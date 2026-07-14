Дикий отдых окончательно изжил себя: новые требования туристов ударили по регионам

Каждый третий российский турист, недовольный уровнем сервиса во время поездок по стране, жалуется на дефицит качественных гостиниц и зон отдыха. Исследование девелоперской компании M9 показало, что природные красоты перестали быть единственным поводом для путешествия. Современный путешественник ищет полноценный сценарий комфортного пребывания, включающий логистику, сервис и разнообразие впечатлений.
Запрос на качественный сервис особенно ярко проявляется в регионах с мощным природным потенциалом — Карелии, Мурманской области и на берегах крупных озер. Как отмечает Газета. Ru со ссылкой на основателя M9 девелопмент Максима Морозова, люди сегодня выбирают не просто точку на карте, а качество опыта. Чтобы гость задержался в регионе дольше одного дня, местным властям и бизнесу необходимо создавать условия для длительного проживания, а не ограничиваться показом достопримечательностей.
"Внутренний туризм перерос стадию "дикого" созерцания природы; сегодня востребован цивилизованный подход, где сервис определяет продолжительность поездки", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.
Развитие туристических объектов дает мощный импульс локальному малому бизнесу и создает новые рабочие места в сервисных отраслях. По словам Морозова, "выигрывают те направления, которые могут предложить человеку не только красивую природу, но и полноценное путешествие". Например, северные территории, такие как Кольский полуостров, уже активно трансформируют путешествия по кольскому полуострову из кратковременных туров "на сияние" в комплексные туристические продукты с глубоким погружением в культуру Арктики.
Территории вокруг Селигера и национальных парков становятся центрами загородного отдыха, где востребован всесезонный формат занятий. Туристы хотят видеть качественные отели с высоким уровнем комфорта даже в отдаленных уголках страны. Это заставляет девелоперов пересматривать проекты, внедряя в них элементы городского комфорта в сочетании с уникальными ландшафтами. Даже аномальные погодные явления, такие как летний сноуборд в июне в Сочи, требуют подготовленной инфраструктуры для обеспечения безопасности и удобства гостей.
Изменение потребительского поведения вынуждает регионы конкурировать за туриста не только ценой, но и уникальностью предложения. Просто предоставить жилье уже недостаточно — путешественнику нужен доступ к локальной гастрономии, активному отдыху и качественному транспортному обслуживанию. Только комплексный подход к застройке и управлению туристическими зонами позволит российским курортам успешно конкурировать с зарубежными направлениями в долгосрочной перспективе.
Рост спроса на внутренние поездки опережает темпы строительства качественных отелей и дорог, что создает дефицит современных средств размещения в популярных природных локациях.
Наибольший дефицит сервиса ощущается в Карелии, Мурманской области, на Байкале и Алтае, где природный потенциал значительно превышает возможности гостиничного фонда.
Исследования показывают, что около трети путешественников готовы платить больше за гарантированный комфорт, наличие качественного питания и продуманную логистику.
Строительство новых туристических объектов стимулирует рост локального предпринимательства, улучшает транспортную доступность и способствует благоустройству общественных пространств.
События в Керченском проливе и удары по ключевым терминалам перевалки создали опасный прецедент для мировых цен на базовые продукты питания.