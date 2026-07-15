Море, пустыни и ноль проблем с документами: безвизовый рай, который стал главным открытием года

Многие привыкли считать Акабу всего лишь дополнением к большим экскурсиям по Ближнему Востоку. На деле это самостоятельная точка на карте, которая серьезно меняет представление о бюджетном отпуске у воды. Пока популярные курорты соседей задыхаются от наплыва людей, здесь береговая линия остается свободной, а цены не стремятся в космос.
Отмена обязательного сбора за пересечение границы стала тем самым рычагом, который сделал направление доступным для массового потока. Если раньше за право войти в страну приходилось отдавать около 60 долларов, то сейчас эти средства можно потратить на более полезный вариант досуга внутри страны. Процедура упростилась до минимума: достаточно загранпаспорта и желания увидеть Красное море с другого ракурса.
"Для самостоятельных путешественников это настоящая свобода. Раньше визовый вопрос часто становился стоп-фактором, а теперь Иордания встала в один ряд с самыми удобными странами. Это позволяет планировать поездку буквально за пару дней до вылета", — отметила в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Важно понимать, что без визы можно находиться в стране до 30 дней. Этого срока вполне хватает, чтобы не только прогреться на пляже, но и доехать до марсианских пейзажей Вади-Рам или окунуться в Мертвое море. Такой процесс знакомства с регионом стал гораздо дешевле и прозрачнее.
В Иордании нет того суетливого шума и навязчивого сервиса, который часто утомляет на африканском побережье. Здесь сервис ориентирован на европейские стандарты, а безопасность на улицах позволяет спокойно гулять за пределами отеля даже поздним вечером. Город Акаба — это не просто закрытая зона для туристов, а живой портовый центр с настоящим восточным колоритом.
|Параметр
|Особенности отдыха
|Тип побережья
|Крупная галька или привозной песок, чистейшая вода
|Главные точки
|Петра, пустыня Вади-Рам, место крещения Христа
|Формат
|Сочетание пляжа с глубоким погружением в историю
Если смотреть на вещи проще, то в Иорданию едут за тишиной и качественным наполнением дня. Здесь нет огромных аквапарков на каждом шагу, зато коралловые рифы в районе Тала Бей находятся в идеальном состоянии. Каждое погружение гарантирует встречу с морской фауной без толп других дайверов, задевающих ластами лицо.
Важный нюанс заключается в том, что Акаба — это зона беспошлинной торговли. Это делает шоппинг и питание вне гостиниц неожиданно бюджетными. На деле же выходит, что отдых "все включено" здесь не так популярен, как в Турции, потому что местные кафе предлагают отличную еду за разумные деньги. С этим стоит быть аккуратнее — порции огромные, а гостеприимство иорданцев не знает границ.
"Рынок Акабы очень специфичен: отели здесь держат марку, потому что конкуренция идет за каждого гостя. Мы видим, как увеличивается количество бронирований именно в городские гостиницы, а не только в пляжные гиганты", — объяснил туроператор Максим Ланин.
Для активных людей такая поездка станет отличным поводом испытать новое решение в плане экипировки и походного настроя. Пустыня Вади-Рам требует хорошей обуви и готовности к ночным перепадам температур, но виды, открывающиеся на закате, оправдывают любые сборы.
"Кухня Иордании — это не просто еда, а часть национальной идеи. Советую обязательно пробовать мансаф — баранину в йогурте. Это то самое блюдо, которое раскрывает характер страны лучше любого путеводителя", — подчеркнул эксперт по гастрономическому туризму Роман Ларин.
При вылете из аэропортов Иордании никаких дополнительных сборов платить не нужно, они включены в стоимость билетов. Однако при пересечении сухопутной границы может взиматься небольшой налог.
Иордания считается одной из самых спокойных стран на Ближнем Востоке. Местные жители относятся к туристам с уважением, но рекомендуется соблюдать элементарный дресс-код вне территории отелей.
Оптимально брать с собой доллары США. Их легко обменять на иорданские динары по фиксированному курсу. Карты международных платежных систем принимают в крупных торговых центрах и сетевых отелях.
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