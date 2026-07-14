Курортный маятник качнулся на Кавказ: россияне открыли для себя новое море и едут туда тысячами

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Туризм » Путешествия

Грузия стремительно возвращает статус одного из главных направлений для летнего отдыха россиян, демонстрируя почти двукратный рост спроса на фоне поиска альтернатив привычным приморским курортам. Туристы массово переориентируются с классического Батуми на уютные поселки Аджарии, выбирая современные апарт-отели на первой линии и комбинированные маршруты, позволяющие совместить пляжный релакс с историческими экскурсиями. В условиях, когда цены на жилье на юге России продолжают расти, грузинское побережье становится рациональным выбором для тех, кто ищет качественный сервис и доступную инфраструктуру.

Батуми Грузия
Фото: freepik.com is licensed under Free More Info
Батуми Грузия

Бум бронирований: почему Грузия в топе

Российский союз туриндустрии констатирует: этим летом Грузия стала настоящим хитом. Основной поток заявок приходится именно на приморские кластеры. Путешественники стали более требовательными к качеству размещения, отдавая предпочтение гостиницам категории 4-5 звезд с бассейнами и собственными пляжными зонами.

"Резкий взлет интереса к Грузии обусловлен не только гастрономией, но и развитием отельной базы. Мы видим, что туристы ищут комфорт, сопоставимый с турецким, но в уникальном кавказском колорите", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова.

Новая география отдыха: от Кобулети до Квариати

Если раньше большинство поездок ограничивалось Батуми, то сегодня охват курортов значительно расширился. Путешественники начинают ценить тишину и чистую воду в пригородах. В список востребованных локаций вошли Кобулети Ривьера, Уреки с его знаменитыми магнитными песками, а также Чакви, Гонио и Квариати. Последние два поселка особенно выделяются среди любителей дайвинга и прозрачного моря у самой границы с Турцией.

Несмотря на стремление к морю, формат "только пляж" уходит в прошлое. Самым востребованным сценарием остается маршрут Тбилиси-Батуми. Туристы прилетают в столицу, проводят там несколько дней, погружаясь в культуру и историю, а затем отправляются на побережье. При этом стоит учитывать, что в пик сезона возможен дефицит авиабилетов на прямые рейсы, что заставляет планировать поездку заранее.

"Грузия предлагает редкое сочетание пляжного отдыха и глубокой экскурсионной программы. Трендом сезона стали индивидуальные туры, где гид возит семью по винодельням и горным монастырям по пути к морю", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Мнение экспертов и рыночные тренды

Коммерческий директор Tez Tour Воскан Арзуманов оценивает рост потока в 80%. По его словам, Аджария остается локомотивом спроса, привлекая не только обновленной инфраструктурой, но и разнообразием досуга — от казино и ночных клубов до экотроп в национальных парках. В то же время эксперты предупреждают, что рост цен неизбежен, так как спрос превышает предложение в качественном сегменте размещения.

"Увеличение спроса на Грузию — это сигнал туроператорам расширять полетные программы. Сейчас рынок диктует условия, при которых раннее бронирование становится единственным способом сэкономить до 20-30% от стоимости тура", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ошибки планирования Рекомендация / Лайфхак
Бронирование отеля в центре Батуми ради моря Для чистого моря выбирайте Квариати или Гонио; в центре Батуми пляжи многолюдны
Поездка только ради пляжа Комбинируйте Тбилиси и побережье — разница в культуре и атмосфере колоссальна
Покупка билетов за неделю до вылета Цены на прямые рейсы в сезон растут ежедневно; бронируйте за 2-3 месяца
Игнорирование правил внешнего вида в храмах При посещении святынь всегда берите платок или закрытую одежду, чтобы избежать конфликтов

Ответы на популярные вопросы о пляжном отдыхе в Грузии

Как лучше всего добраться из Тбилиси до побережья?

Самый комфортный вариант — скоростной двухэтажный поезд Stadler, время в пути до Батуми около 5 часов. Также популярны комфортабельные автобусы и частные трансферы, позволяющие сделать остановку в Кутаиси или у горных крепостей.

Какие пляжи в Грузии считаются самыми чистыми?

Лидерами по прозрачности воды являются курорты Квариати и Сарпи. В Уреки вода может казаться мутной из-за черного лечебного песка, но это естественное свойство данного побережья.

Нужна ли виза россиянам и какой загранпаспорт нужен?

Виза россиянам не требуется, находиться в стране можно до одного года. Важно, чтобы в паспорте не было отметок о посещении Абхазии или Южной Осетии через территорию РФ, так как это нарушает закон Грузии.

Безопасно ли отдыхать в Грузии летом 2026 года?

Уровень криминала в отношении туристов остается крайне низким. Основные правила безопасности стандартны: соблюдать уважение к местным традициям, быть осторожным на горных серпантинах и следить за качеством уличной еды в жару.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, турагент Анастасия Крылова, аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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