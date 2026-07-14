Дикий отдых окончательно изжил себя: новые требования туристов ударили по регионам

Каждый третий российский турист, недовольный уровнем сервиса во время поездок по стране, жалуется на дефицит качественных гостиниц и зон отдыха. Исследование девелоперской компании M9 показало, что природные красоты перестали быть единственным поводом для путешествия. Современный путешественник ищет полноценный сценарий комфортного пребывания, включающий логистику, сервис и разнообразие впечатлений.

Фото: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Туристы у костра в лесу

Инфраструктура как двигатель региональной экономики

Запрос на качественный сервис особенно ярко проявляется в регионах с мощным природным потенциалом — Карелии, Мурманской области и на берегах крупных озер. Как отмечает Газета. Ru со ссылкой на основателя M9 девелопмент Максима Морозова, люди сегодня выбирают не просто точку на карте, а качество опыта. Чтобы гость задержался в регионе дольше одного дня, местным властям и бизнесу необходимо создавать условия для длительного проживания, а не ограничиваться показом достопримечательностей.

"Внутренний туризм перерос стадию "дикого" созерцания природы; сегодня востребован цивилизованный подход, где сервис определяет продолжительность поездки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Развитие туристических объектов дает мощный импульс локальному малому бизнесу и создает новые рабочие места в сервисных отраслях. По словам Морозова, "выигрывают те направления, которые могут предложить человеку не только красивую природу, но и полноценное путешествие". Например, северные территории, такие как Кольский полуостров, уже активно трансформируют путешествия по кольскому полуострову из кратковременных туров "на сияние" в комплексные туристические продукты с глубоким погружением в культуру Арктики.

Новые стандарты отдыха на воде и в горах

Территории вокруг Селигера и национальных парков становятся центрами загородного отдыха, где востребован всесезонный формат занятий. Туристы хотят видеть качественные отели с высоким уровнем комфорта даже в отдаленных уголках страны. Это заставляет девелоперов пересматривать проекты, внедряя в них элементы городского комфорта в сочетании с уникальными ландшафтами. Даже аномальные погодные явления, такие как летний сноуборд в июне в Сочи, требуют подготовленной инфраструктуры для обеспечения безопасности и удобства гостей.

Изменение потребительского поведения вынуждает регионы конкурировать за туриста не только ценой, но и уникальностью предложения. Просто предоставить жилье уже недостаточно — путешественнику нужен доступ к локальной гастрономии, активному отдыху и качественному транспортному обслуживанию. Только комплексный подход к застройке и управлению туристическими зонами позволит российским курортам успешно конкурировать с зарубежными направлениями в долгосрочной перспективе.

Ответы на популярные вопросы о внутреннем туризме

Почему туристам не хватает инфраструктуры?

Рост спроса на внутренние поездки опережает темпы строительства качественных отелей и дорог, что создает дефицит современных средств размещения в популярных природных локациях.

Какие регионы лидируют по запросам на комфорт?

Наибольший дефицит сервиса ощущается в Карелии, Мурманской области, на Байкале и Алтае, где природный потенциал значительно превышает возможности гостиничного фонда.

Что важнее для современного туриста: цена или сервис?

Исследования показывают, что около трети путешественников готовы платить больше за гарантированный комфорт, наличие качественного питания и продуманную логистику.

Как развитие инфраструктуры влияет на местных жителей?

Строительство новых туристических объектов стимулирует рост локального предпринимательства, улучшает транспортную доступность и способствует благоустройству общественных пространств.

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