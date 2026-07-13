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Пляжи проиграли тишине: россияне нашли скрытый рай Карелии и массово меняют привычный отдых

Туризм » Регионы » Россия

Российские туристы в 2026 году массово меняют привычные маршруты на малоизвестные локации, пытаясь избежать переполненных пляжей и необоснованно высоких цен. Лидером среди "открытий" сезона стал карельский поселок Коконниэми, где спрос на аренду коттеджей вырос в несколько раз. Выбор в пользу уединенных баз отдыха у Ладожских шхер сигнализирует о новом тренде: путешественники готовы платить за тишину и природу, игнорируя традиционные южные направления.

Мраморный каньон в Рускеале
Фото: commons.wikimedia.org by Anastasia Efremova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мраморный каньон в Рускеале

Рейтинг новых туристических магнитов: от Карелии до ДНР

Аналитики сервиса бронирования зафиксировали резкий скачок интереса к точкам, которые еще пару лет назад оставались вне поля зрения массового туриста. Коконниэми в Карелии возглавил список благодаря уникальному расположению у Ладожских шхер. Несмотря на стартовую цену от 10 тысяч рублей за ночь, свободные места в современных коттеджах заканчиваются задолго до начала высокого сезона.

"Рост популярности таких локаций, как Коконниэми или Нурмойла, связан с дефицитом качественного загородного жилья вблизи мегаполисов. Карелия выигрывает за счет транспортной доступности и возможности организовать отдых в Карелии без посредников", — констатировал в беседе с Pravda.Ru менеджер по внутреннему туризму Антон Громов.

В список вошли и другие неожиданные фавориты. В Ростовской области внимание привлекли Миллерово и Приморка, где ценник на проживание варьируется от 3,6 до 5,9 тысячи рублей. Набирает обороты и Мариуполь: в 2026 году средняя стоимость размещения здесь составила около 4,5 тысячи рублей. Крымские поселки Солнечная Долина и Угловое также удерживают позиции за счет стабильного прайса в 5,7 тысячи рублей за сутки.

Где найти бюджетное жилье у моря в 2026 году

Для тех, кто ищет способ сэкономить, эксперты рекомендуют присмотреться к частному сектору без организованного питания. В Туапсинском районе, Новороссийске и на побережье Азовского моря еще сохраняются гостевые дома, позволяющие бюджетно отдохнуть у воды. На фоне общего роста цен на жилье на юге России, такие варианты остаются единственным выходом для семейного отпуска.

"При поиске бюджетного размещения важно помнить о рисках: дешевые варианты часто находятся далеко от береговой линии или не имеют элементарных удобств. Рекомендую проверять отзывы на независимых площадках перед внесением предоплаты", — предупредила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Тверская область со своим Селижарово (от 7 тысяч рублей) и Башкирия с горным Абзаково (3,9 тысячи рублей) дополняют картину децентрализации отдыха. Туристы все чаще выбирают локации, где вместо центральных пляжей предлагается доступ к экологическим тропам или горнолыжным склонам в зависимости от сезона.

"Мы наблюдаем разворот турпотока в сторону регионов с нетронутой природой. Даже в условиях экономии люди ценят сервис: наличие индивидуальных кухонь и парковок становится решающим фактором", — резюмировал в беседе с Pravda.Ru аналитик туристического рынка Илья Роденко.

Ошибка путешественника Совет / Лайфхак
Бронирование в последний момент Планируйте поездку за 3-4 месяца, чтобы снизить расходы на 30%
Выбор только раскрученных мест Ищите локации-спутники (например, Приморское вместо Ростова)
Игнорирование частного сектора Выбирайте апартаменты с кухней для экономии на ресторанах

Ответы на популярные вопросы о планировании поездок

Как правильно выбрать направление для отдыха в 2026 году?
Ориентируйтесь на индекс загруженности: если в крупных городах-курортах мест практически нет, ищите варианты в радиусе 50-100 километров от них. Часто инфраструктура там не уступает, а ценник ниже в полтора раза.

Какие ошибки чаще всего допускают при аренде жилья в Карелии?
Главная ошибка — не учитывать удаленность от магазинов и аптек. Многие современные базы в Карелии находятся в глухих лесах, поэтому необходимо заранее продумать вопрос с продуктами и связью.

Как сэкономить на проживании без потери комфорта?
Выбирайте гостевые дома в Туапсинском районе или на Азовском море. Там можно найти достойные варианты без питания, что значительно дешевле сетевых отелей при том же уровне отделки номеров.

Как обезопасить себя при бронировании в новых локациях?
Всегда запрашивайте подтверждение бронирования с указанием полных реквизитов компании или владельца. Используйте только проверенные сервисы, которые предоставляют защиту платежа в случае несовпадения жилья с описанием.

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Экспертная проверка: менеджер по внутреннему туризму Антон Громов, турагент Анастасия Крылова, аналитик туристического рынка Илья Роденко
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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