Сладкие цены за отели-призраки: как фейковые сайты лишают туристов денег и броней

Лето тянет магнитом к морю, но вместе с жаждой отдыха просыпаются и "охотники за кошельками". Пока вы выбираете малые курорты Крыма или присматриваетесь к горам Кавказа, мошенники готовят ловушки. Схемы стали изощреннее: от создания сайтов-двойников до "отелей-призраков", существующих только на фото в сети.

Фото: Designed by Freepik by pikisuperstar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пара купила билеты на отдых

Как работают туристические аферисты

Злоумышленники играют на жадности, предлагая туры с ценниками ниже рыночных, рассказал "Газете.Ru" руководитель дирекции финансовой грамотности НИФИ Минфина России Дмитрий Модель. Они предлагают туры в популярные места по ценам значительно ниже рыночных. После получения предоплаты они либо перестают выходить на связь, либо присылают поддельные подтверждения брони и фальшивые договоры, выигрывая время для новых жертв.

Популярностью пользуются фейковые сайты-клоны авиакомпаний и агрегаторов. Клиент вводит данные карты, деньги списываются, а номер брони не существует. Реквизиты пластика улетают в даркнет. В экзотических странах охотники за чужими деньгами просят аренду авто или экскурсии по переводу на личный номер, после чего исчезают навсегда. Даже привычный внутренний туризм в России не застрахован от таких сюрпризов.

"Часто мошенники мимикрируют под известных операторов, создавая зеркальные сайты с разницей в одну букву. Пользователь видит знакомый логотип и теряет бдительность", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Почему "дикий" поиск грозит потерей бюджета

Еще одна ловушка — "бесплатные" экскурсии. Туриста завлекают низкой ценой, а на месте навязывают некачественную еду и походы по лавкам-партнерам с грабительскими ценниками. В итоге экономия оборачивается переплатой. Кишечные инфекции часто становятся "бонусом" в таких сомнительных турах.

Легальный путь Рискованный путь Бронирование через официальные приложения РЖД и авиакомпаний Покупка билетов через ссылки в мессенджерах Прямые переводы в отель через безопасные шлюзы Перевод на личную карту физлица без договора

"Главный маркер качественного отдыха — наличие инфраструктуры. Если вы ищете туристическую инфраструктуру в регионах, выбирайте объекты с историей бронирований, а не голые лендинги с "горящими" ценами", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Безопасный алгоритм бронирования

Проверяйте реестры. Все легальные агенты есть в Едином федеральном реестре на сайте Минэкономразвития. Если компании там нет — закрывайте вкладку. Не экономьте на безопасности при выборе жилья, ведь цены на жилье на юге России уже стабилизировались, и подозрительная дешевизна — почти всегда обман. Отель-призрак лишит вас денег и испортит отпуск.

Ответы на популярные вопросы о мошенничестве в туризме

Как проверить, не сайт ли это мошенников?

Сверяйте название сайта с официальными данными компании. Убедитесь, что ссылка содержит протокол https, и проверьте возраст домена через сервисы Whois.

Что делать, если меня обманули?

Немедленно блокируйте карту, через которую проводили платеж. Собирайте скриншоты переписки, ссылки, чеки об оплате и пишите заявление в полицию.

Безопасно ли бронировать жилье на частных досках объявлений?

Только при наличии подтвержденного профиля хозяина, прочтении реальных, а не купленных отзывов и возможности провести платеж через внутреннюю систему площадки.

Стоит ли доверять "супер-скидкам" в рассылках?

Никогда. Скидки более 30-40% от рыночной стоимости — это классический признак фишинга или попытки собрать данные вашей карты.

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