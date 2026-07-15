Пока все едут к морю, опытные туристы выбирают это место: секрет самого яркого отдыха в Краснодарском крае

Забудьте про шезлонги и липкую жару переполненных набережных. В Мостовском районе Краснодарского края пульс бьет иначе: здесь ледяная вода Малой Лабы вспенивается на порогах, а горы Кавказа зажимают русло в тиски. Это не ленивый пляжный отдых, где южные пляжи стали как термальные ванны, вызывая лишь вялость. Здесь — территория драйва, весла и чистой энергии, доступная каждому, кто готов сменить плавки на спасательный жилет.

Фото: Pravda.Ru by Ирина Соколова is licensed under Free for commercial use байдарки

Рафтинг на Малой Лабе: 15 километров адреналина

Маршрут петляет между поселками Кировский и Перевалка. Это 15 километров динамичного сплава, которые пролетают за пять часов. Малая Лаба — своенравная река: узкая, быстрая, с характером. Рафт не просто плывет по течению — он борется с "прижимами", когда поток пытается впечатать судно в берег, и прыгает по валам.

"Такой формат — идеальный входной билет в водный туризм. Не нужно быть атлетом, достаточно слушать команду инструктора. Главное — правильно подобрать снаряжение, чтобы не мокнуть зря", — отметил в беседе с Pravda.Ru эксперт по активному отдыху Алексей Трусов.

В отличие от морских курортов, где опасная рыба или медузы могут испортить купание, здесь главная задача — слаженно работать веслами. Подготовка не требуется, на борт пускают подростков с 14 лет. Это драйв без лишнего риска, но с полным погружением в стихию.

Параметр Характеристика Дистанция 15 км по горной реке Сезонность С мая по октябрь Сложность Низкая (прогулочный рафтинг) Экипировка Жилет, каска, удобная обувь

Многие туристы ошибочно ищут бюджетные путешествия только у кромки прибоя, забывая, что предгорья Краснодарского края предлагают совсем иной уровень эмоций за те же деньги.

Достопримечательности: за пределами водного маршрута

Мостовский район — это не только весла. Когда рафт причалит к берегу, начинается самое интересное. Над районом доминирует хребет Герпегем. Подъем на него — это путь сквозь гроты и пещеры к альпийским лугам. Вид сверху буквально "сносит крышу": слоистые скалы и бесконечная зелень.

"Внутренние маршруты сейчас выигрывают у заграницы за счет доступности. Мостовский район — это концентрация "диких" достопримечательностей, которые еще не превратились в коммерческий аттракцион", — подчеркнул менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Для фанатов мистики в окрестностях хутора Кизинка рассыпаны древние дольмены. А у поселка Никитино ревет Капустинский водопад. Вода здесь не прогревается до состояния "термальной ванны", как вода в Сочи сегодня, а падает ледяным каскадом, обдавая туристов облаком брызг.

"Для семейных групп этот район — находка. Здесь безопасно, познавательно и, что важно, нет изнуряющей жажды, как на открытых пляжах", — объяснила эксперт по семейному туризму Мария Дементьева.

Пока одни бронируют туры на Занзибар на годы вперед, истинные искатели приключений открывают для себя "русскую Швейцарию" в паре часов езды от Краснодара.

Ответы на популярные вопросы о рафтинге

Нужно ли уметь плавать для участия в сплаве?

Желательно, но не критично. Каждый участник обязан быть в спасательном жилете, который удержит на воде в случае падения за борт.

Что взять с собой на плот?

Минимум вещей: воду в пластиковой бутылке, легкий перекус, средство от насекомых. Обязательна обувь, которая не слетит с ноги в воде.

Насколько холодная вода в Малой Лабе?

Даже летом вода остается бодрящей. Температура редко поднимается выше +12…+14 градусов, поэтому гидрокостюм (если его предлагают) лишним не будет.

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