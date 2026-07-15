Вьетнам меняет правила игры: зачем миллионы туристов неожиданно выбирают горную Сонлу

Север Вьетнама стремительно превращается в туристический центр. Провинция Сонла за первое полугодие 2026 года приняла 3,42 млн гостей (+17% за год), заработав 3490 млрд донгов. Ставка — на горы, водохранилища и этнотуризм. В 2028 году регион примет Национальный год туризма.
Вьетнамцы поняли: бумажные карты и справочники мертвы. Местный департамент туризма выкатил платформу "Умный туризм". Это не просто сайт, а цифровая экосистема, где собраны все легальные отели, проверенные гиды и точки общепита.
Цифровая карта региона обновляется в режиме реального времени. Это критически важно, чтобы избежать трагедий на стихийных природных объектах, которые часто не попадают в поле зрения властей.
"Цифровизация обрезает лишние звенья. Турист видит реальную картину, а не причесанные картинки из старых буклетов. Платформа "Умный туризм" - это прежде всего инструмент контроля качества сервиса", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.
Параллельно с IT-решениями Сонла агрессивно продвигает свой имидж на внешних рынках. Пока цены на Хайнане кусаются, вьетнамские горы предлагают альтернативу для тех, кому надоел стандартный "all inclusive". Регион активно участвует в выставках и уже подписал соглашение с Хошимином о перенаправлении потоков путешественников на север.
На текущий момент в Сонла работает 644 объекта размещения. Это серьезный арсенал: от люксовых пятизвездочных комплексов до аутентичных хоумстеев в этнических деревнях.
Власти жестко фильтруют рынок: за полгода выдано всего две новые лицензии, а одну аннулировали за нарушения. Чиновники лично проверяют техническое состояние гостиниц, чтобы соответствовать запросам "капризных" иностранцев.
|Категория отеля
|Количество в провинции Сонла
|5 звезд
|1 объект
|4 звезды
|1 объект
|3 звезды
|9 объектов
|Прочие (1-2 звезды, гестхаусы)
|633 объекта
"Для горного региона такое количество сертифицированных объектов — отличный показатель. Сейчас многие ищут бюджетный отдых в Азии, и Сонла со своим огромным фондом недорогих гостевых домов идеально попадает в этот тренд", — отметила эксперт по отельному сервису Елена Гумина.
Главный проект провинции — превращение зоны водохранилища гидроэлектростанции Сон Ла в национальный туристический объект. Это гигантское зеркало воды среди скал скоро обрастет инфраструктурой для яхтинга и активного отдыха.
Уже сейчас идет пересмотр критериев для зон Куиньняй и Тасуа — последних "диких" уголков, которые готовят к наплыву массового туриста. Вьетнам понимает, что глобальный передел рынка Азии уже идет, и выигрывает тот, кто предлагает уникальный ландшафт.
В планах не только бетон и стекло. Развитие туризма жестко привязано к национальным программам поддержки этнических меньшинств. Туризм здесь — это социальный лифт для горных племен.
Пока соседний Куангнинь заманивает россиян буддизмом и пляжами, Сонла предлагает суровый трекинг и полное погружение в культуру севера, где обед с экзотическими деликатесами стоит копейки по сравнению с привычными курортами.
"Сонла идет по пути диверсификации. Они не пытаются копировать Нячанг. Их козырь — аутентичность, помноженная на современные стандарты безопасности и цифровизации", — объяснил в комментарии Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.
Сонла — это про туманные горы, чайные плантации Тасуа и грандиозное водохранилище. Это отдых для тех, кто хочет сбежать от жары и идеально провести июль в прохладе лесов.
В регионе активно внедряют платформу "Умный туризм", которая помогает ориентироваться без знания вьетнамского. Количество отелей с международной сертификацией растет ежемесячно.
Это масштабное событие запланировано на 2028 год. К этому времени в провинции планируют обновить все ключевые дороги и запустить новые маршруты к отдаленным горным деревням.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.