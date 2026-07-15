Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турция доступнее, чем кажется: 3 способа сэкономить на отдыхе с новыми рейсами из РФ
Хватит кормить инфляцию: эксперты назвали способ заставить свободные деньги работать на владельца
Сердце под ударом даже при норме АД: кардиолог перечислил главные угрозы для жизни
Бензин больше не нужен: можно ли использовать воду из-под крана в качестве топлива
Квас выпили, а за руль когда можно? Водителям назвали безопасное время ожидания
Когда бензин на вес золота: Ростех показал, чем теперь будут прикрывать НПЗ
Жесткий факт о женской онкологии: защитные механизмы теряют силу при столкновении с агрессивной средой
Они крушили драгоценную бронзу: безумный ритуал в китайской гробнице лишил артефакты былой мощи
Кошка внезапно ушла в транс: обычный кухонный инвентарь буквально "выключает" питомца

Россияне неожиданно вырвались вперёд: как прямые рейсы перевернули спрос на Сейшелы

Туризм

Россияне возглавили список главных "поставщиков" путешественников на Сейшелы. С начала 2026 года на острова прилетели 23 618 наших соотечественников. Это успех на фоне общей стагнации рынка. Туристические потоки перераспределяются, и Сейшелы оказались в топе предпочтений несмотря на логистические сложности.

Сейшельские острова
Фото: Wikimedia Commons by Tobias Alt, Tobi 87 is licensed under Public domain
Сейшельские острова

Сейшельская одиссея российских туристов

Рост турпотока из РФ составил 12,8% в годовом выражении. Россия обогнала Германию и Францию, привычно доминировавших в статистике. Основным драйвером стало возобновление прямых рейсов "Аэрофлота" с июля нынешнего года. Две "пташки" в неделю из Москвы превращают долгое ожидание пересадок в короткий ночной перелет. Для тех, кто выбирает комфортный отдых вне шумных отелей, это стало решающим фактором.

"Прямое авиасообщение кардинально меняет правила игры. Когда турист летит напрямую, он не боится опоздать на стыковку в чужой стране и тратит меньше нервов на логистику", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Кто еще едет на острова

Общий поток иностранцев на Сейшелы просел на 13,6%. Причина банальна — перебои в авиасообщении. Более 60% гостей традиционно летали через хабы Ближнего Востока. Когда там начинаются задержки, турпоток "сдувается" на глазах. Подобная нестабильность заставляет граждан РФ искать доступные пляжи даже в экзотических направлениях, чтобы не рисковать отпуском.

Страна Количество визитов
Россия 23 618
Германия 21 346
Франция 18 256

Почему Сейшелы — это не массовый рынок

Эксперты призывают не обольщаться цифрами. Сейшелы остаются элитарным направлением. Весь годовой поток — около 400 тысяч человек. Это в два раза меньше, чем принял один Занзибар. Операторы отмечают, что текущий спрос — это не взрывной рост, а скорее попытка вернуть показатели прошлых лет.

"Сейшелы — это не уровень массовых турецких курортов. Здесь играют роль эксклюзивность и сервис, а не количество проданных путевок. Россияне едут за картинкой из рекламы, и сейчас мы просто восстанавливаем объемы до прошлогодних значений", — разъяснил туроператор Максим Ланин.

Как сэкономить на экзотическом отдыхе

Лето на островах — сезон скидок. Отели снижают прайс до 50% от зимних расценок. Неделя отдыха на двоих с перелетом "Аэрофлотом" стартует от 265 тысяч рублей. Чтобы не стать жертвой сайтов-призраков, бронируйте туры только через проверенных туроператоров типа ICS Travel или FUN&SUN.

"Всегда проверяйте наличие страховки и условия отмены тура. Летние цены привлекательны, но экономия не должна идти в ущерб защищенности туриста", — предупредила специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о поездках на Сейшелы

Нужна ли россиянам виза?

Для граждан РФ действует безвизовый режим. Достаточно загранпаспорта и подтверждения бронирования жилья.

Почему летом дешевле?

Лето считается "низким" сезоном из-за возможных дождей и ветров, но температура воды остается комфортной для купания.

Как лучше лететь?

Прямой рейс "Аэрофлота" — самый быстрый вариант. Альтернатива — стыковки в ОАЭ или Эфиопии, но они зависят от ситуации в небе над регионом.

Можно ли собрать тур самостоятельно?

Конечно, но туристическая страховка и пакетный трансфер от оператора часто обходятся дешевле и безопаснее, чем разрозненные брони.

Читайте также

Экспертная проверка: эксперт по зарубежному туризму Ирина Соколова, туроператор Максим Ланин, специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Авто
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Военные новости
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Авто
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Популярное
Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса

Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.

Такой наглости не ожидали: Пекин выставил Москве ультиматум по стоимости важнейшего ресурса
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Эпоха чугунных двигателей ушла в прошлое: конструкторы ограничили срок службы современных машин
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Мечты разбились о суровую реальность: владельцы в РФ массово избавляются от новых Chery и Haval
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Миллионы баррелей в ловушке: российский танкерный флот замер в ожидании фатального решения
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Запад уверовал в безнаказанность: заводы для ВСУ могут лишиться привычной неприкосновенности
Последние материалы
Сердце под ударом даже при норме АД: кардиолог перечислил главные угрозы для жизни
Россияне неожиданно вырвались вперёд: как прямые рейсы перевернули спрос на Сейшелы
Бензин больше не нужен: можно ли использовать воду из-под крана в качестве топлива
Квас выпили, а за руль когда можно? Водителям назвали безопасное время ожидания
Когда бензин на вес золота: Ростех показал, чем теперь будут прикрывать НПЗ
Жесткий факт о женской онкологии: защитные механизмы теряют силу при столкновении с агрессивной средой
Они крушили драгоценную бронзу: безумный ритуал в китайской гробнице лишил артефакты былой мощи
Кошка внезапно ушла в транс: обычный кухонный инвентарь буквально "выключает" питомца
Кошелек россиян получил новый удар: обычная продуктовая корзина стала дороже на тысячи рублей
Сборка LEGO и виноград: технический рывок 1X стер грань между андроидом и человеком
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.