Россияне неожиданно вырвались вперёд: как прямые рейсы перевернули спрос на Сейшелы

Россияне возглавили список главных "поставщиков" путешественников на Сейшелы. С начала 2026 года на острова прилетели 23 618 наших соотечественников. Это успех на фоне общей стагнации рынка. Туристические потоки перераспределяются, и Сейшелы оказались в топе предпочтений несмотря на логистические сложности.

Фото: Wikimedia Commons by Tobias Alt, Tobi 87 is licensed under Public domain Сейшельские острова

Сейшельская одиссея российских туристов

Рост турпотока из РФ составил 12,8% в годовом выражении. Россия обогнала Германию и Францию, привычно доминировавших в статистике. Основным драйвером стало возобновление прямых рейсов "Аэрофлота" с июля нынешнего года. Две "пташки" в неделю из Москвы превращают долгое ожидание пересадок в короткий ночной перелет. Для тех, кто выбирает комфортный отдых вне шумных отелей, это стало решающим фактором.

"Прямое авиасообщение кардинально меняет правила игры. Когда турист летит напрямую, он не боится опоздать на стыковку в чужой стране и тратит меньше нервов на логистику", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Кто еще едет на острова

Общий поток иностранцев на Сейшелы просел на 13,6%. Причина банальна — перебои в авиасообщении. Более 60% гостей традиционно летали через хабы Ближнего Востока. Когда там начинаются задержки, турпоток "сдувается" на глазах. Подобная нестабильность заставляет граждан РФ искать доступные пляжи даже в экзотических направлениях, чтобы не рисковать отпуском.

Страна Количество визитов Россия 23 618 Германия 21 346 Франция 18 256

Почему Сейшелы — это не массовый рынок

Эксперты призывают не обольщаться цифрами. Сейшелы остаются элитарным направлением. Весь годовой поток — около 400 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем принял один Занзибар. Операторы отмечают, что текущий спрос — это не взрывной рост, а скорее попытка вернуть показатели прошлых лет.

"Сейшелы — это не уровень массовых турецких курортов. Здесь играют роль эксклюзивность и сервис, а не количество проданных путевок. Россияне едут за картинкой из рекламы, и сейчас мы просто восстанавливаем объемы до прошлогодних значений", — разъяснил туроператор Максим Ланин.

Как сэкономить на экзотическом отдыхе

Лето на островах — сезон скидок. Отели снижают прайс до 50% от зимних расценок. Неделя отдыха на двоих с перелетом "Аэрофлотом" стартует от 265 тысяч рублей. Чтобы не стать жертвой сайтов-призраков, бронируйте туры только через проверенных туроператоров типа ICS Travel или FUN&SUN.

"Всегда проверяйте наличие страховки и условия отмены тура. Летние цены привлекательны, но экономия не должна идти в ущерб защищенности туриста", — предупредила специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о поездках на Сейшелы

Нужна ли россиянам виза?

Для граждан РФ действует безвизовый режим. Достаточно загранпаспорта и подтверждения бронирования жилья.

Почему летом дешевле?

Лето считается "низким" сезоном из-за возможных дождей и ветров, но температура воды остается комфортной для купания.

Как лучше лететь?

Прямой рейс "Аэрофлота" — самый быстрый вариант. Альтернатива — стыковки в ОАЭ или Эфиопии, но они зависят от ситуации в небе над регионом.

Можно ли собрать тур самостоятельно?

Конечно, но туристическая страховка и пакетный трансфер от оператора часто обходятся дешевле и безопаснее, чем разрозненные брони.

Читайте также