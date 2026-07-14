Россиян в Куангнинь заманивают жёстко: буддизм, трекинг и пляж на острове космонавта

Вьетнамская провинция Куангнинь планирует перехватить внимание российских туристов. Региональные власти десантировались в Москву с пакетом предложений, надеясь превратить Халонг из точки "на два дня" в полноценный хаб для отдыха. Статистика подталкивает к действиям: турпоток из РФ во Вьетнам за полгода 2026-го перевалил за 700 тысяч визитов, однако до Куангниня доехали лишь 10 тысяч человек.

Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved Крыло самолета в небе

Ставки на чартеры и пакетные туры

Администрация Куангниня сделала ставку на крупный бизнес. На встрече в российской столице заключены договоры с туроператорами Anex и FUN&SUN. Акцент — на "упаковке" региона под привычки россиян. Потенциал есть: туристическая инфраструктура включает отели, поля для гольфа и аэропорт Вандон, готовый принимать чартерные рейсы.

"Для успеха вьетнамского направления в 2026 году нужны четкие пакетные решения. Сейчас турист не хочет ломать голову над логистикой, он платит за комфорт и логическую связность маршрута", — отметил в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Водная одиссея: от бухты Халонг до пещер

Сердце региона — залив Халонг. Две тысячи известняковых скал, торчащих из изумрудной воды, создают ландшафт, похожий на декорации к фильмам. Круизные лайнеры здесь работают как плавучие курорты: бассейны, джакузи и изысканная кухня. Популярный маршрут — остров Титова, названный в честь советского космонавта Германа Титова. Помимо памятника там обустроен пляж и смотровая площадка на 400 ступеней.

"При посещении жарких стран крайне важно следить за гигиеной питания. Даже в самых дорогих отелях местная кухня требует осторожного подхода, чтобы не столкнуться с инфекциями", — предупредила в беседе с Pravda.Ru специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Активности: буддизм, горы и футуристичный город

Для тех, кто насытился морем, открыты горы — например, Йенты. Это буддийская святыня с храмами в лесной глуши. Любители треккинга выбирают район Биньльеу с террасными полями и культурой этнических меньшинств. Сам город Халонг удивляет музеем в виде черного стеклянного куба и парком развлечений Sun World, где установлена канатная дорога — рекордсмен Книги Гиннесса.

Характеристика Параметр Канатная дорога (кабины) Вместимость 230 человек Опора Высота 214,8 метров

Как добраться до провинции

Аэропорт Вандон связывает провинцию с остальным Вьетнамом. Прямой перелет из Хошимина занимает два с лишним часа. Самый ходовой маршрут для самостоятельных — перелет до Ханоя, затем 2-3 часа по автодороге. К 2028 году проблему "последней мили" решит скоростная железная дорога, сокращающая путь до 23 минут.

"Инвестиции в логистику региона — сигнал для рынка. Когда время в пути от столицы падает до получаса, провинция автоматически становится доступнее для массового туриста", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru эксперт по гастрономическому туризму Роман Беляков.

Ответы на популярные вопросы о Куангнине

Какой транспорт самый быстрый для поездки внутри провинции?

Для поездок по региону лучше арендовать такси или воспользоваться трансфером от отеля, так как общественный транспорт не всегда удобен для туриста.

Нужна ли особая экипировка для посещения острова Титова?

Необходима удобная обувь, так как подъем к площадке включает 400 ступеней.

Что попробовать из местных деликатесов?

Регион славится морепродуктами, в частности, особыми видами моллюсков из залива Халонг.

Стоит ли ехать сюда на отдых с детьми?

Развлекательные центры, такие как Sun World, делают Куангнинь пригодным для семейного отдыха.

Читайте также