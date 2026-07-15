Гастротуризм заставляет ходить по кругу: россияне возвращаются в любимые локации ради кухни

Российские путешественники охотятся за новыми ощущениями через рецепторы. По данным исследования СДЭК и OneTwoTrip, почти 60% туристов возвращаются в полюбившиеся локации только ради повторной встречи с местным колоритом в тарелке. Еда перестала быть топливом — теперь это сердце маршрута.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Еда в Шри-Ланке

Вкус как главный магнит для поездок

92% опрошенных обязательно дегустируют региональные специалитеты. Национальная кухня лидирует в списках ожидания у 93% респондентов.

"Гастрономический туризм стал самостоятельным драйвером спроса. Люди готовы менять маршруты ради конкретного ресторана или локального продукта, превращая обычный отпуск в поиск уникальных впечатлений", — отметила специалист по региональной кухне России Мария Костина.

Гастрономическая карта России

Внутренний туризм активно подстраивается под запросы гурманов. Лидером предпочтений стала Казань, собравшая 54% голосов. Популярные направления продолжают удерживать лидерство за счет развития инфраструктуры.

Город Доля голосов Казань 54% Санкт-Петербург 52% Владивосток 49% Калининград 47% Махачкала 45%

Сила гастрономического притяжения

Путешественники меняют привычки, ориентируясь на сладости (45%), экзотику (39%) и морепродукты (37%). Зарубежные вояжи также подчинены вкусу: Италия занимает первое место (64%), за ней следуют Грузия (55%) и Россия (51%). Узнать больше о том, как выбрать направление для отдыха, можно в экспертных обзорах текущего сезона.

"Рост интереса к региональной кухне прямо пропорционален качеству сервиса. Туристический рынок подчеркнул аналитик Максим Ланин, сейчас каждый оператор стремится упаковать гастрономические впечатления в готовый пакет", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Как планировать поездки и не потерять деньги

Популярность направлений провоцирует появление сайтов-клонов. Мошенничество в туризме - реальная угроза для тех, кто ищет скидки. При бронировании важно фиксировать все документы, чтобы избежать проблем у стойки регистрации, как это случилось с семьей в Риме.

"Всегда имейте при себе физические копии оплаченных услуг. В случае форс-мажора с авиакомпанией или отелем наличие документов — ваш единственный аргумент", — предупредил в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы о гастротуризме

Что чаще всего пробуют россияне за границей?

В топе предпочтений — традиционные национальные блюда, которые ищут 93% путешественников.

Какие российские города лидируют для гурманов?

Казань, Петербург и Владивосток занимают первые строчки рейтингов из-за разнообразия локальной кухни.

Почему еда стала причиной возвращения в страну?

Эффект "кулинарной ностальгии" заставляет 59% туристов повторно посещать страны, где они получили яркие гастрономические впечатления.

На что обратить внимание при планировании гастротура?

На проверку легальности ресурсов бронирования и наличие медицинской страховки для избежания непредвиденных расходов.

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