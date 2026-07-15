Пока все едут к морю, опытные туристы выбирают это место: секрет самого яркого отдыха в Краснодарском крае

Забудьте про шезлонги и липкую жару переполненных набережных. В Мостовском районе Краснодарского края пульс бьет иначе: здесь ледяная вода Малой Лабы вспенивается на порогах, а горы Кавказа зажимают русло в тиски. Это не ленивый пляжный отдых, где южные пляжи стали как термальные ванны, вызывая лишь вялость. Здесь — территория драйва, весла и чистой энергии, доступная каждому, кто готов сменить плавки на спасательный жилет.
Маршрут петляет между поселками Кировский и Перевалка. Это 15 километров динамичного сплава, которые пролетают за пять часов. Малая Лаба — своенравная река: узкая, быстрая, с характером. Рафт не просто плывет по течению — он борется с "прижимами", когда поток пытается впечатать судно в берег, и прыгает по валам.
"Такой формат — идеальный входной билет в водный туризм. Не нужно быть атлетом, достаточно слушать команду инструктора. Главное — правильно подобрать снаряжение, чтобы не мокнуть зря", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.
В отличие от морских курортов, где опасная рыба или медузы могут испортить купание, здесь главная задача — слаженно работать веслами. Подготовка не требуется, на борт пускают подростков с 14 лет. Это драйв без лишнего риска, но с полным погружением в стихию.
|Параметр
|Характеристика
|Дистанция
|15 км по горной реке
|Сезонность
|С мая по октябрь
|Сложность
|Низкая (прогулочный рафтинг)
|Экипировка
|Жилет, каска, удобная обувь
Многие туристы ошибочно ищут бюджетные путешествия только у кромки прибоя, забывая, что предгорья Краснодарского края предлагают совсем иной уровень эмоций за те же деньги.
Мостовский район — это не только весла. Когда рафт причалит к берегу, начинается самое интересное. Над районом доминирует хребет Герпегем. Подъем на него — это путь сквозь гроты и пещеры к альпийским лугам. Вид сверху буквально "сносит крышу": слоистые скалы и бесконечная зелень.
"Внутренние маршруты сейчас выигрывают у заграницы за счет доступности. Мостовский район — это концентрация "диких" достопримечательностей, которые еще не превратились в коммерческий аттракцион", — подчеркнул менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Для фанатов мистики в окрестностях хутора Кизинка рассыпаны древние дольмены. А у поселка Никитино ревет Капустинский водопад. Вода здесь не прогревается до состояния "термальной ванны", как вода в Сочи сегодня, а падает ледяным каскадом, обдавая туристов облаком брызг.
"Для семейных групп этот район — находка. Здесь безопасно, познавательно и, что важно, нет изнуряющей жажды, как на открытых пляжах", — объяснила эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.
Пока одни бронируют туры на Занзибар на годы вперед, истинные искатели приключений открывают для себя "русскую Швейцарию" в паре часов езды от Краснодара.
Желательно, но не критично. Каждый участник обязан быть в спасательном жилете, который удержит на воде в случае падения за борт.
Минимум вещей: воду в пластиковой бутылке, легкий перекус, средство от насекомых. Обязательна обувь, которая не слетит с ноги в воде.
Даже летом вода остается бодрящей. Температура редко поднимается выше +12…+14 градусов, поэтому гидрокостюм (если его предлагают) лишним не будет.
Переговоры по стратегическому газовому маршруту зашли в тупик из-за попытки партнера радикально изменить финансовые условия соглашения в свою пользу.