Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От лаймового до почти черного: палитра этого растения, покорит любого садовода
Не каждая короткая тренировка бесполезна: эти шесть минут заставляют пресс работать по-настоящему
Водопады Подмосковья, о которых не знают туристы: ледяные источники, руины и тайные тропы
Джинсы — те же, образ — другой: 7 верхов, которые "прокачают" ваш стиль в 2026 году
Запах в санузле исчезнет за минуты: простой трюк с туалетным ёршиком, о котором почти никто не знает
Выше обычных оладий, вкуснее драников: кабачковые пышки удивят с первого кусочка
Кости превращаются в пластилин: ошибка в интерьере гарантированно губит питомца
Tenet ворвался в число любимцев россиян: одна модель забрала больше половины всех продаж
Финал был уже почти потерян, но развязка перевернула всё в тот момент, когда никто уже не ждал

Маленькая глубина — большое удовольствие: что скрывает Азовское побережье, кроме пляжей

Туризм

Азовское побережье постепенно перестает быть лишь "бюджетной тенью" Черного моря, привлекая туристов, уставших от переполненных набережных и высоких цен. Главным козырем региона остаются естественное мелководье, которое прогревается до комфортных температур уже в июне, и просторные пляжи, где даже в пик сезона нет битвы за свободный шезлонг. 

Азовское море
Фото: commons.wikimedia.org by Надежда Алистратова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Азовское море

Климатические преимущества и специфика захода в воду

Основное отличие Азовского моря — его малая глубина. Это позволяет водной массе прогреваться до +22…+24 градусов уже к началу июня, в то время как глубоководные соседние регионы еще остаются прохладными. В июле и августе температура воды нередко достигает +28 градусов, что делает купание максимально комфортным для детей.

"Мелководье Азовского моря — идеальная база для первого знакомства ребенка с большой водой. Плавный уклон дна минимизирует риски, а высокая температура воды позволяет детям дольше находиться в море без переохлаждения", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по детскому отдыху Ирина Сафонова.

Большая часть пляжной полосы покрыта смесью мягкого песка и измельченного ракушечника. Несмотря на кажущуюся мягкость, такая поверхность может быть колючей, поэтому туристам рекомендуют использовать коралловые тапочки или аквасоки. При выборе направления многие рассматривают секреты бюджетного отдыха, так как Азовское побережье традиционно удерживает ценник ниже сочинского или крымского уровней.

Где искать спокойствие: обзор популярных локаций

Выбор конкретного места зависит от запроса на цивилизацию. Ейск остается лидером по доступности благодаря прямому железнодорожному сообщению и развитой городской среде. Тем, кто ищет уединения, стоит обратить внимание на поселки Таманского полуострова: Кучугуры, Пересыпь или Голубицкую. Эти точки удобны для тех, кто планирует совместить пляжный отдых с посещением грязевых вулканов или природных заказников с лотосами.

"При планировании маршрута важно заранее определиться с логистикой. К сожалению, транспортная сеть между малыми поселками развита слабо, поэтому для активных перемещений по достопримечательностям лучше использовать личный транспорт", — объяснил в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для тех, кто ценит автопутешествия и комфорт на природе, побережье предлагает множество площадок для кемпингов и глэмпингов, которые активно вытесняют старые советские турбазы.

Инфраструктурные особенности и сезонные риски

Одной из главных проблем Азовского моря во второй половине лета традиционно становятся медузы. Их скопление напрямую зависит от направления ветра и течений, поэтому ситуация на двух соседних пляжах может кардинально отличаться. Также туристам стоит учитывать специфику бронирования: в частном секторе до сих пор встречаются сомнительные предложения.

"Рынок жилья на азовском направлении неоднороден. Мы фиксируем случаи появления сайтов-дублеров известных баз отдыха, поэтому любую предоплату стоит вносить только после тщательной проверки реквизитов", — предупредила в беседе с Pravda.Ru эксперт по отельному сервису Елена Гумина.

Риск или ошибка туриста Совет и практический результат
Ходьба босиком по ракушечнику Используйте аквасоки для предотвращения порезов стоп острыми частицами ракушек.
Ожидание ночной жизни в поселках Выбирайте Ейск, если нужны клубы. В поселках тишина наступает после 22:00.
Поездка без машины в малые станицы Арендуйте авто для доступа к удаленным диким пляжам и грязевым источникам.
Бронирование через соцсети без договора Используйте проверенные сервисы для защиты от мошеннических схем с отелями-призраками.

Ответы на популярные вопросы о планировании поездки

Когда лучше всего ехать на Азовское море?

Для купания идеально подходит период со второй половины июня по середину августа. Однако, чтобы избежать массового нашествия медуз, опытные путешественники рекомендуют выбирать первую половину лета.

Безопасно ли отдыхать в Ейске и Таганроге с детьми?

Да, эти города считаются главными детскими курортами региона из-за экстремального мелководья в районе пляжей "Каменка" и "Меляки". Глубина по колено может сохраняться на десятки метров от берега.

Какое покрытие на пляжах Азовского моря?

В основном это мелкий золотистый песок, смешанный с дробленым ракушечником. На отдельных участках в Ейске встречается галька, а в Таганрогском заливе — илистое дно.

Как обстоят дела с развлечениями?

В крупных узлах (Ейск, Голубицкая) работают аквапарки, дельфинарии и крокодиловые фермы. В малых поселках акцент сделан на природный отдых: рыбалку, посещение лиманов и грязевых ванн под открытым небом.

Читайте также

Экспертная проверка:  Ирина Сафонова, эксперт по детскому отдыху, Антон Громов, менеджер по внутреннему туризму, Елена Гумина, эксперт по отельному сервису.
Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески
Наука и техника
Святыня превратилась в меню: анализ волокон Туринской плащаницы выявил гены атлантической трески
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Экономика и бизнес
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
Популярное
Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА

В Тверской области развернули модульный физический купол, способный остановить тяжелый дрон на огромной скорости без риска детонации на объекте.

Защита объектов стала физической: Ростех представил купол, который защитит от любых БПЛА
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Россия и Иран начали планомерное обнуление спутниковой связи Starlink
Молоко в омлете больше не нужно: две простые добавки меняют вкус и текстуру блюда
Инспектор просит к обочине в глухом лесу? Лучше проехать мимо: вот почему нельзя останавливаться
Радев отменил обязательства Болгарии перед Украиной, но оставил лазейку Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев
Пенсионный возраст в России снова хотят изменить? Стало известно, что может ждать россиян
То, что вчера считали хламом, сегодня ищут по всей стране: какие советские вещи снова в цене
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Нефтехранилища накрыли стальной нитью: новая разработка изменила правила защиты инфраструктуры
Последние материалы
Маленькая глубина — большое удовольствие: что скрывает Азовское побережье, кроме пляжей
Джинсы — те же, образ — другой: 7 верхов, которые "прокачают" ваш стиль в 2026 году
Запах в санузле исчезнет за минуты: простой трюк с туалетным ёршиком, о котором почти никто не знает
Выше обычных оладий, вкуснее драников: кабачковые пышки удивят с первого кусочка
Кости превращаются в пластилин: ошибка в интерьере гарантированно губит питомца
Tenet ворвался в число любимцев россиян: одна модель забрала больше половины всех продаж
Финал был уже почти потерян, но развязка перевернула всё в тот момент, когда никто уже не ждал
Солнце поможет поймать пришельцев из глубин Вселенной: физики предложили необычный способ перехвата
Больше никакой травы между плитками: лайфхаки, которые сэкономят вам часы работы
Неподвижность сжигает калории: как замирание в одной позе запускает мощный метаболический отклик
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.