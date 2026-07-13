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Самолеты уходят без единого свободного кресла: что заставило людей массово лететь из Израиля в Россию

Туризм » Регионы » Европа

Авиасообщение между Израилем и Россией столкнулось с аномальной нагрузкой: несмотря на дефицит рейсов и взлет цен, свободные места на бортах исчезают задолго до вылета. Туризм в привычном понимании — с прогулками по Красной площади или Эрмитажу — временно отошел на второй план. Сегодня основным драйвером спроса стали поездки к родственникам, что превратило каждое кресло в самолете в дефицитный ресурс. Тем, кто планирует перелет, стоит готовиться к полной загрузке салонов и отсутствию "горящих" предложений.

Флаг Израиля
Фото: commons.wikimedia.org by Chenspec, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Израиля

Почему самолеты из Израиля летают переполненными

Текущая ситуация на рынке авиаперевозок между Тель-Авивом и российскими городами характеризуется предельным дефицитом провозных мощностей. Ограниченное число авиакомпаний, сохранивших прямые рейсы, не справляется с потоком желающих, что приводит к стопроцентной занятости кресел. В условиях, когда привычные схемы планирования отпуска теряют актуальность, пассажиры вынуждены бронировать билеты за несколько недель, а иногда и месяцев до даты вылета.

Изменение структуры спроса: от экскурсий к родственным связям

Если раньше значительную долю пассажиропотока составляли организованные группы, направляющиеся в Москву, Санкт-Петербург или Сочи ради осмотра достопримечательностей, то сейчас ситуация в корне изменилась. Классический познавательный туризм практически сошел на нет. Основной контингент на рейсах сегодня — это люди, имеющие тесные личные связи в России. Поездки совершаются преимущественно для посещения членов семьи, решения бытовых вопросов или встречи с друзьями.

"Мы наблюдаем трансформацию рынка: социальные связи оказались стабильнее туристических трендов. Люди готовы переплачивать и мириться с неудобствами ради встречи с близкими", — разъяснила в беседе с Pravda.Ru турагент Анастасия Крылова.

Транспортные риски и планирование

Высокая загрузка судов диктует свои правила: любая задержка или отмена рейса оборачивается для пассажира серьезными проблемами, так как пересадить его на ближайший борт зачастую физически невозможно из-за отсутствия мест.

"При планировании перелета из Израиля критически важно учитывать логистическое плечо и возможные сбои. При полной загрузке бортов система бронирования работает без права на ошибку", — отметила в беседе с Pravda.Ru бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.

Ошибка пассажира Рекомендация / Результат
Поиск билетов за 2-3 дня до вылета Бронирование минимум за месяц: на рейсах фиксируется 100% загрузка
Ожидание снижения цен (горящие туры) Цены стабильно высоки из-за дефицита предложения; выжидание ведет к дефициту мест
Игнорирование страховки рейса Защита от убытков в случае отмен, так как оперативная замена билета невозможна

Ответы на популярные вопросы о перелетах из Израиля

Можно ли сейчас купить дешевый билет из Тель-Авива в РФ?
В условиях тотального спроса и ограниченного количества прямых перелетов найти бюджетные варианты практически невозможно. Рекомендуется использовать рейсы с пересадками в третьих странах для потенциальной экономии, но прямые борта всегда будут стоить дорого.

Стоит ли лететь в Москву с туристическими целями?
На текущий момент израильские эксперты отмечают падение интереса к классическому туризму. Инфраструктура готова, но психологический фон и логистические сложности делают такие поездки менее привлекательными по сравнению с прошлыми годами.

Как обезопасить себя от отмены рейса?
Выбирайте крупные авиакомпании, имеющие собственный парк судов в РФ или Израиле. Обязательно оформляйте расширенную страховку, покрывающую транспортные задержки и отмены вылетов по инициативе перевозчика.

Какова вероятность попасть на рейс в день обращения?
Вероятность крайне низкая. Все рейсы израильского направления сейчас уходят в небо с полной загрузкой. Купить билет "в аэропорту" практически нереально.

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Экспертная проверка: менеджер по зарубежному туризму Ирина Соколова, турагент Анастасия Крылова, бортпроводница гражданской авиации Анна Волкова.
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
Куратор Виктор Коваленко
Виктор Коваленко — вице-президент Союза "Евразийское содружество специалистов туриндустрии" (ЕСОТ)
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