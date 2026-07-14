Худший сценарий отпуска: как не потерять здоровье и деньги, если болезнь настигла за рубежом

Заграничный отпуск легко превращается в квест на выживание. Температура, кишечные инфекции или внезапный ушиб у бассейна — стандартный набор неприятностей. Большинство путешественников покупают страховку, но при первых симптомах начинают паниковать или оплачивать счета из своего кармана, забывая о главном инструменте защиты. Коварные ловушки жарких стран требуют холодного расчета, а не самолечения.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Больной турист в отеле

Первая помощь: алгоритм действий

Здоровье важнее поиска Wi-Fi или изучения отзывов об аптеках. Почувствовали недомогание — сразу ищите телефон сервисной службы, указанный в полисе. Не пытайтесь самостоятельно идти в ближайшую клинику: цена приема может неприятно удивить. Четко продиктуйте оператору ФИО, номер полиса и текущую локацию.

"Никогда не обращайтесь в отельный медпункт без согласования со страховой. Это часто ведет к отказу в компенсации расходов из-за отсутствия предписания от центра поддержки", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru эксперт по туристической безопасности Роман Ларин.

Как преодолеть языковой барьер

Бояться чужой речи не стоит. Сервисная компания — ваш главный переводчик. Большинство операторов в колл-центрах владеют русским языком. Если дело дошло до личного визита, в туристических регионах сотрудники клиник привыкли к иностранцам и часто понимают базовые фразы на русском. Главное правило: не покидайте отель, пока не получите от куратора подтверждение, что клиника вас ждет.

Кто оплатит визит к врачу

Сценарий зависит от страны. Где-то врач приедет прямо в номер, в других местах придется ехать в госпиталь. Если врач требует немедленную оплату, позвоните в страховую. Бывают ситуации, когда сервис недоступен — тогда платите сами, сохраняя все чеки и медицинские отчеты. Это единственный способ вернуть деньги, если компания по медицинскому туризму не сработала оперативно.

Ситуация Действие Легкое недомогание Звонок в сервисный центр для направления в клинику Критическое ЧП Вызов скорой помощи, уведомление страховщика позже

"Страховка работает только в рамках прописанных условий. Если вы планировали экстрим, но не оформили расширение на спорт, любая травма, полученная во время активности, останется вашим личным финансовым бременем", — разъяснила турагент Анастасия Крылова.

Если потеряли полис

Бумага в сумке — формальность. Все данные зашиты в системе. Звоните в сервисный центр и называйте ФИО. Если доступ к почте открыт, проверьте папку "Входящие" — электронный экземпляр должен был прийти при оформлении тура. Дефицит сервиса в регионах не означает, что страховая забыла о вас — база данных всегда под рукой.

"У многих туристов возникает ложное ощущение, что в последний день отпуска полис уже не действует. Это миф. Помощь оказывается до последней минуты, указанной в договоре страхования", — констатировала специалист по страхованию путешествий Ольга Волкова.

Ответы на популярные вопросы о страховке

Можно ли звонить в страховую из аэропорта?

Да. Страховка действует по всему миру в течение всех дат, указанных в документе. Аэропорт — это территория покрытия, если не указано иное.

Что делать, если в клинике отказали в приеме по полису?

Не пускайте ситуацию на самотек. Немедленно свяжитесь с оператором сервисной службы. Они обязаны найти альтернативное медицинское учреждение.

Нужно ли сообщать о хронических болезнях?

Обязательно. Полис часто не покрывает обострения хронических состояний, поэтому расширение этого риска важно выбрать на этапе покупки.

Как получить возврат денег за лекарства, купленные самостоятельно?

Сохраняйте все чеки и рецепты, заверенные врачом. На них должны быть указаны ФИО пациента, дата и печать клиники. После возвращения домой подайте заявление в страховую компанию.

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