Российскую семью оставили в Риме: Turkish Airlines потребовала почти 100 тысяч за билет ребенку

Техническая ошибка авиакомпании или некомпетентность персонала на стойке регистрации могут превратить возвращение из отпуска в финансовую катастрофу. Семья 13-летней россиянки столкнулась с ультиматумом в аэропорту Рима: сотрудники Turkish Airlines отказались пускать ребенка на борт, утверждая, что билет оформлен по неверному тарифу. Чтобы не остаться в Италии, туристам пришлось в экстренном порядке переплачивать почти 100 тысяч рублей за новый посадочный талон, столкнувшись при этом с полным игнорированием документов на пакетный тур.

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Детали конфликта в аэропорту Фьюмичино

Инцидент произошел в июне, когда российская семья возвращалась домой после круизного путешествия. При регистрации на рейс Turkish Airlines в римском аэропорту Фьюмичино сотрудники перевозчика заявили, что 13-летняя девочка не может лететь по имеющемуся билету. По версии авиакомпании, проездной документ был оформлен по детскому тарифу, который якобы закреплен только за пассажирами до 12 лет. Несмотря на то что у семьи на руках был ваучер на пакетный тур, где все билеты значились по единому взрослому тарифу, персонал настоял на покупке нового места.

"Ситуации с некорректным определением возраста или тарифа на стойке регистрации встречаются, но чаще это следствие технического сбоя в системе бронирования. Однако перевозчик не имеет права требовать повторную оплату, если пассажир предъявляет подтвержденный оплаченный ваучер от туроператора, где возраст указан верно", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Языковой барьер и позиция перевозчика

Ситуацию усугубило отсутствие взаимопонимания: менеджеры авиакомпании настаивали на итальянском языке, в то время как россияне пытались объясниться на английском. Контакт удалось наладить только благодаря помощи других пассажиров-переводчиков. Тем не менее сотрудница Turkish Airlines была непреклонна: либо немедленная оплата 1069 евро (около 94,3 тысячи рублей), либо ребенок остается в аэропорту. Семье пришлось оперативно связываться с родственниками для пополнения счета иностранной карты, так как цена нового билета в несколько раз превышала стоимость первоначального бронирования.

"При возникновении подобных конфликтов за рубежом критически важно сразу фиксировать отказ в посадке письменно. Если вы вынуждены платить, делайте это только под протестом, сохраняя все чеки для последующей претензии. Помните, что туристическая страховка в таких случаях редко покрывает расходы, если они не связаны с болезнью, поэтому возврат средств ложится на плечи авиакомпании или агента", — отметила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Как доказать свою правоту и вернуть деньги

Уже после возвращения в Москву турагент подтвердила: никакой ошибки в оформлении билета не было, и ребенок должен был лететь по старому бронированию. В настоящий момент семья направила официальную претензию в адрес Turkish Airlines. Пострадавшие требуют не только возмещения стоимости принудительно купленного билета, но и компенсации морального вреда. Эксперты отмечают, что если авиакомпания добровольно не признает вину, туристам придется обращаться в суд, привлекая в качестве соответчика туроператора для подтверждения чистоты сделки.

"В условиях нынешнего рынка, когда цены на перелеты нестабильны, а сервис в туризме часто не соответствует ожиданиям, пассажиры становятся заложниками бюрократии. Мы видим общий тренд на ужесточение правил со стороны иностранных перевозчиков, поэтому любые расхождения в документах нужно проверять за 48 часов до вылета", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Проблема / Ошибка Совет / Лайфхак Сотрудник заявляет о неверном тарифе Требуйте распечатку из системы бронирования (PNR) с указанием категории пассажира Языковой барьер в споре Используйте онлайн-переводчики с юридической терминологией, записывайте диалог на диктофон Требование купить новый билет Сначала свяжитесь с "горячей линией" туроператора — они могут внести правки дистанционно

Ответы на популярные вопросы о спорах с авиакомпаниями

Что делать, если на стойке регистрации требуют доплату?

Первым делом потребуйте письменное обоснование отказа в посадке. Если у вас пакетный тур, немедленно звоните туроператору по номеру экстренной связи — ответственность за корректность бронирования лежит на нем.

Как доказать возраст ребенка, если возник спор по тарифу?

Возраст определяется строго по дате рождения в загранпаспорте на момент совершения полета. Если ребенку исполнилось 12 лет в день вылета, он уже считается взрослым пассажиром по правилам большинства международных перевозчиков.

Можно ли вернуть деньги, если пришлось купить билет другой авиакомпании?

Да, если вы докажете, что первоначальный авиаперевозчик необоснованно отказал в перевозке. Сохраняйте чеки на альтернативный транспорт, отели и питание, вызванные задержкой.

Поможет ли полиция в аэропорту при таком конфликте?

Обычно полиция не вмешивается в гражданско-правовые споры между пассажиром и авиакомпанией. Однако вызов полиции может помочь зафиксировать сам факт инцидента и свидетельские показания.

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