Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жители проснулись в полной темноте: последствия ночного шторма в Златоусте затянули сроки восстановления
Авария с беспилотником: как доказать, что виноват завод, а не владелец
Бюджет трещит по швам: как говядина ускользает из продуктовой корзины
Фонари погасили терпение власти: в Башкирии объявили войну затянувшемуся дорожному провалу
Привычная картина космоса пошла трещинами: физики обнаружили скрытый рычаг управления Вселенной
Башня при лечебнице Алленберга рушится: паводок может оставить пациентов без воды
Машины начали сыпаться в сервисах: новые правила заправки предопределили финал для катализаторов
Бюджет трещит по швам: в Свердловской области нашли способ радикально сократить траты
Кишечник моментально оживет: привычный фрукт начал расщеплять глютен и тяжелые белки

Крымский секрет лета раскрыт: забытые поселки у моря внезапно стали новыми магнитами для туристов

Туризм » Регионы » Россия

Крымские курортные поселки Солнечная Долина и Угловое совершили неожиданный рывок в туристических рейтингах, закрепившись в десятке самых популярных новых направлений для летнего отдыха. Ранее эти локации оставались в тени крупных городов полуострова, однако дефицит бюджетных мест и запрос на спокойный отдых вывели их в лидеры спроса. 

Крым, дорога
Фото: Pravda.Ru by Инна Новикова is licensed under All Rights Reserved
Крым, дорога

Новые лидеры крымского побережья: цифры и факты

Согласно данным сервиса бронирования ТВИЛ.РУ, Солнечная Долина и Угловое продемонстрировали самый активный рост интереса среди туристов, которые ищут альтернативу переполненным курортам. Солнечная Долина, знаменитая своими виноградниками и близостью к Судаку, заняла второе место в общероссийском рейтинге. Средние затраты на проживание здесь составляют 5704 рубля за сутки.

"Рост популярности малых курортов Крыма — это прямое следствие переориентации туриста на уединенный формат. Люди ищут места, где плотность отдыхающих на пляжах ниже, а логистика позволяет быстро добраться до ключевых достопримечательностей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

Бахчисарайский район также укрепил свои позиции благодаря поселку Угловое. Локация оказалась на четвертой строчке рейтинга. Туристов привлекает здесь мягкий климат и песчано-галечные пляжи. Средний чек за ночь в Угловом зафиксирован на отметке 5729 рублей.

География спроса: от Карелии до Приазовья

Рейтинг новых направлений этого лета возглавил карельский Коконниэми. Это направление стало самым дорогим в списке: за сутки проживания путешественники отдают в среднем более 10 тысяч рублей. Крымские же курорты предлагают почти двукратную экономию при сопоставимом уровне сервиса в частном секторе и гостевых домах.

"Выбирая новые локации, туристы часто рискуют столкнуться с неразвитым общепитом. Нужно заранее проверять наличие проверенных кафе, чтобы не повторить печальный опыт массовых отравлений, как это случается даже в пятизвездочных отелях популярных зарубежных курортов", — отметила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Тренды размещения и стоимость ночевки

Анализ цен показывает, что Крым сохраняет конкурентоспособность в сегменте семейного отдыха. В то время как отдых в Карелии или Подмосковье требует значительных бюджетов, малые крымские поселки удерживают планку до 6 тысяч рублей. Это позволяет туристам продлить срок отпуска или направить сэкономленные средства на экскурсионные программы.

"Для бюджетного туриста Солнечная Долина и Угловое становятся спасением. Однако важно помнить о бронировании заранее: в малых поселках качественный номерной фонд ограничен, и лучшие варианты уходят еще до начала высокого сезона", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru туроператор Максим Ланин.

Типичная ошибка отдыхающего Совет эксперта / Результат
Поиск жилья по прибытии в малый поселок Бронируйте заранее онлайн: в пик сезона свободными остаются только неликвидные варианты
Ориентация только на цену ночевки Уточняйте удаленность от пляжа: дешевое жилье часто требует долгого пути по жаре
Игнорирование логистики до крупных городов Выбирайте Угловое, если планируете поездки в Севастополь или Бахчисарай — это сэкономит время

Ответы на популярные вопросы о планировании поездки

Чем Солнечная Долина отличается от других курортов Крыма?
Это место выделяется особым микроклиматом и самым большим количеством солнечных дней в году. Здесь редко бывают затяжные дожди, а ландшафт сочетает в себе степные участки и живописные скальные массивы у моря.

Безопасно ли сейчас бронировать отдых в новых точках Крыма?
Туристическая инфраструктура работает в штатном режиме. Основной риск связан не с безопасностью, а с наличием свободных мест в гостевых домах, так как популярность поселков Угловое и Солнечная Долина резко выросла.

Как добраться до поселка Угловое?
Удобнее всего добираться на автобусе или такси из Симферополя (от автостанции "Курортная" или "Западная") либо из Севастополя. Время в пути на автомобиле составит около часа.

Стоит ли ехать в малые поселки с детьми?
Да, это отличный вариант для семейного отдыха из-за пологого входа в воду и отсутствия шумных набережных с ночными клубами. Однако стоит учитывать, что крупных парков аттракционов непосредственно в поселках нет.

Читайте также:

Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, турагент Анастасия Крылова, туроператор Максим Ланин.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
Сейчас читают
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
Мир. Новости мира
Осенние надежды на тишину рухнули: глобальные стратеги готовят почву для нового витка жесткой борьбы
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение
Садоводство, цветоводство
От ростка до двухметрового великана: почему лаконос — самое притягательное и неоднозначное растение
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Садоводство, цветоводство
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Популярное
Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее

Смартфон теряет заряд раньше вечера, а часть энергии уходит в незаметные настройки и повседневные привычки, о которых редко вспоминают.

Зарядка добивает батарею: привычка, из-за которой смартфон теряет запас ёмкости быстрее
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Плитка без единой травинки: 5 проверенных способов, для безупречного вида ваших дорожек
Тысячи погибших, а находок почти нет: куда на самом деле исчезали тела после древних битв
Идеальная ванная без плесени: как сделать шов, который не боится воды и времени
Успехи в Мали Африканского корпуса Минобороны побудили Мозамбик обратиться к Москве Любовь Степушова Восточная шкатулка: Эрдоган предложил главам Евросоюза сыграть в "русскую рулетку"? Андрей Николаев Долгожданная премьера о судьбах отцов и детей: социальные сети обеспечили неожиданный успех Анжела Якубовская
Германия оказалась на пороге болезненного выбора: телефонный звонок в Кремль стал яблоком раздора
12 августа Землю накроет полоса тьмы: в каких регионах России солнечное затмение будет полным
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Вашингтон в шоке от потерь: смерть сенатора Грэма обнулила планы по новым санкциям
Последние материалы
Бюджет трещит по швам: в Свердловской области нашли способ радикально сократить траты
Кишечник моментально оживет: привычный фрукт начал расщеплять глютен и тяжелые белки
Границы природы стерты: биологи создали живой организм с функциями сразу трех царств жизни
Три миллиона против Аргентины: один матч запустил крупнейший скандал ЧМ-2026
Подземная магистраль длиной 4 километра: российские нефтяники установили новый рекорд бурения
Гипертония, которая не боится таблеток: что делать, если лечение зашло в тупик
Поразительные перемены в Перми: обновили облик районов и определили судьбу старого здания
Подземный апокалипсис в Хабаровске: тонны ежедневных отходов вынудили службы работать на пределе
Камчатка закрывает двери: власти региона ужесточили правила для иностранных работников
Привычный маршрут стал дорогой ценой: водители столкнулись с новыми запретами у собственных домов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.