Россиян в Куангнинь заманивают жёстко: буддизм, трекинг и пляж на острове космонавта

Вьетнамская провинция Куангнинь планирует перехватить внимание российских туристов. Региональные власти десантировались в Москву с пакетом предложений, надеясь превратить Халонг из точки "на два дня" в полноценный хаб для отдыха. Статистика подталкивает к действиям: турпоток из РФ во Вьетнам за полгода 2026-го перевалил за 700 тысяч визитов, однако до Куангниня доехали лишь 10 тысяч человек.
Администрация Куангниня сделала ставку на крупный бизнес. На встрече в российской столице заключены договоры с туроператорами Anex и FUN&SUN. Акцент — на "упаковке" региона под привычки россиян. Потенциал есть: туристическая инфраструктура включает отели, поля для гольфа и аэропорт Вандон, готовый принимать чартерные рейсы.
"Для успеха вьетнамского направления в 2026 году нужны четкие пакетные решения. Сейчас турист не хочет ломать голову над логистикой, он платит за комфорт и логическую связность маршрута", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.
Сердце региона — залив Халонг. Две тысячи известняковых скал, торчащих из изумрудной воды, создают ландшафт, похожий на декорации к фильмам. Круизные лайнеры здесь работают как плавучие курорты: бассейны, джакузи и изысканная кухня. Популярный маршрут — остров Титова, названный в честь советского космонавта Германа Титова. Помимо памятника там обустроен пляж и смотровая площадка на 400 ступеней.
"При посещении жарких стран крайне важно следить за гигиеной питания. Даже в самых дорогих отелях местная кухня требует осторожного подхода, чтобы не столкнуться с инфекциями", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.
Для тех, кто насытился морем, открыты горы — например, Йенты. Это буддийская святыня с храмами в лесной глуши. Любители треккинга выбирают район Биньльеу с террасными полями и культурой этнических меньшинств. Сам город Халонг удивляет музеем в виде черного стеклянного куба и парком развлечений Sun World, где установлена канатная дорога — рекордсмен Книги Гиннесса.
|Характеристика
|Параметр
|Канатная дорога (кабины)
|Вместимость 230 человек
|Опора
|Высота 214,8 метров
Аэропорт Вандон связывает провинцию с остальным Вьетнамом. Прямой перелет из Хошимина занимает два с лишним часа. Самый ходовой маршрут для самостоятельных — перелет до Ханоя, затем 2-3 часа по автодороге. К 2028 году проблему "последней мили" решит скоростная железная дорога, сокращающая путь до 23 минут.
"Инвестиции в логистику региона — сигнал для рынка. Когда время в пути от столицы падает до получаса, провинция автоматически становится доступнее для массового туриста", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.
Для поездок по региону лучше арендовать такси или воспользоваться трансфером от отеля, так как общественный транспорт не всегда удобен для туриста.
Необходима удобная обувь, так как подъем к площадке включает 400 ступеней.
Регион славится морепродуктами, в частности, особыми видами моллюсков из залива Халонг.
Развлекательные центры, такие как Sun World, делают Куангнинь пригодным для семейного отдыха.
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