Море, пустыни и ноль проблем с документами: безвизовый рай, который стал главным открытием года

Многие привыкли считать Акабу всего лишь дополнением к большим экскурсиям по Ближнему Востоку. На деле это самостоятельная точка на карте, которая серьезно меняет представление о бюджетном отпуске у воды. Пока популярные курорты соседей задыхаются от наплыва людей, здесь береговая линия остается свободной, а цены не стремятся в космос.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Гранд отель, Иордания

Новые правила въезда

Отмена обязательного сбора за пересечение границы стала тем самым рычагом, который сделал направление доступным для массового потока. Если раньше за право войти в страну приходилось отдавать около 60 долларов, то сейчас эти средства можно потратить на более полезный вариант досуга внутри страны. Процедура упростилась до минимума: достаточно загранпаспорта и желания увидеть Красное море с другого ракурса.

"Для самостоятельных путешественников это настоящая свобода. Раньше визовый вопрос часто становился стоп-фактором, а теперь Иордания встала в один ряд с самыми удобными странами. Это позволяет планировать поездку буквально за пару дней до вылета", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Важно понимать, что без визы можно находиться в стране до 30 дней. Этого срока вполне хватает, чтобы не только прогреться на пляже, но и доехать до марсианских пейзажей Вади-Рам или окунуться в Мертвое море. Такой процесс знакомства с регионом стал гораздо дешевле и прозрачнее.

Иордания или Египет: в чем разница

В Иордании нет того суетливого шума и навязчивого сервиса, который часто утомляет на африканском побережье. Здесь сервис ориентирован на европейские стандарты, а безопасность на улицах позволяет спокойно гулять за пределами отеля даже поздним вечером. Город Акаба — это не просто закрытая зона для туристов, а живой портовый центр с настоящим восточным колоритом.

Параметр Особенности отдыха Тип побережья Крупная галька или привозной песок, чистейшая вода Главные точки Петра, пустыня Вади-Рам, место крещения Христа Формат Сочетание пляжа с глубоким погружением в историю

Если смотреть на вещи проще, то в Иорданию едут за тишиной и качественным наполнением дня. Здесь нет огромных аквапарков на каждом шагу, зато коралловые рифы в районе Тала Бей находятся в идеальном состоянии. Каждое погружение гарантирует встречу с морской фауной без толп других дайверов, задевающих ластами лицо.

Тот самый нюанс: логистика и комфорт

Важный нюанс заключается в том, что Акаба — это зона беспошлинной торговли. Это делает шоппинг и питание вне гостиниц неожиданно бюджетными. На деле же выходит, что отдых "все включено" здесь не так популярен, как в Турции, потому что местные кафе предлагают отличную еду за разумные деньги. С этим стоит быть аккуратнее — порции огромные, а гостеприимство иорданцев не знает границ.

"Рынок Акабы очень специфичен: отели здесь держат марку, потому что конкуренция идет за каждого гостя. Мы видим, как увеличивается количество бронирований именно в городские гостиницы, а не только в пляжные гиганты", — объяснил туроператор Максим Ланин.

Для активных людей такая поездка станет отличным поводом испытать новое решение в плане экипировки и походного настроя. Пустыня Вади-Рам требует хорошей обуви и готовности к ночным перепадам температур, но виды, открывающиеся на закате, оправдывают любые сборы.

"Кухня Иордании — это не просто еда, а часть национальной идеи. Советую обязательно пробовать мансаф — баранину в йогурте. Это то самое блюдо, которое раскрывает характер страны лучше любого путеводителя", — подчеркнул эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.

Ответы на популярные вопросы об отдыхе в Иордании

Нужно ли платить за выезд из страны?

При вылете из аэропортов Иордании никаких дополнительных сборов платить не нужно, они включены в стоимость билетов. Однако при пересечении сухопутной границы может взиматься небольшой налог.

Безопасно ли отдыхать женщинам без сопровождения?

Иордания считается одной из самых спокойных стран на Ближнем Востоке. Местные жители относятся к туристам с уважением, но рекомендуется соблюдать элементарный дресс-код вне территории отелей.

Какая валюта лучше для поездки?

Оптимально брать с собой доллары США. Их легко обменять на иорданские динары по фиксированному курсу. Карты международных платежных систем принимают в крупных торговых центрах и сетевых отелях.

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