Вьетнам меняет правила игры: зачем миллионы туристов неожиданно выбирают горную Сонлу

Север Вьетнама стремительно превращается в туристический центр. Провинция Сонла за первое полугодие 2026 года приняла 3,42 млн гостей (+17% за год), заработав 3490 млрд донгов. Ставка — на горы, водохранилища и этнотуризм. В 2028 году регион примет Национальный год туризма.

Фото: commons.wikimedia.org by Jakub Hałun, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Ханой, Вьетнам

Цифра против хаоса: как Сонла заманивает туриста

Вьетнамцы поняли: бумажные карты и справочники мертвы. Местный департамент туризма выкатил платформу "Умный туризм". Это не просто сайт, а цифровая экосистема, где собраны все легальные отели, проверенные гиды и точки общепита.

Цифровая карта региона обновляется в режиме реального времени. Это критически важно, чтобы избежать трагедий на стихийных природных объектах, которые часто не попадают в поле зрения властей.

"Цифровизация обрезает лишние звенья. Турист видит реальную картину, а не причесанные картинки из старых буклетов. Платформа "Умный туризм" - это прежде всего инструмент контроля качества сервиса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Параллельно с IT-решениями Сонла агрессивно продвигает свой имидж на внешних рынках. Пока цены на Хайнане кусаются, вьетнамские горы предлагают альтернативу для тех, кому надоел стандартный "all inclusive". Регион активно участвует в выставках и уже подписал соглашение с Хошимином о перенаправлении потоков путешественников на север.

Отели, звезды и гостевые дома: где спать в горах

На текущий момент в Сонла работает 644 объекта размещения. Это серьезный арсенал: от люксовых пятизвездочных комплексов до аутентичных хоумстеев в этнических деревнях.

Власти жестко фильтруют рынок: за полгода выдано всего две новые лицензии, а одну аннулировали за нарушения. Чиновники лично проверяют техническое состояние гостиниц, чтобы соответствовать запросам "капризных" иностранцев.

Категория отеля Количество в провинции Сонла 5 звезд 1 объект 4 звезды 1 объект 3 звезды 9 объектов Прочие (1-2 звезды, гестхаусы) 633 объекта

"Для горного региона такое количество сертифицированных объектов — отличный показатель. Сейчас многие ищут бюджетный отдых в Азии, и Сонла со своим огромным фондом недорогих гостевых домов идеально попадает в этот тренд", — отметила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Курс на 2030 год: от плотин к курортам

Главный проект провинции — превращение зоны водохранилища гидроэлектростанции Сон Ла в национальный туристический объект. Это гигантское зеркало воды среди скал скоро обрастет инфраструктурой для яхтинга и активного отдыха.

Уже сейчас идет пересмотр критериев для зон Куиньняй и Тасуа — последних "диких" уголков, которые готовят к наплыву массового туриста. Вьетнам понимает, что глобальный передел рынка Азии уже идет, и выигрывает тот, кто предлагает уникальный ландшафт.

В планах не только бетон и стекло. Развитие туризма жестко привязано к национальным программам поддержки этнических меньшинств. Туризм здесь — это социальный лифт для горных племен.

Пока соседний Куангнинь заманивает россиян буддизмом и пляжами, Сонла предлагает суровый трекинг и полное погружение в культуру севера, где обед с экзотическими деликатесами стоит копейки по сравнению с привычными курортами.

"Сонла идет по пути диверсификации. Они не пытаются копировать Нячанг. Их козырь — аутентичность, помноженная на современные стандарты безопасности и цифровизации", — объяснил в комментарии Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Ответы на популярные вопросы о Сонла

Зачем ехать в Сонла, если есть море?

Сонла — это про туманные горы, чайные плантации Тасуа и грандиозное водохранилище. Это отдых для тех, кто хочет сбежать от жары и идеально провести июль в прохладе лесов.

Насколько развита инфраструктура для иностранцев?

В регионе активно внедряют платформу "Умный туризм", которая помогает ориентироваться без знания вьетнамского. Количество отелей с международной сертификацией растет ежемесячно.

Что такое "Национальный год туризма" в Сонла?

Это масштабное событие запланировано на 2028 год. К этому времени в провинции планируют обновить все ключевые дороги и запустить новые маршруты к отдаленным горным деревням.

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