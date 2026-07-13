Коварные ловушки жарких стран: игнорирование скрытого фактора приведет к тяжелым последствиям

Расстройство кишечника во время поездки — это специфический клинический синдром, с которым сталкиваются до 75% путешественников. Проблема обычно проявляется в первые две недели после смены климатической зоны и характеризуется учащением стула более трех раз в сутки. Статистика показывает, что дискомфорт длится около недели, однако в ряде случаев восстановление затягивается на четырнадцать дней и дольше.

Фото: Designed by Freepik by benzoix, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Больной живот

География рисков и основные возбудители

Вероятность провести отпуск в номере напрямую зависит от выбранного направления. Безопасными считаются страны Западной Европы, Япония, США и Канада, где риск заражения не превышает 5%. Россия, Китай и Южная Европа относятся к зонам умеренной опасности (до 20%), тогда как в странах Азии, Африки и Латинской Америки с неприятными симптомами сталкиваются большинство отдыхающих. Инфекция часто поражает тех, кто игнорирует правила гигиены, даже если национальный календарь прививок выполнен полностью.

В восьми из десяти случаев виновниками недомогания становятся бактерии, в частности кишечная палочка. Эти микроорганизмы крайне живучи и активно размножаются в молочных продуктах и немытых овощах, но мгновенно погибают при термической обработке. Как сообщает ИА RuNews24.ru со ссылкой на доцента Пироговского Университета Ольгу Сайно, факторами риска также выступают стресс от перелета и резкая смена рациона питания.

"Туристам крайне важно помнить о скрытых угрозах: бактерии могут находиться не только в еде, но и на поверхности плохо просушенной пляжной одежды, поэтому соблюдение личной гигиены критично в любой локации", — подчеркнула в беседе с Pravda. Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Меры профилактики и алгоритм лечения

Для защиты организма медики рекомендуют полностью исключить уличный фастфуд, неочищенные фрукты и водопроводную воду. Опасно использовать лед в напитках и чистить зубы водой из-под крана. Особую осторожность стоит проявлять при употреблении мяса, поскольку вред сырого мяса может обернуться не только диареей, но и более серьезными паразитарными инвазиями. Если болезнь уже наступила, основным принципом спасения становится интенсивное восполнение жидкости при помощи солевых растворов.

"Наиболее подвержены диарее дети до двух лет, молодые люди 21-29 лет, а также люди старше 65 лет с хроническими заболеваниями. Для профилактики необходимо избегать уличной еды, недостаточно обработанного мяса, морепродуктов, непастеризованных молочных продуктов, водопроводной воды и льда. Не чистить зубы водопроводной водой. Фрукты, которые можно очищать от кожуры, лучше есть без неё", — отмечает Сайно. При появлении высокой температуры или боли в животе необходимо немедленно обратиться в клинику и не использовать антибиотики без врачебного назначения.

Ответы на популярные вопросы о диарее путешественников

Помогает ли алкоголь "дезинфицировать" еду в поездке?

Это опасный миф: спиртное не уничтожает бактерии в ЖКТ, но усиливает обезвоживание и раздражает слизистую, усугубляя течение болезни.

Можно ли пить в отпуске местную бутилированную воду?

Да, это самый безопасный вариант, при условии, что крышка была герметично закрыта на заводе и вы не добавляете в стакан лед из водопроводной воды.

Когда при диарее пора вызывать скорую помощь?

Кровотечение, температура выше 38,5 градусов, неукротимая рвота и признаки сильного обезвоживания требуют немедленного медицинского вмешательства.

Какая диета поможет быстрее восстановиться?

Оптимален рацион из пресного риса, сухарей и термически обработанных яблок, при этом молочные и жирные продукты нужно исключить до полного выздоровления.

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