Ланин, сейчас каждый оператор стремится упаковать гастрономические впечатления в готовый пакет", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Как планировать поездки и не потерять деньги

Популярность направлений провоцирует появление сайтов-клонов. Мошенничество в туризме - реальная угроза для тех, кто ищет скидки. При бронировании важно фиксировать все документы, чтобы избежать проблем у стойки регистрации, как это случилось с семьей в Риме.

"Всегда имейте при себе физические копии оплаченных услуг. В случае форс-мажора с авиакомпанией или отелем наличие документов — ваш единственный аргумент", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о гастротуризме

Что чаще всего пробуют россияне за границей?

В топе предпочтений — традиционные национальные блюда, которые ищут 93% путешественников.

Какие российские города лидируют для гурманов?

Казань, Петербург и Владивосток занимают первые строчки рейтингов из-за разнообразия локальной кухни.

Почему еда стала причиной возвращения в страну?

Эффект "кулинарной ностальгии" заставляет 59% туристов повторно посещать страны, где они получили яркие гастрономические впечатления.

На что обратить внимание при планировании гастротура?

На проверку легальности ресурсов бронирования и наличие медицинской страховки для избежания непредвиденных расходов.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по региональной кухне Мария Костина, туроператор Максим Ланин, эксперт по туристической безопасности Роман Ларин
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Авто
Пожилым водителям станет страшно: цифровой контроль лишит многих прав в 2026 году
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Калининградская область
Прогулки станут роскошью: в Калининграде ограничили доступ в главные парки города
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Нефть
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Жажда бесплатного горючего: мелкое воровство обернулось для водителя судом и разрушенной карьерой
Зарядка от ста болезней: почему эти восемь движений из Китая заменят многие лекарства
Европа попала в нефтяной капкан: попытка ограничить Россию столкнулась с реальностью рынка
Зубы тираннозавра оставили след в истории: учёные пересмотрели привычки крупнейшего хищника
Сначала консоли а потом всё остальное: подход Rockstar Games изменил график выхода GTA VI
Александр Шуваев раскритиковал чиновников Белгородской области за формальные ответы гражданам
Золото в ртах покойников: открытие в Египте обнажило пугающие детали древних погребальных обрядов
Природа Африки скрывала тайну: редкая находка в Конго перевернула представления о приматах
Разрыв шаблонов в сельском хозяйстве: масштабный объект в Чувашии откроет путь за рубеж
Наследие колхозов сороковых годов: в Коми нашли способ усилить мясные качества животных
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.