Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вторичный рынок превратился в минное поле: опытные перекупы начали использовать новые методы обмана
Долой "письма счастья": власти Ростовской области отменят штрафы только для этих водителей
Баска, бермуды и стиль ампир: летние образы-2026, которые спасут любой силуэт
Рынок легковых шин вздрогнул: масштабное обновление базы лишило конкурентов главного козыря
Дорожные ловушки на Р-23: где псковским водителям  придется притормозить
Звездный младенец устроил хаос в созвездии Тельца: выбросы энергии лишили покоя весь сектор
Цветы с сюрпризом: 7,7 тысячи роз и гвоздик отправили под нож в Псковской области
Слишком явный фотомонтаж: попытка Седоковой очернить покойного супруга обернулась провалом
Хватит мучиться с логистикой: Калининградская область изменит правила заправки в канистры

В Осетии скоро яблоку станет негде упасть: туристы едут за блогерами и статусными свадьбами

Туризм

Северная Осетия перестала быть "диким" направлением. Теперь это эпицентр тревел-блогеров и место для статусных свадеб. Республика сменила имидж: вместо скучных экскурсий — драйв, аутентичная кухня и визуальный ряд, от которого захватывает дух. Регион перестал быть "экзотикой" и плотно вошел в тренды туризма 2026.

Куртатинское ущелье, Северная Осетия
Фото: Wikimedia Commons by Hamerani, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Куртатинское ущелье, Северная Осетия

Почему Северная Осетия покорила соцсети

Секрет успеха — в сочетании контрастов. Здесь тысячелетние башни соседствуют с современным сервисом, а тишина заброшенных аулов перебивается гулом горных рек. Кавказская республика предлагает масштаб, который не помещается в объектив смартфона. Это не просто отдых — это глубокое погружение в историю, застывшую в камне.

"Интерес к региону подогревается медийными кейсами, такими как свадьбы звезд, но в сухом остатке турист получает качественный и самобытный продукт, который сложно сравнить с пляжным релаксом", — отметил менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Карта главных локаций региона

Путешествие по Осетии требует четкого плана. Основные точки притяжения разбросаны по разным ущельям, каждое из которых обладает своим характером.

  • Куртатинское ущелье: база для тех, кто ищет комфорт. Здесь стоят наскальный замок Дзивгис и качели над обрывом.
  • Мидаграбинская долина: место, где находятся каскады водопадов. Здесь шумит Большой Зейгелан — один из самых высоких в Европе.
  • Даргавс: "Город мертвых" с сотней каменных склепов. Место с тяжелой, но притягательной энергетикой.
  • Дигорское ущелье: территория национального парка "Алания". Дикие леса, ледники и ревущая на глубине 70 метров река Урух.
  • Владикавказ: проспект Мира с его "европейским" духом, старинными трамваями и видом на Столовую гору.
Локация Особенности
Цейское ущелье Альпинизм, Сказский ледник, канатная дорога
Кармадон Суровая дикая природа, мемориальный маршрут

Бюджет поездки и форматы отдыха

Рынок предлагает разные варианты: от пакетных туров от крупных игроков, таких как "Интурист" или PEGAS Touristik, до индивидуальных вылазок на джипах. Средняя стоимость недельного отдыха на двоих с перелетом и проживанием в отеле 3* стартует от 80 тысяч рублей. Это в разы выгоднее, чем цены на жилье на юге России 2026 при попытке забронировать премиум-класс.

"Направление давно вышло из статуса сезонного. Туроператоры уже формируют круглогодичные маршруты, комбинируя Осетию с Чечней или Ингушетией, что позволяет охватить максимум впечатлений за один приезд", — подчеркнул туроператор Максим Ланин.

Где остановиться: от глэмпингов до SPA

Отельный бизнес республики подстраивается под запрос. Ночь в отеле 3* обойдется в среднем в 4 тысячи рублей за двоих. Любители эксклюзива выбирают дизайнерские виллы, где прайс может доходить до 50 тысяч рублей в сутки. Важно помнить, что при смене рациона во время гастротуров стоит проявлять осторожность: диарея путешественников - риск, присущий не только загранице, но и регионам с непривычной кухней.

"Выбор жилья зависит от целей. Если цель — горы, ищите глэмпинги в Дигории. Если хотите вечерний променад и качественный общепит — Владикавказ остается базой номер один", — резюмировала турагент Анастасия Крылова.

Ответы на популярные вопросы о туризме в Северной Осетии

Нужна ли специальная подготовка для походов?

Большая часть топовых локаций доступна на автомобиле. Для треккинга в высокогорье или похода к ледникам требуется минимальная физическая форма и правильная обувь.

Когда в Осетии лучший сезон?

Регион всесезонный. Лето — для горных походов, осень — за невероятными красками, зима — для катания в Цее.

Опасно ли путешествовать самостоятельно?

Северная Осетия безопасна, но требует уважения к местным традициям. Не стоит нарушать правила поведения вблизи святых мест.

Стоит ли лететь на выходные?

Да, трехдневного тура достаточно, чтобы посмотреть Владикавказ, Даргавс и Куртатинское ущелье.

Читайте также

Экспертная проверка: Антон Громов (менеджер по внутреннему туризму), Максим Ланин (туроператор), Анастасия Крылова (турагент)
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Авто
Повёз бензин в багажнике, но остановил инспектор ГАИ и захотел изъять: права водителя и лимиты провоза
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Мир. Новости мира
Негласный конфликт Лондона и Москвы обострился: удар по историческому объекту вскрыл скрытые механизмы
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Наука и техника
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Алиев заявил о полной нормализации отношений с Россией. Надолго ли? Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
Топливный удар по регионам: поставщики отвернулись от госзакупок, бюджеты готовятся к новым расходам
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Последние материалы
Хватит мучиться с логистикой: Калининградская область изменит правила заправки в канистры
Эффект "домино": почему стоимость километра пути для грузовиков рванула вверх
География бизнеса резко расширилась: Белоруссия и Узбекистан перешли к совместному производству
Дрова вернулись в большую политику: Белоруссия разворачивает предприятия на местное топливо
Вкус региона в каждой бутылке: в Белоруссии выпустили колу с лунинецкой клубникой и глубокской вишней
В Осетии скоро яблоку станет негде упасть: туристы едут за блогерами и статусными свадьбами
Ядерные амбиции Бурунди в партнерстве с Россией: технологический прорыв перечеркнул все планы Брюсселя
4 упражнения против сутулости и складок под мышками: техника, которая меняет пропорции тела
Мир остался без хлеба: удары по портам Чёрного и Азовского морей обрушили логистику зерна
Следственный комитет Белоруссии сообщил о хищениях средств через фальшивые проекты БЕЛАЗ и Газпрома
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.